Kometa ukázala charakter. Pospíšil: Jiný tým by prohrál 0:10. Co zpoždění?

Nahrávka Kristiána Pospíšila na Mosesův gól patřila k ozdobám večera. Rodák ze Zvolena se uvolnil na středu a poslal puk k tyčce, kde stačilo Američanovi do něj lehce ťuknout. Kometa v tu chvíli snížila na 2:3, pak dokonce v přesilovce díky Cingelově dorážce vyrovnala. Jenže ve finále odjela smutná, bez bodu. „Mrzí to, protože jsme je potrápili,“ povzdechl si slovenský křídelník, se šesti body (3+3) společně s obráncem Danielem Gazdou (4+2) aktuálně nejproduktivnější hráč Brna.

Vy porážky vyloženě nesnášíte. Jak nesete tuhle v Pardubicích?

„Dokázali jsme vyrovnat z 0:3 a hrát s nimi úplně vyrovnanou partii. Možná jsme za vítězstvím mohli jít ještě víc, ale myslím, že jsme podali celkem dobrý výkon. Víme, že musíme hrát naši hru celých šedesát minut, abychom mohli nad takovým týmem vyhrát. Oni ukázali sílu a my taky.“

Co jste si dokázali dorovnáním třígólového manka proti favoritu extraligy?

„Týmový charakter. Nezlomili jsme se. Jiný tým by se možná sesypal a prohrál třeba 0:10.“

Je to potvrzením toho, že se Kometa zvedá?

„Určitě. Jdeme krok po kroku a ještě je před námi hodně práce, abychom se dostali na vrchol a poráželi mužstva, jako jsou Pardubice. Venku i doma.“

Na stadion jste se kvůli velké koloně na silnici u Litomyšle dostali až hodinu a čtvrt před utkáním. Mělo to vliv na váš pomalejší rozjezd?

„Podle výsledku to vypadá, že ano. Ale nebudeme se na to vymlouvat. Někdy se stane i taková věc, patří to k hokeji a k životu. Za tu krátkou dobu jsme se snažili na zápas co nejlépe připravit.“

Jste radši, když můžete být na zimáku dříve?

„Mám ve zvyku být na něm tři hodiny před zápasem, takže tohle bylo něco úplně jiného.“

První čtyři utkání v sezoně jste prohráli. Jak vám bylo?

„Když celé léto pracuješ na tom, abys byl úspěšný, věříš tomu, že se to podaří. A já tomu stále věřím. Udělal jsem všechno pro to, abych byl na tuhle sezonu připravený. Musíš si věřit a jít si za tím, že chceš vyhrávat každý zápas. Pak se k tobě přikloní i štěstí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:07. Hyka, 14:36. Bučko, 27:55. Cienciala, 49:00. Čerešňák, 59:45. Sedlák Hosté: 28:43. Gazda, 30:29. Moses, 32:10. Cingel Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Urban, Rákos, Vondráček. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Jan Hribik, Jiří Ondráček Stadion Enteria arena, Pardubice

