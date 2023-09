Abdulovo zápěstí bodovalo. S pukem to umíme, liboval si střelec souhru

Dvě rychlé střely zápěstím, dva góly do sítě Komety. A taky důkaz, že Jindřichu Abdulovi (27) start angažmá v Litvínově sedl. Šikovný útočník bodoval v každém ze tří duelů, na svém kontě si hýčká 4 body (3+1). „Máme mladý tým, měli bychom se celou sezonu prezentovat aktivní hrou. To by nás mělo zdobit,“ prohlásil vsetínský odchovanec po triumfu v Brně.

V Brně jste měli šancí na deset gólů, nakonec jste ale málem náskok 3:1 ztratili. Cokoliv než tři body by pro vás bylo málo, že?

„Asi jo. Ale i Kometa měla plno šancí. Na můj vkus jich bylo strašně moc na obou stranách. Byl to vyrovnaný zápas, malinko víc jsme si možná vítězství zasloužili. O jeden gól jsme měli mušku přesnější. Věřím našemu týmu, že těžké situace budeme zvládat lépe než v minulosti.“

Ty vaše dvě rány byly milimetrové k tyči.

„Jsem za to rád. Měl jsem čas zamířit. V prvním případě mě výborně našel David Kaše. Ve druhém jsem přečetl jejich rozehrávku. Když nehrál Ondra Kaše, prostor na ledě se mi otevřel. Udělám maximum, abych si řekl o co nejvyšší ice-time. Máme mladý tým, měli bychom se celou sezonu prezentovat aktivní hrou. To by nás mělo zdobit.“

Vaše lajna s Davidem Kašem a Britem Kirkem byla hodně nebezpečná. Sedli jste si?

„Na to, že jsme hráli spolu poprvé, fungovalo to. Ani na tréninku jsme dohromady nebyli. Myslím, že jsme všichni do kombinace, a když to řeknu trošku neskromně, s pukem to umíme. Vypadalo to slušně.“

Jednou jste šli ve dvou úplně sami na bránu a Nicolas Hlava místo kombinace napálil puk obrovskou ránou do horní tyčky. Neříkali jste si, co blbne?

„Někdy je lepší, když to napálíte, než něco vymýšlet ve dvou. Pak to kolikrát přešpekulujete. Udělal to dobře, bohužel trefil tyčku.“

Bylo na Kometě vidět, že nemá pohodu?

„Víme, v jaké se nachází situaci. Od Komety se asi čekají hned od startu jiné výsledky. Každý hokejista to zažil. Není to jednoduché pro hráče, ani pro trenéry. Možná nám to trošku pomohlo.“

Výhru si možná nejvíc vychutnal brankář Matej Tomek, který v Brně neuspěl. Bylo na něm vidět, jak je namotivovaný?

„On je typ brankáře, který se v den zápasu uzavře do sebe a s nikým moc nekomunikuje. Soustředí se vyloženě na utkání. Vyšlo mu perfektně, chytal fakt skvěle. Strašně nám pomohl. Vždycky chcete tým, ve kterém jste působil, porazit o malinko víc než některý jiný. Emoce tam určitě měl a zvládl je výborně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:11. Cingel, 50:35. Pospíšil Hosté: 14:21. Abdul, 34:32. Kirk, 44:41. Abdul Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka, Ďaloga, Holland, Lintuniemi, Gazda, Kučeřík (A), Kaňák – Moses, Cingel, Pospíšil – Kohout, Marcinko (A), Flek – Okál, Holík, Zaťovič (C) – Jenyš, Zembol, Hruška. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna (A) – Abdul, D. Kaše, Kirk – Hlava, Gut, Válek – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Kika, Vrba – Lederer, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6103 diváků