Predikce extraligy: Třinec neobhájí, další šance Sparty. Vítězové budou z...

Tipsport extraliga je zpátky. Kluby jsou posílené a fanoušci se již nemohou dočkat po parném létě zaslouženého ochlazení na zimních stadionech. A jak vidí ambice jednotlivých celků Sport Magazín? Podívejte se na rozsáhlou predikci. Nad klíčovým problémem každého týmu se zamysleli trenér Marek Sýkora a expert Sportu Zdeněk Janda.

Klíč predikce Projekce bodů

Jedná se o odhadovaný počet bodů po základní části. Každý klub disponuje určitou silou, která je vypočítána z hodnot hráčů týmu. Jsou sestaveny ideální soupisky klubů (12 útočníků, 6 obránců a 2 brankáři). Projekce bodů je pak vyčíslena průměrem z 10 000 nasimulovaných sezon. Nejlepší hráči

Údaje značí hodnoty, které byly vypočítány z analytických dat, základních i pokročilých statistik z posledních 3 sezon. Přičemž uplynulá sezona měla v datech logicky nejvyšší váhu. Usedne na extraligový trůn opět Třinec? • Foto Michal Beránek / Sport

Kladno Kolik zápasů v základní části odehraje nezdolný majitel Jágr? Marek Sýkora

„Pořád mám Kladno pod kůží. Narodil jsem se tam, otec v roce 1959 přivedl klub k prvnímu titulu. Jágr je nejlepší hráč prozatímní historie českého hokeje, a tomu se říká legenda. Proč hraje i v 52 letech, nevím, protože ho neznám zblízka. Určitě má mnoho starostí s celou organizací. Za mě: už by hrát neměl. Protože to nemusí být dobré pro řadu stávajících spoluhráčů. Pokud hrát bude, a to spíš bude, tipuju ho v základní části na 25 zápasů.“ Zdeněk Janda

Mladá Boleslav Klub ulovil finského mistra světa Aaltonena. Zazáří hvězdná posila? Marek Sýkora

„V minulé sezoně zklamali. Dávat branky byl obrovský problém. Už za Radima Rulíka byly góly trošku potíž, ale ne tak fatální jako naposledy. Říkalo se, že trenér Čihák hráče fyzicky přidusil. Nevím to, jen z doslechu. Přišly posily a především od Aaltonena se čeká produktivita. Četl jsem, že je to šikovný, zkušený hráč, tak uvidíme. Přál bych Boleslavi lepší sezonu, než byla ta loňská, a to po všech stránkách.“ Zdeněk Janda

Olomouc Poradí si klub, i kdyby D. Krejčí dal přednost lukrativnější štaci? Marek Sýkora

„HC Olomouc má nového finančního partnera, a to je pro klub velmi dobrá zpráva. Olomouci věřím, i kdyby David Krejčí nepřišel. V DNA týmu je bojovnost, nasazení a nejenom to, spoléhá i na řadu velmi dobrých hráčů. Zkušená obrana, velmi dobří brankáři, šikovní útočníci. O příchodu Krejčího nechci spekulovat, ale samozřejmě by to velmi pomohlo. Považuju ho za famózního z hlediska českého hokeje.“ Zdeněk Janda

Plzeň Po Gulašovi a Bulířovi dlouho hledá kanonýra. Zvýší produktivitu? Marek Sýkora

„Brankář, dobrá obranná hra a produktivita rozhodují o úspěchu. Hráči, kteří měli nahradit Bulíře a Gulaše, to nezvládli. Plzeň má skvělou mládež a je na trenérech, aby měli odvahu dávat příležitost vlastním mladým hráčům z akademie, třeba 16letému Adamu Benákovi. Přichází Kanaďan Luke Adam, který v posledních letech hrál v Německu a má pověst produktivního útočníka. Tak doufám, že nahradí některého ze jmenovaných.“ Zdeněk Janda

Litvínov Kaše + Kaše. Vytáhnou hvězdní bráchové klub do vyšších pater? Marek Sýkora

„Výraz hvězdní bráchové se mi zatím nelíbí. Jak už mám ve svém věku odstup od ligového dění, hodně jmen z kádru Vervy mi moc neříká. V minulé sezoně jsem měl Litvínov za mužstvo bez hvězd, ale vedl si nečekaně dobře, v první sérii play off s Třincem hráli perfektní vyrovnané zápasy. Myslím, že pokud sourozenci Kašovi zůstanou zdrávi, můžou tým postrčit do vyšších pater a začneme je nazývat hvězdnými bratry.“ Zdeněk Janda

České Budějovice Stále Motor ofenzivně potáhne dvojice veteránů Pech (39) a Gulaš (37)? Marek Sýkora

„Před sezonou přišlo osm nových hráčů a deset jich odešlo. Pech a Gulaš jsou v českých vodách skvělí hráči, ale čas je neúprosný a léta přibývají. Trenér Čihák je zárukou tvrdé přípravy a myslím, že to může pomoci nejen skvělé dvojici, ale i dalším hráčům v útoku a tím i najít další produktivní borce. Pokud Pechovi a Gulašovi vydrží zdraví, tak si myslím, že budou v lize opět patřit mezi nejlepší.“ Zdeněk Janda

Liberec Vrátí se klub po návratu kouče Pešána do bojů o titul? Marek Sýkora

„Nemyslím si to. Aktuální libereckou sezonu vidím jako přelomovou a Filipa Pešána považuju za toho správného trenéra, který vrátí tým do bojů o nejvyšší příčky v příštích dvou až třech letech. Věřím mu. Problémem může být mladý brankářský tandem Hrenák & Král, ale v Liberci určitě vědí, co dělat. Chtěl bych zopakovat co u Třince: organizace Bílých Tygrů pracuje výborně a je to dobrý základ na dobrou sezonu.“ Zdeněk Janda

Karlovy Vary Může se výrazně posilněný lázeňský tým řadit k favoritům ligy? Marek Sýkora

„Dvakrát jsem tam působil, stále klub sleduji a v duši mu fandím. Na sezonu se připravili pod vedením Davida Bruka určitě dobře, slibné jsou posily: brankář Frodl a útočníci ze severu, Fin Kangasniemi a Švéd Zetterberg. Přes všechna plus ale Vary na favorita ligy nepasuju. Očekávám, že mužstvo opět postoupí v kvalitě a bude nebezpečné svým soupeřům. Město a fanoušci by si zasloužili sezonu, na kterou budou vzpomínat.“ Zdeněk Janda

Mountfield HK Vybojuje si místo v sestavě 36letý Smoleňák, dlouholetý kapitán? Marek Sýkora

„Jak jsem viděl závěr minulé sezony, tak trochu pochybuji. Je otázka, jak jeho přínos mužstvu oceňuje hlavní kouč Martinec. Nechci se pouštět do detailního hodnocení Smoleňákovy hry, ale myslím, že ztratil pohyb, a jeho přednost, hra okolo branky soupeře, je málo. Neznám ho osobně, ale možná se kousne a ukáže trenérovi, že do mužstva patří.“ Zdeněk Janda

Kometa Brno Po dvou mistrovských sezonách už dlouho strádá. Nastartuje se? Marek Sýkora

„Složitá otázka. Před posledními dvěma sezonami se zdálo, že Kometa může promluvit do pořadí, ale nestalo se. V čem je problém, nevím. Když čtu současnou soupisku, říkám si: Ti musí hrát o čelo. Především řada výborných útočníků je toho zárukou. Jenže někteří už nemají tu správnou formu, která by zaručovala výkonnost. Týká se to především Zaťoviče a Vincoura. Ale velmi pozitivní je příchod Marcinka, který ví, jak se vyhrává. Uvidíme.“ Zdeněk Janda

Vítkovice Klub vyhrál boj o rozdílového beka Percyho. Jak si Kanaďan povede? Marek Sýkora

„Vítkovice měly vynikající minulou sezonu, v závěru měly jít do finále. Odešly opory, brankář Stezka a obránce Koch, ale mimo jiných posil přišel i obránce Stuart Percy. Viděl jsem ho několikrát v televizi a nazval bych ho elegantním obráncem výborné kvality, byť někdy na útočné polovině riskuje. Přečetl jsem si slova trenéra Holaně, že Percy dává přednost střele před přihrávkou. Vítkovice získaly výborného hráče.“ Zdeněk Janda

Třinec Dokážou Oceláři vyhrát titul popáté v řadě? Marek Sýkora

„Můj tip zní, že titul neobhájí. Přestože předpokládám, že vítězný mód v mužstvu zůstává. Otazníkem je druhý brankář. Naopak vidím velmi dobře posílení obrany: Kundrátek, Nedomlel, Polášek. Plus příchod Páníka do útoku. Významná ztráta je odchod Marcinka do Komety. Ale celý systém organizace Ocelářů včetně vedení a trenérů je naplněný ohromnými zkušenostmi a klub může opět zazářit.“ Zdeněk Janda

Sparta Jak se bude dařit navrátilci Chlapíkovi? Ovládne znovu bodování ELH? Marek Sýkora

„Přál bych mu to, ale myslím, že to nedokáže. Když jsem ho viděl asi dva roky nazpátek, byl jsem nadšen. Po odchodu do Švýcarska se výkonnost změnila. Byl nevýrazný, nepřešel přes obránce, stále zkoušel jednu kličku, nedařilo se mu ani v národním týmu, nepřekvapil. Je možné, že potřebuje trošku speciální přístup, ale to spekuluju. Každopádně je to hráč s ofenzivní kvalitou.“ Zdeněk Janda

