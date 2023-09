Vlach vzkázal Pešánovi: Bude to mít drahé. Kouč zápas nehodnotil, nemusí

Vítejte zpět, trenére! S takovým vzkazem se vytasil kotel libereckých fanoušků směrem k Filipu Pešánovi, jenž se na tygří střídačku vrátil po čtyřech letech. A premiéra to byla vítězná, Liberec v hodně výživném startu do sezony přetlačil Mladou Boleslav 4:3. Vítězný gól obstaral 86 sekund před koncem hromburác Jaroslav Vlach. Skvělá zpráva? Duel sledovalo bezmála sedm tisíc diváků, což je vynikající návštěva s ohledem na první extraligové kolo.

A také údaj, o němž si například místní prvoligoví fotbalisté mohou nechat jen zdát. „Věřil jsem, že lidi jsou natěšení na hokej, vysoká návštěva mě nepřekvapila. Náš marketing odvedl skvělou práci. Byla super atmosféra, děkujeme fanouškům, byli vynikající. Doufám, že to takhle bude pokračovat a my lidem budeme dělat radost,“ oceňoval Vlach.

Tygři chtěli hodně, možná až moc. A z toho plynuly i rozhárané přesilovky zkraje pátečního utkání. Místo toho, aby se Bílí Tygři ideálně navnadili na soka a kořist z něj, spíš o sobě lehce zapochybovali a museli dohánět manko.

Ukázali však bojovné srdce a hlad po bodech, nevzdali se, přestože dlouho tlačili káru do kopce. Domácí prohrávali 0:1 a ke konci druhého dějství 2:3. Příliš faulovali, nezřídka velmi zbytečně a v prostorách, kde to nebylo zrovna nutné. A hned dvakrát pykali. Sami si zatápěli.

Přesto vytrvali a za neutuchající snahu byli odměněni tříbodovým zápisem. Co na to Filip Pešán? Těžko říci. Po utkání zůstal v útrobách stadionu, utkání hodnotil jeho pobočník Jiří Kudrna. V extralize neplatí pravidlo o nutné účasti hlavního kouče týmu na pozápasové tiskové konferenci, jako to má FORTUNA:LIGA. A kde se neúčast prvního trenéra trestá mastnou pokutou.

Dost možná se Filip Pešán zrovna díval do peněženky, neboť Jaroslav Vlach před novináři vykládal o tom, že kouče vítězná premiéra nevyjde lacino. „První start, první vítězství, bude to mít drahé. S klukama se musíme poradit a nějak se na něj domluvíme,“ usmál se.

„Ale celkově pro naši organizaci je to důležité vítězství. Zvládli jsme to jako tým,“ dodal útočník s tím, že sám sebe rozhodně nebude pasovat za ústřední postavu páteční bitvy, kterou rozsekl přesným zacílením. „Ne, já se nepovažuju za hrdinu,“ odmítal. „Díky Oscarově (Flynnově) práci se ke mně dostal puk a se štěstím to zapadlo k tyči. Přepadla mě euforie, užil jsem si ten okamžik, ještě však zbývala minuta a půl do konce. My to ale s přehledem uhráli,“ potěšilo Vlacha.

Jednak všechny body, ale i úroveň boje. „Na začátku sezony bývají utkání neučesaná jako tohle. Ale zápas měl výborné tempo,“ cenil si.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:37. Faško-Rudáš, 24:28. Filippi, 45:49. Melancon, 58:34. Vlach Hosté: 09:20. Lantoši, 37:03. Aaltonen, 39:30. Pyrochta Sestavy Domácí: Hrenák (Král) – Ivan, Budík, Melancon, McCoshen, Kolmann, Derner, Král – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Faško-Rudáš, Filippi (A), Pérez – Rychlovský, Hawryluk, Flynn – Gajda, Šír, Vlach. Hosté: Novotný (J. Růžička) – Pláněk, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Osburn, R. Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, O. Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – Stránský (C), Suchý, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6996 diváků