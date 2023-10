Sny Olomouce a Dynama, reálné plány jinde. Kde se chystají nové arény?

Video se připravuje ... Postavit v tuzemsku nový sportovní stadion je věru složitá a komplikovaná věc a mnohdy na cestu od prvotní myšlenky po konečnou realizaci jeden lidský život nestačí. Hokejová mapa by přesto mohla být v blízké budoucnosti o několik multifunkčních arén bohatší. Po Brně a Jihlavě se chce do výstavby nové haly pustit Olomouc. A jak jsou na tom jinde?

Olomouc Současná kapacita: 5 500

Nová kapacita: 7 500 Na Hané by mohla vyrůst fungl nová aréna pro sedm a půl tisíce diváků. Stavět chce developer a majitel firmy Redstone Richard Morávek. Ten ve městě plánuje výstavbu nové městské čtvrti, v níž by se stadion nacházel. V jeho plánech není rekonstrukce ani stavba v místě současné plecharény, která je suverénně nejhorším extraligovým stánkem u nás. Nebude to ale tak jednoduché. Město sice nad výstavbou nové haly přemýšlelo už několikrát, dále může donekonečna opravovat stávající zimák. Miliardář Morávek by postavil novou arénu ze svého zhruba za 1,8 miliardy korun, jenže radnice by mu měla přispívat na provoz stavby okolo 37 milionů korun ročně + zvýšení za inflaci po dobu třiceti let, což dělá v tomto časovém horizontu přes miliardu korun. „Z posouzení, které si město nechalo udělat, vyplynulo, že nejvýhodnější variantou je spolupráce na nové hale se soukromým investorem. Varianta postupné rekonstrukce současného stadionu se mi nezdá jako šťastná,“ tvrdí investor.

Brno Současná kapacita: 7 700

Nová kapacita: 13 300 To v Brně jsou už o krok dál. Tamní zastupitelé již rozhodli o financování stavby víceúčelové haly na Výstavišti a hotovo má být v roce 2026. Atraktivní aréna má přijít na necelých 6 miliard korun, zároveň na úrocích za dvoumiliardovou půjčku město přeplatí ještě dalších 1,7 miliardy. Značnou část peněz mají ovšem pokrýt evropské dotace. Současné Rondo má limity v zázemí, navíc v době získávání extraligových titulů nedokázalo čelit poptávce fanoušků po vstupenkách. Nová hala by měla pojmout na 13 300 diváků. Stavba už dávno nabrala zpoždění, poprvé se mělo kopnout do země už v roce 2019, tak aby nová aréna hostila domácí světový šampionát příští rok na jaře. Jenomže přišel covid a válka na Ukrajině. Tudíž turnaj přivítá Praha a Ostrava.

Jihlava Současná kapacita: 7 500

Nová kapacita: 5 600 Do ambiciózního plánu se pustili v Jihlavě, byť i tady výstavba nového stadionu nabrala zpoždění. K zemi šel sice legendární, ale už zdevastovaný a dávno nevyhovující Horácký zimní stadion, na němž se poslední oficiální zápas odehrál v dubnu 2022 v rámci baráže o extraligu s Kladnem. Na jeho místě má do podzimu 2025 vyrůst víceúčelová aréna s běžeckým oválem na střeše za skoro dvě miliardy korun bez DPH. Místní Dukla už druhou sezonou hraje v azylu, doma by měla zahájit ročník 2025/26. A s novou halou bude jistě chtít zaútočit na postup do nejvyšší soutěže.

Pardubice Současná kapacita: 9 000

Nová kapacita: 13 500 Hokejový boom zažívají Pardubice. A brzy by se teoreticky mohly nastěhovat do nové arény, byť i ta současná patří navzdory technickým limitům k nejhezčím a největším v extralize. Původně nová hala měla stát na závodišti, kde ovšem investor a majitel hokejového klubu Petr Dědek narazil na odpor. Momentálně se proto upíná k plánu postavit ji nedaleko sídliště Cihelna a pojmout by mohla na třináct a půl tisíce diváků pro hokej a patnáct tisíc lidí při koncertech. Cena se odhaduje na 5 miliard korun. Pozemky má Dědek nakoupené, teď musí pořídit změnu územního plánu do půlky prosince. Jde však o krajně šibeniční termín, protože se dají očekávat námitky či odvolání. Problém zároveň může nastat s využitím stávající haly v centru města vedle nového fotbalového stadionu. Pro míčové sporty je například příliš velká, basketbalisté navíc chtějí stavět vlastní.