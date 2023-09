Frustrace Komety! Vychytal ji gólman, jehož se zbavila. Budíček, hlásil kotel

Mimo formu

Tři zápasy jsou malý vzorek. Ale něco už jasně naznačí. V případě Komety je to zřejmé. Tým je mimo formu, nenaladil ji na rozjezd sezony. Nefungují útočné i obranné vazby, a to nejen kvůli absencím Kollára spol. Po dvou porážkách 0:4 přišel další herní i výsledkový neúspěch. V „Rondu“ se na domácí pískalo. Fanoušci nehodlali akceptovat, jak jejich miláčky přehrává po Mounfieldu HK a Karlovým Varům také Litvínov. Dělo se to hlavně v prvních dvou třetinách a nebýt Furchových kouzel v bráně a tyček, odešel by ambiciózní soubor se třetím výpraskem v řadě. Trenérské téma je stále žhavější. Jenže primárně jsou na vině hráči. Předsezonní optimismus je fuč. Pád na dno je drsný. Byť Kometa mohla v závěru při power play vyrovnat, první body si opět nezasloužila.