Pod koučem Martincem bouchl sud. Že to v Kometě vzdal sám? Ale jděte… 

Angažmá v hokejové Kometě? To si sednete na sud s prachem, necháte si za to slušně zaplatit a čekáte, kdy to bouchne. Někdy se to stane dřív, jindy později. Štace Patrika Martince trvala necelých deset měsíců. Po třetím kole nové sezony oznámil rezignaci na prestižní a přitom nezáviděníhodný post.

Kdo chce, ať zprávě o dobrovolné rezignaci věří. Já to vidím jinak. Ono vypadá navenek lépe, když veřejnosti předhodíte informaci o tom, že kouč vzal veškerou vinu na sebe a chce týmu ulevit svým odchodem. Přesně takhle to ale určitě nebylo. Bývalý výborný centr by to po třetím kole sám nevzdal, kdyby cítil podporu vedení. I k němu se však během týdne doneslo, že se majitel klubu Libor Zábranský v předstihu poohlíží po jiném trenérovi.

Údajně volal i do Třebíče, kde šéfuje střídačce jeho bývalý asistent Kamil Pokorný. Ten však Kometu v neděli v Mladé Boleslavi nepovede. „Mám smlouvu a jedu do Litoměřic,“ hlásil redaktorovi iSport.cz v sobotu po poledni do telefonu.

Každopádně Martinec vnímal, že všichni lidé v klubu za ním nejdou. A nakonec přijal dohodu o „rezignaci“. Ke svému kroku se vyjádřit nechce.

Další členové realizačního týmu zatím zůstávají. Což je v případě prvního asistenta Jaroslava Modrého poměrně paradoxní. Do Brna si ho přivedl právě Martinec, jsou vnímáni jako pevná dvojice. Společně předtím vedli i České Budějovice. Buď Modrý necítí vinu na tragickém rozjezdu ročníku (3 zápasy, 0 bodů), nebo má slíbenu pozici hlavního. Pak je ještě varianta, že odejde později a změn na střídačce bude více. Za mě má v tuhle chvíli jistotu jediný muž. A to videokouč Jiří Horáček, Zábranského dlouholetý důvěrník a před příchodem dua M+M také asistent.

Dvaapadesátiletý Martinec teď bude čekat na novou trenérskou šanci. Výchozí pozici nemá nic extra. Během roku neuspěl ve Spartě a v Brně. Velký klub teď po něm těžko sáhne.

A koho si v zákulisí chystá Big L? Sílí spekulace o nástupu bývalého reprezentačního kouče Kariho Jalonena, který už se dohodl se svazem na podmínkách rozvázání smlouvy. Jiné zdroje však hlásí, že se Finovi zpátky do českého hokeje po negativních zkušenostech s Aloisem Hadamczikem nechce. Pokud by se dohoda s Jalonenem přece jen upekla, dost možná by se s ním postavil na střídačku i Zábranský. Jako v nároďáku.

Hned zítra to však nebude.

