Hodnocení dresů v extralize: utopená loga, pardubická hrůza i bramboračka

Video se připravuje ... Zadání znělo jasně. Až příliš. Designérům dresů letos nebylo moc co závidět. Co si taky počít, když už od začátku musejí na klubové sady umístit hned deset (!) pestrobarevných log, ať už v rámečcích na rukávech či na límečku? Už jen to výrazně sráží jakýkoliv výsledek. Vizuální sponzorský smog k extralize bohužel roky neodmyslitelně patří. Zde ho zapříčinila i pravidla nastavená mimo jiné BPA. Čest klubovým výjimkám, které se s nepřízní jakžtakž popraly. Do příštích let je ale spoustu co napravovat. A to i ze strany samotných oddílů. Zhodnotili jsme si všechny extraligové sady pro novou sezonu.

14. HC Dynamo Pardubice 10 % Kádr mají možná mistrovský, ale dres si zaslouží sestoupit. Všechna čest Petru Dědkovi, že do hokeje vráží tolik peněz, to ovšem ještě neznamená, že to musí vypadat příšerně. Ne tedy na ledě, tam bude zřejmě Varaďův soubor válec. I dresy a ledová plocha jsou ale vizitkou klubu do celého hokejového prostředí. Pomiňme samotné sponzory, vkus může majitel projevit i podobou log svého klubu nebo svých firem. A v tomto ohledu tedy Pardubice ani D+D zrovna nezáří. Samotné pardubické dresy jsou pak čirý paskvil. Slušně vyvedený pruh kolem loga totálně přebíjí přeplácanost barev, stylů log, čtyřikrát nasázená značka D+D v různých variantách, reklamní dvojlímeček, výstražný, až výhružný rámeček sázkové společnosti Betano, ačkoliv k němu není důvod.

13. HC Kometa Brno 15 % Otřesné klubové logo už si roky zaslouží rebrand. Podle toho vypadá i zbytek dresu. Opět změť partnerů, loga jsou umístěna absolutně bez rozmyslu. Tady nepomůže ani relativní jednobarevnost na přední straně bílého dresu. Na zádech se zase klub dopustil častého a naštěstí stále méně vídaného faulu na oči, a sice umístění loga partnera mezi číslo a jmenovku hráče. Fanoušky Komety lze aspoň nasměrovat do fanshopu, kde pro podporu svého milovaného klubu najdou řadu mnohem pohlednějších kousků do šatníku.

12. Bílí Tygři Liberec 20 % Logo klubu je umístěno veprostřed, pěkný detail tvoří čísla uvnitř límce. Tím ale pozitiva končí. Každé volné místo na dresu je obsypáno reklamami s nedostatečnými rozestupy. Proč musí být hned dvakrát na přední straně loga Home Creditu i Svijan? K čemu žlutý rámeček Fortuny, který se zvlášť do tmavé varianty vůbec nehodí? Vše ještě navíc pouze natištěno, kvůli čemuž dres působí lacině i naživo.

10. - 11. Banes Motor České Budějovice 30 % Když se ještě klub drápal z první ligy nahoru, byly dresy Motoru jedny z nejpovedenějších v českém hokeji. Pohledné logo, které svítilo uprostřed dresu v dostatečné velikosti, retro žlutá spolu s červenou výborně ladily. Teď je retro především logo generálního partnera klubu, společnosti Banes. Aneb co se stane, když podepíšete smlouvu se sponzorem, jehož nejoblíbenější písmo je Comic Sans. Logo Motoru alespoň stále zůstává uprostřed, to je ale jedna z mála pozitiv nových dresů. Zvlášť žlutá varianta je tento rok dost nešťastná - s podivnou nášivkou kapitánského céčka, neohrabaným rozmístěním log sponzorů v různých barvách. Venkovní sada je zase zcela zaměnitelná. Kvůli přeplácanosti chybí výrazný grafický prvek samotného dresu, letopočty největších úspěchů v podkladu se rychle okoukají.

10. - 11. HC Energie Karlovy Vary 30 % Jedna z největších devíz klubu, a sice povedený rebrand loga, na novém dresu zcela zaniká. Ustoupila logu města s dvouocasým lvem, moderní a historizující prvek spolu nejdou dohromady, i když se klub snažil o barevné sladění. Tedy na rozdíl od ostatních partnerů. Logo Hollandie necitlivě umístěné přímo doprostřed vzoru je značný ústřel. A co teprve logo Erotic City na druhé straně.

9. Rytíři Kladno 45 % Slušná designérská práce se odvedla od prsou dolů. Díky rozšiřujícím se pruhům se upozorní na klubové logo Rytířů, tento prvek zvlášť hezky vynikne na tmavé variantě. Od hrudi nahoru už je to ale klasická bramboračka. Zvlášť bílý dres opět trpí přeplácaností barev sponzorů na přední i zadní straně.

7. - 8. Mountfield HK 50 % Mít přímo v názvu i logu jméno generálního sponzora má alespoň tu výhodu, že si nenárokuje přebytečné další prvky přímo na dresu. Ale taky nevýhodu. A sice v tom, že když si fanoušci dělají naděje, že jedna z jejich sad bude v retro oranžové, neprojde to přes barvy klubu, ergo i generálního partnera. Takhle zůstává zapomenutelná bílá varianta bez vůně a zápachu. Černé sadě naopak čisté provedení docela sluší.

7. - 8. BK Mladá Boleslav 50 % Pokud vaše klubové barvy neobsahují modrou, máte letos v extralize smůlu. Nejvíc je to znát na dresech Mladé Boleslavi, u nichž světle modrý Tipsport na krku vyloženě bije do očí. Provedení límečku do V je přitom na české hokejové poměry velmi uměřené a dynamické, dané podmínky ale nutí jít možná do konzervativnějších a funkčnějších řešení. Přitom v mladoboleslavském dresu je pro designéry velký potenciál, na přední straně se musejí vypořádávat jen s jedním sponzorským logem. O to větší škoda loga klubu umístěného na ramenou. Utopenost položky, která by měla být klubovým zlatem, jen vynikne na promofotkách, kdy hráči drží dresy právě za horní švy. Logo generálního partnera pochopitelně zcela dominuje, tady navíc s nápisem.

4. - 6. HC Olomouc 55 % Dres sice nápadů moc nepobral, ale v tomto případě uměřenost není úplně na škodu. Ocenit by si zasloužilo výrazné logo na přední straně dresu, která zůstává relativně sympaticky ostrouhaná od množství partnerů. To by ale ve znaku klubu nesměl být řvavý kohout, který bohužel dlouhodobě sráží vizuální identitu Olomouce. Osvěžující panorama města ve spodní části dresu dodává šmrnc, ještě hezčí ale byla loni i s pruhy. Teoreticky vzato relativně povedený trikot, jen to hlavní pokulhává.

4. - 6. HC Vítkovice Ridera 55 % Za rytíře Vítka dlouhodobý palec nahoru. Zbytek na půli cesty. Lépe by oblíbený symbol vynikl, kdyby byl prohozen s logem Ridery, generálního partnera klubu. Spodní pruh se šrafováním rozhodně není špatný nápad, zajímavější by ale bylo umístit jej výš, aby dres měl větší dynamiku, takhle je utopen. Hezká je podoba čísel a jmenovek i relativní jednobarevnost sponzorů na zádech, kde jsou jejich loga docela nerušivá. Na tmavě modré variantě je pak třeba ocenit jednobarevnost i na přední straně, byť by loga ostatních partnerů mohla být o něco menší. Zvlášť na tmavších variantách, které by měly být výraznější a líbivější, se ovšem odráží bolest orámečkovaných rukávů.

4. - 6. HC Oceláři Třinec 55 % Klasicky jeden z nejpříčetnějších klubů, co se vizuální prezentace týče. Drak ve znaku je povedená stálice, kontury okolo loga na bílé variantě dresu výrazně přidávají. Mrzet může fakt, že ani Třinec nevystoupil z letošního nešvaru českých klubů. Jako by byla bílá varianta spíš určitá úlitba sponzorům - škoda, že nedodržují jednobarevnost svých partnerů tak jako u tmavých variant. Provedení límečku i spolu s oficiálním logem klubu uprostřed je v rámci možností snesitelné, byť by mohlo být menší, zde jsou velké bílé obrysy spíš na škodu. Prvek třineckých dominant na spodní části dresu jinak designově čistému dresu (ano, stále odmýšlíme šílené rukávy) dodává i nápad či výrazný prvek, který mu jinak maličko chybí.

2. - 3. HC Verva Litvínov 60 % Jedna z nejkontroverznějších úprav v letošní sezoně. Stejně jako na byznysovém poli se s příchodem názvu Orlen ztrácí klasická značka, v tomto případě baňka či klubové logo uprostřed dresu. Ten nahradilo logo polské ropné společnosti, klub tak do jisté míry přichází o část své identity. Jinak má ale po pravdě řečeno dres řadu živých a dynamických prvků, které se u jiných klubů příliš nevídají - stínování u pruhů v černé barvě, minimum sponzorů v popředí, pruh, který navazuje i na rukávy, jemné tkaničky u límce. V rámci možností - a přiznejme si, že jsou dost omezené - je ze strany designérů práce odvedená slušně.

2. - 3. HC Škoda Plzeň 60 % Jeden z mála klubů, který dokázal nešikovný límec s logem a barvami Tipsportu jakž-takž skloubit do funkčního celku. Ostatně límec vyvedený s tkaničkami je velmi hokejový a stylový, škoda, že detaily jsou vyvedeny obyčejným potiskem. Spojení hlavního partnera s jménem klubu tu dává smysl, Škoda je s Plzní historicky spojena podobně jako Tesla s Pardubicemi. Je tedy těžké vymýšlet klubu druhou identitu, když ta původní je hluboko zakořeněna ve fanoušcích, hokejové veřejnosti i potenciálních partnerů. Tomu odpovídá také dres, který je na české poměry vyšší standard. Okřídleným šípem nikdy neurazíš. I když tady skoro ano. Je smutné, že nestačí jedno velké logo, ale slovo Škoda musí být zmíněno na přední straně celkem pětkrát. Zadní strana ve stylu „prskni tam tolik sponzorů, kolik se vejde“, by ještě byla jakžtakž únosná, kdyby byla dodržena jednobarevnost pro všechny partnery. Není.