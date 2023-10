Miliardář chce Olomouci postavit novou halu. Popsal plány i finance

Na mimořádném zasedání zastupitelstva Olomouce, v pondělí 30. října, se rozhodne o tom, zda stotisícové město bude mít do čtyř let novou multifunkční arénu, která by byla domovem hokejistů Mory. Úspěšný podnikatel Richard Morávek (53) ji chce postavit na vlastním pozemku za své dvě miliardy korun. Po městu však žádá příspěvek 37 milionů na investici po dobu třiceti let, což se některým hanáckým politikům pochopitelně příliš nelíbí. Zároveň ale nelze donekonečna oživovat ošklivou „plecharénu“ a samo město novou halu stavět nehodlá. V kleštích jsou tak, co se týče splnění licenčních podmínek extraligy, zejména „kohouti“.

Blíží se termín rozhodnutí, jste nervózní? Nebo máte indicie, že to pro vás dopadne dobře?

„Indicie, jak se vše vyvine, určitě nemáme. Ale nervózní taky nejsme. My ten projekt děláme proto, abychom pomohli regionu a hokeji. Ne proto, že ho potřebujeme udělat za každou cenu. Jak to dopadne, už je na politicích. Chceme obejít všechny zastupitelské kluby, ještě jednou jim vše vysvětlit a odprezentovat, abychom odstranili sebemenší pochybnosti nebo nedorozumění. Pak už ten zbytek nebude na nás.“

Ony pochybnosti existují, že je zmiňujete?

„Některé zastupitelské kluby naši myšlenku zatím zcela nepodporují. Je to o tom, že město se bude muset rozhodnout, jestli tady vůbec chce, nebo nechce hokej. Nějaký plán musí mít.“

Co když ne? Opravdu hrozí zkáza hokeje? Ať už případným nedodržením licenčních podmínek pro extraligu, či faktem, že mládež HC Olomouc kvůli druhé chybějící ledové ploše přišla o statut Akademie ČSLH?

„To, že mládež přišla o statut akademie, je první známkou toho, že se něco děje. A že se s tím musí velice rychle něco udělat. Ne nadarmo olomoucký stadion několikrát vyhrál soutěž o nejškaredější či nejhorší zimák v republice. Na druhou stranu je potřeba říct, že my nevidíme do záležitostí týkajících se licenčních podmínek. Máme akorát plán, jak to vyřešit. Plán, který alespoň vyvolal veřejnou diskuzi a fakt, že se tím někdo začal zabývat. Pokud to povede ke zlepšení a vyřešení hokejového zázemí – a to je cíl, jenž může být dosažen i bez naší haly – budeme jen rádi. Ale asi víte, jak dopadl univerzitní hokej.“

Zkrachoval, protože za šest let nesehnal v Olomouci ledovou plochu.

„Jezdilo se hrát do Uničova a Šternberka. Co je ještě v okolí, když je Šternberk zavřený? Dopadlo to tak, že Univerzita Palackého končí své působení v univerzitní lize. Přitom třeba v Brně chodí na univerzitní hokej tisíce lidí. Klidně čtyři nebo pět. K tomu připočtěte sledge hokej, krasobruslení... Uživilo by se tady několik ledových ploch, nejen jedna.“

Chystá se malá hala vedle zimáku. S tím nemáte nic společného?

„Ne, tento projekt není náš.“

Cílem neboli zlepšením a vyřešením hokejového zázemí může být i každoroční investice do „plecharény“ a prodlužování její životnosti. Což je také jedna z aktuálně projednávaných variant. Vám se, předpokládám, nezamlouvá.

„Z posouzení, které si město nechalo udělat, vyplynulo, že nejvýhodnější variantou je