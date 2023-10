Varaďova brzda zabrala. Sudí ve šlágru klidnili emoce: Okamžitě do kabin!

Mračil se, koulel očima a jeho vrásky vypadaly hlubší než obvykle. Václav Varaďa měl starosti, vyhlásil po půlce zápasu oddechový čas. Jeho Pardubice přišly o pečlivě vypracovaný náskok. Vedly 3:0, po krátké pasáži ve druhé třetině skočil najednou stav 3:3. Kometě stačily ke smazání hrozivého manka 3 minuty a 27 sekund.

Varaďa si před hráče dřepl a ukazoval jim dva prsty. Zdůrazňoval jim, že se musí vrátit zase do zápasu. „Za tři střídání jsme inkasovali tři branky. To jsme se snažili hráčům předat a taky jim říct, ať se zklidní. Takových zápasů máte za kariéru hodně, já jich zažil jako aktivní hráč mraky, že i takové manko otočíte,“ dobře chápal, že se soupeř nadechl a najednou se cítí větší, rychlejší a silnější.

„Na klucích byla vidět trochu nervozita, že se z dobrého zápasu pro nás stávaly nervy,“ pokračoval Varaďa. Oddechový čas chtěl brát už po druhém brněnském gólu. Za záchrannou brdu nakonec zatáhl o chvíli později. „Věřím, že to mělo vliv,“ přidal. Ano, Kometu pak jeho hráči zase přibrzdili.

Co všechno se dělo? Bylo toho dost. Předně partu z Brna rozhodila zácpa u Litomyšle. Většina řidičů tady zuří, protože se zaseknete klidně i na hodinu, což se stalo i Kometě. Do Pardubic přijela hodinu před zápasem. „Kluci jsou zvyklí se chystat dvě hodiny před zápasem. Možná to vliv na první třetinu mít mohlo, že jsme stáli dlouho v koloně. Ale na tohle bych se vymlouvat nechtěl,“ nehledal kouč Jiří Otoupalík trable na cestách.

Jen zkrátka trvalo, než jeho tým zapnul plný výkon. Po třech výhrách v řadě a poslední na Spartě, jste se těšili, co parta z Brna předvede. Ožila, už to není hromádka zoufalství z úplného startu sezony, ani ve snu. Žije uvnitř. Před akcí, kdy vyrovnal na 3:3 Lukáš Cingel, stálo za to pozorovat na lavičce asistenta Jiřího Horáčka. Když Jan Ščotka bleskově zareagoval a zachytil puk v útočné třetině, v euforii řval a skákal. Za pár sekund po gólu málem udělal pěstí díru do hrudníku kolegy Otoupalíka.

V tu chvíli se všechno nakoplo, tempo bitvy vyskočilo, emoce taky. Když houkla siréna, tak se nikomu nechtělo do kabiny. Hráči se chvíli pošťuchovali, pak na sebe dvě velké skupiny štěkaly na červené čáře.

„Jdeme do kabin, okamžitě. Odjezd!“ zkoušeli to rozhodčí nejdřív razantně. V tu chvíli se zdálo, že přeskočí jiskra a strhne se obří mela. „Borci, pojďme si odpočinout. Já si teda potřebuju odpočinout,“ zachytily ruchové mikrofony O2 TV nakonec mnohem laskavější tón sudího. Borci poslechli.

Ale Dynamo se uklidnilo, zase se vrátilo do role, že do Komety šlape. Robert Kousal třískl zuřivě hokejkou do ledu. Tyč! Až pak přišly góly. Ten vítězný vymyslel Tomáš Hyka pro Petera Čerešňáka, na 5:3 pak upravil do prázdné Lukáš Sedlák. „Udělali jsme si to těžký sami. Darovali jsme jim dva góly, já byl pak vyloučený a oni dali třetí. Je to dobré ponaučení do zbytku sezony, že se nic nevyhraje samo,“ glosoval moment, kdy Kometa vylezla z vykopaného hrobu a srovnala na 3:3.

Každý člen jeho útoku dal gól. Sedlák si připsal čtyři body, Hyka tři a Cienciala dva. „Konečně nám to tam napadalo, možná i za zápasy předtím. Šance jsme měli, ale třeba chyběla finální nahrávka. Ale jde hlavně o to, jak hrajeme, když to jde dobře, góly přijdou,“ přidal pardubický kapitán.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE