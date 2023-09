Aaltonen ve starém železe? Ani trochu. Super i pro český hokej, ví parťák

Pádné argumenty přilétly hned v prvním kole. Renomovaný Fin byl s gólem a dvěma asistencemi nejlepším hráčem hostů při porážce 3:4 v Liberci. „Ukázal, co je za hráče,“ zhodnotil Seveřanovu práci kouč Jiří Kalous. Mazák jej možná až nečekaně dobrým vystoupením nepřekvapil. „V květnu byl v posledním cutu pro mistrovství světa, takže i v tomhle věku prokazuje velmi vysokou výkonnost. Věřím, že takhle bude pokračovat,“ doufá v případě křídla prvního boleslavského útoku, kde má po ruce krajana Järvinena a Slováka Skalického.

Nahrávková laskomina v přesilovce, parádní akce zakončená vlastní trefou a pak ideálně načasovaný pas parťákovi Pyrochtovi. Tak se ve zkratce Juhamatti Aaltonen zapsal do úvodního vystoupení na extraligovém ledě, kam se účastník pěti šampionátů vydal po angažmá v Jukuritu, kde dělal kapitána a odkud se málem vyšvihl až na květnové MS v Tampere. „Hraje výborně. Hlavně jeho gólová akce, kdy se lehce zbavil obránce a zavěsil pod víko, byla perfektní,“ uznal na tribuně sedící Petr Nedvěd, generální manažer české reprezentace.

Před skvělou návštěvou bezmála sedmi tisíc fanoušků Aaltonen vyčníval souborem vysokojakostních dovedností. Ukázal výjimečný přehled, potřebné hokejové cítění a čtení hry, navíc i zcela dostatečný pohyb.

Šlo vidět, že na sezonu se připravil maximálně poctivě. „Všichni to na stadionu viděli. Přišel k nám hráč s neskutečným životopisem, ukázal, že má něco odehráno. Máme se od něj co učit. Pro český hokej je super, že sem takový borec dorazil. Je to ikona, naší hře velice pomáhá,“ přidal svůj pohled bek Filip Pyrochta, jenž naposledy působil ve Švédsku.

Že jde o pana Hráče a nikoli starý brak, ukázala už první boleslavská přesilovka, kdy Aaltonen vyslal klíčovou periferní přihrávku střelci Lantošimu, jenž z první otevřel skóre. „Jsme moc rádi, že mu první zápas vyšel, všichni se od něj můžeme učit, pořád nám má co předávat. Výborné bruslení má geneticky dané, to se těžko učí,“ pousmál se Róbert Lantoši.

Topová akce finského mazáka přišla krátce poté, co domácí Tomáš Filippi ve 37. minutě trefil jen tyč a z úniku do stavu 3:1 bylo za chvíli 2:2, protože Aaltonen si pohrál s bekem Michalem Ivanem a krásně umístěnou střelou nedal Hrenákovi šanci. Za další dvě minuty pomohl Pyrochtovi ke gólovému náhozu na 2:3. Hosté nebyli daleko od bodového zápisu, ale nakonec ve vřavě padli inkasem v čase 58:34. „Určitě to mrzí, ale v Liberci to není nikdy jednoduché a my se máme od čeho odrazit,“ zakončil Lantoši.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:37. Faško-Rudáš, 24:28. Filippi, 45:49. Melancon, 58:34. Vlach Hosté: 09:20. Lantoši, 37:03. Aaltonen, 39:30. Pyrochta Sestavy Domácí: Hrenák (Král) – Ivan, Budík, Melancon, McCoshen, Kolmann, Derner, Král – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Faško-Rudáš, Filippi (A), Pérez – Rychlovský, Hawryluk, Flynn – Gajda, Šír, Vlach. Hosté: Novotný (J. Růžička) – Pláněk, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Osburn, R. Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, O. Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – Stránský (C), Suchý, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6996 diváků