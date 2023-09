Divoký Litvínov: bavíte se, či trnete? Nejlepší start do sezony za pět let

Šest let se Litvínov plácá v bryndě, tak dlouho chybí v play off. Většinou přes léto něco zkusí, vymyslí změny: trenér, vedení, hráči. Nakonec výsledek dopadá podobně, 60-70 bodů v tabulce a těžká hlava, co udělat příště. Naděje však žije, rýsuje se změna. Zápasy Vervy jsou sice divoké, ale prožívá nejlepší start do sezony za posledních pět let. Boduje, je na špici. „Tým je složený tak, že další den přijde do práce a jde se zase zlepšovat,“ říká bek Patrik Demel.