Kdo povede Brno: Jalonen ne, Modrý by vypadal divně. Přijde překvapení?

Kdo povede brněnskou Kometu? • FOTO: koláž iSport.cz Čtyři zápasy, čtyři porážky, nula bodů, poslední místo v extralize... Brněnská Kometa prožívá příšerný start do sezony, její střídačku už opustil trenér Patrik Martinec. Kdo ho nahradí? Místo je volné a středeční zápas s Českými Budějovicemi se rychle blíží. Projděte si možné varianty.

Libor Zábranský (49 let) 40% Za spasitele už ho nikdo považovat nebude. Jeho předchozí dva záskoky za odvolané kouče nedopadly slavně. Na druhou stranu, pokud nesežene někoho, kdo bude vyhovovat jeho záměrům, bude muset jako majitel s trenérskými zkušenostmi znovu sestoupit z kanceláře dolů k ledu. Byť už to neměl v plánu. Možná bude stát na střídačce už ve středu proti Českým Budějovicím. Boss Komety Brno Libor Zábranský na střídačce během utkání • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jaroslav Modrý (52 let) 15% V klubu prozatím zůstává, udržuje dobrý vztah s bossem Liborem Zábranským. V neděli v Mladé Boleslavi (3:6) měl mužstvo oficiálně na povel. Ovšem ani on nemá podporu celé kabiny a jako specialista na defenzivu vykazuje špatné výsledky. Obrana Komety je děravá. Navíc byl nejbližším spolupracovníkem Patrika Martince. Pokud by se měl stát hlavním koučem, vypadalo by to divně. Trenér Jaroslav Modrý vedl Kometu v Mladé Boleslavi již bez parťáka Patrika Martince • Foto ČTK / Šálek Václav

Josef Jandač (54 let) 10% Po odchodu ze Sparty je bývalý reprezentační kouč už rok a půl bez angažmá. Zčásti dobrovolně, neskočí po každém klubu. Vybírá si. Vybral by si Kometu a ona jeho? Ani jedno není jisté. Rodáka z Berouna by brněnští fanoušci nevítali s nadšením, je pro ně „Pražák“. Jako Martinec. Z dostupných jmen je však profesně možná nejlepší volbou. Mohl by mužstvo brzy zvednout. Josef Jandač jako trenér Sparty • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kari Jalonen (63 let) 5% Kdyby si mohl šéf Zábranský vybrat, sáhne po finském expertovi, s nímž donedávna spolupracoval u reprezentace. Podle zdrojů Sportu ho s nabídkou oslovil, ale není reálné, že by ji Jalonen v tuhle chvíli přijal. Po sezoně má převzít seniorský nároďák „Suomi“, nechce hazardovat s pověstí. Navíc po svém podivném konci v „repre“ na český hokej trošku zanevřel. Kari Jalonen zpátky na české hokejové scéně? V Kometě nejspíš ne... • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Kamil Pokorný (56 let) 5% Tři roky vede úspěšně v první lize Třebíč a Libor Zábranský už v předchozích dnech údajně jeho číslo vytočil. Znají se hodně dobře. Vždyť Pokorný strávil v Kometě šest sezon jako asistent, byl u obou extraligových titulů. Defenzivu by svedl dát do pořádku. Podle všeho ale nechce přecházet od rozdělané práce do presu hlavního trenéra exponované značky. Trenér hokejové Třebíče Kamil Pokorný • Foto profimedia.cz