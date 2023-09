Pět otázek kolem Hradce: Jak vypadá Bartošák, role pro defenzivního řízka?

Víte, jak Hradec hraje, víte, co mu funguje. Takže jak tým Tomáše Martince začal sezonu? Server iSport.cz se zaměřil na pět otázek kolem sestavy Mountfieldu. Tým navzdory spekulacím, jestli mu extraliga sebere body, kolik to bude a případně kdy, rozjel sezonu slibně. Složil Kometu i Liberec, dva silné soky, a zapsal šest bodů.

Jak Mountfield vstoupil do nové sezony?

Jak Mountfield vstoupil do nové sezony? • FOTO: koláž iSport.cz

Znamenitý nástup do plného pracovního režimu. V Brně neudělal jedinou chybičku a vychytal nulu. Paradoxně přes tři inkasované góly předvedl větší práci doma proti Liberci. Hlavně druhá třetina šla za ním. Zatímco tým uvadal, on rostl. Jako kdyby hlásil: klid, od toho mě tady máte. Bavil hlavně bleskově rychlou lapačkou a gymnastikou. Precizní rozštěp a švih levačkou! Rychle vystřelená levá ruka sebrala gól Kellymu Klímovi, Bartošák v tu chvíli držel náskok 2:1. Když chytil nájezd Flynnovi, užil si malou oslavu. Věří si, je v laufu.

Jak dobrý bude Okuliar?

Druhou půlku minulé sezony měl skvělou. Sbíral body, prodával svoji rychlost v kombinaci se šikovnýma rukama. Jenže tehdy od něj nikdo nic extra nečekal. Vědělo se, že by mohl být dobrý. A ukázal jak moc. Teď se ví, co dovede, a stoupají očekávání, měl by patřit k lídrům týmu. Takže pokračování? Hned ve druhém zápase proti Liberci nasázel hattrick, jednou trefil tyč. S lidmi góly oslavil, když ho vyvolávali, tak mával. Ale pak se sám spíš zdrbal. Vyčítal si gól, který jeho lajna dostala na 3:3, a štvalo ho neproměněné trestné střílení. Nepropadá euforii, je k sobě náročný.