Sudí měl jasno: Úmysl, jdeš ven! Frodl nesouhlasil. Udělejte pořádné tyčky…

Parádní hokejová divočina na Hané! Když v 54. minutě ve dvojnásobné přesilovce Tomáš Rachůnek otočil luxusní dělovkou na 3:2, zdálo se, že Karlovy Vary jsou blízko třetí extraligové výhře v řadě. Omyl! Olomouc v báječné kulise vyždímala zbytky sil a v emotivním závěru přetočila urputný svár na 4:3 pro sebe. Hanáci si užívali triumf, autor vítězné rány Jan Knotek pak při burácivé děkovačce rozbalil Jacksonův moonwalk. „Převzal jsem to od Michaela a už nic jiného ani nedělám,“ smál se.

Byl to do velké míry zápas Dominika Frodla. Tentokrát v negativním duchu. Špičkový gólman prožil hodně nevšední večer. Sudí Jeřábek s Úlehlou mu vyměřili dva tresty, první za bitku s Knotkem, napodruhé šel ven kvůli údajnému úmyslnému posunutí branky.

Šlo o diskutabilní verdikt po situaci, jež se někdy postihuje, většinou ne. Do velké míry závisí na uchycení brány. Zda je dostačující, nebo není. V čemž si arbitři nemohou být nikdy zcela jisti.

Proto by měl být úmysl brankáře zjevný, jednoznačný.

Běžela 57. minuta, Frodl se přesouval ke druhé tyčce s olomouckou přihrávkou, „šel“ s proudem hry, narazil do železa, branka povyskočila z úchytu. Rozhodčí Jeřábek v tom spatřil záměr karlovarského brankáře přerušit hru a poslal hosty do tří.

Frodl se s trestem odmítl ztotožnit. „Co s tím mám dělat?“ pokrčil rameny po bitvě. „Ať se v extralize pořádně udělají tyčky, pak se může vylučovat. Úmysl v tom nebyl, šlo o normální gólmanský pohyb. Stejná věc se stala v první třetině, přesouvám se od tyčky k tyčce, a že to nevydrží, to není můj problém. I když bohužel, zároveň je. Já ale takhle chytat musím. Myslím, že tohle, co se tady stalo mě, bude v extralize běžná věc,“ domnívá se.

Šlo o naprosto zásadní moment, Olomouc si v početní převaze opatřila vítězství. Zasloužené, neboť do třetího dějství dala absolutně všechno, šla na morál. „Měli jsme strašně moc oslabení a zbytečných faulů. Neodehráli jsme vůbec dobrý zápas, tahali jsme za kratší konec. V závěru nám domlátili dva góly z brankoviště a prohráli jsme,“ uznal Frodl, že tohle vystoupení Energii nesedlo.

O „přízeň“ místních fans se postaral už ve druhém dějství. Co se tady motáš?! Frodlovi se nelíbilo, když se k němu mimo brankoviště přimotal centr Jan Knotek a vystartoval po něm. Z nezvyklé pře po pár vteřinách karlovarský gólman vycouval, ale to už měl Knotek proti sobě obránce Matěje Stříteského. Slovo dalo slovo a bitka byla na světě. Krátká, ale svižná. Na ledě skonči hráč hostí a domácí útočník sklízel ovace. „To je hokej, byli jsme v klinči, trochu jsme se poňuchňali, to je hokej,“ řekl k tomu Frodl. A měl pravdu.

Naprosto v pohodě bral jeho atak i Knotek, jenž následně ukázal i boxerskou připravenost. „Ta bitka si mě spíš našla. Nejdřív jsem pošťuchoval s Frodlem, stál mi v cestě, blokoval mě mimo brankoviště. A najednou cítím, že kolem mě lítají holé pěsti jiného hráče, tak jsem se začal bránit,“ usmíval se.

Výživný duel olomoucké příznivce nadchl. A nakonec i vítěze. „Tenhle zápas měl všechno, co hokej nabízí. Pořád se něco dělo a nebyla nuda. Jako kdybychom pokračovali v poslední sérii play off,“ připomněl Knotek jarní střet. „Velké emoce, proto se hokej hraje. Krásný…“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:26. Navrátil, 38:31. Navrátil, 55:36. Řezníček, 57:40. Knotek Hosté: 21:49. Gríger, 52:08. Plutnar, 53:38. Rachůnek Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Černý, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Škůrek, Švrček, Řezníček – P. Musil, Nahodil (A), Klimek – Orsava, Kusko, Chmielewski – Bambula, Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Macuh, Kunc. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Mikyska, Stříteský, Krajčík – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Kružík – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4229 diváků

