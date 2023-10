Nenápadný pracant Najman mistrem oslabení: Všichni do mě cpou, ať střílím

Pro diváky nenápadný, v týmu by ho ale chtěl každý trenér. Řeč je o Ondřeji Najmanovi. Předsezonní sparťanská posila je po úvodních devíti kolech důležitou součástí kádru. A to i přes to, že nemá na svém kontě jedenáct bodů, jako nejproduktivnější spoluhráč Michal Řepík. Co jsou tedy jeho přednosti? Hra v oslabení a vliv na spoluhráče, když je s nimi na ledě.

Ondřej Najman přišel do Sparty před sezónou z Mladé Boleslavi, kde byl důležitým článkem týmu. Když ale přišla nabídka z pražské metropole, neváhal. „Konkurence je tady obrovská, ale to byl jeden z důvodů, proč jsem si vybral Spartu. Vím, že mě to donutí se zlepšovat hlavně na trénincích. Naučím se spoustu věcí od zkušenějších hráčů,“ popisuje své rozhodnutí pětadvacetiletý útočník.

Ve sparťanském týmu plní pozici čtvrtého centra.

Se svými parťáky, Miroslavem Formanem a Davidem Vitouchem se snaží hru soupeři co nejvíce znepříjemnit. Jihlavský odchovanec si zatím v devíti zápasech připsal jeden gól a dvě asistence. „Míra Forman i David Vitouch jsou dříči a silní na puku. Snažím se jim něco vytvářet. Je pravda, že v útočném pásmu jsme dost, ale hodně hrajeme po mantinelech a nemáme vyložené šance z předbrankového prostoru,“ líčí spolupráci Najman.

Sám už si vyzkoušel i roli prvního centra. „, Když byl Vláďa Sobotka zraněný, dostal jsem větší šanci s Chlápou (Filip Chlapík) a Řepou (Michal Řepík), což bylo super. Myslím si, že jsem to zvládl. V první lajně je hodně icetimu. Člověk se dostane do zápasu. Jsem pak víc spokojený a víc si věřím,“ říká ke zkušenosti.

V čem tedy spočívá jeho síla? Stačí poukázat na statistiku, která je důležitá pro každý mančaft. Oslabení. V něm je Najman nejvytíženějším útočníkem Sparty. Jeho čas na ledě při početní nevýhodě je lehce přes 19 a půl minuty. To je slušná porce. Teď ale přichází to hlavní. Pražský klub neinkasoval ani jeden gól, když byl bývalý boleslavský hráč na ledě a naopak dvakrát skóroval! To jsou výborná čísla, která ho zdobí. „Trenér mi dal takovouhle roli. Posílá mě tam dost často. Zatím vychází, že góly nedostáváme. Nějak jsem se toho zhostil a snažím se na tom pracovat,“ povídá.

Pozor! Není to jediná vlastnost, která přináší týmu prospěch.

Když je sparťanská šestačtyřicítka na ledě při hře pět proti pěti, číslo očekávaných gólů pro a proti, se vyšplhalo na 69 %. To je nejlepší hodnota mezi všemi hráči Sparty. Pro vysvětlení: jedná se o to, že s Najmanem na ledě tým své soupeře pravidelně přehrává a vytváří si větší množství šancí. Pokud je centr Sparty v akci při hře pět na pět, klub z hlavního města dokázal šestkrát skórovat a pouze dvakrát inkasovat.

Od čtvrtých pětek trenéři často vyžadují aktivní bruslící hru s agresivním napadáním. Z toho pramení ukázka další statistiky. A to získání puků v ofenzivním pásmu. V té je Najman ve svém týmu čtvrtý, dovede vybojovat 3,2 kotoučů za hodinu hry. Nejlepší je v tomto ohledu Jakub Konečný, který jich dokáže získat 5,5. „Máme za úkol udělat soupeřům trochu zle. Být v pohybu, hodně napadat. Hlavně nedostávat góly a snažit se nějaký přidat,“ vysvětluje úlohu své lajny Najman.

Důležitou součástí práce středního útočníka je i kvalitní rozehrávka z obranného pásma, která pomáhá obráncům se založením útoků. Jeho spolehlivost se v této dovednosti vyšplhala na 88 %. Lepší jsou pouze Filip Chlapík (93 %) a Jan Buchtele (89 %).

Své kvality ale Najman prokazuje i v ofenzivě. Při hře pět na pět dokázal svými přihrávkami do předbrankového prostoru za hodinu hry připravit 6,9 střel pro spoluhráče. Úspěšnější je v tomto ohledu pouze Američan Josh Kestner, který vytvoří 7,1 možností.

Abychom šestinásobného českého reprezentanta jenom nechválili, podíváme se na jeho slabší stránku. Střelecké pokusy. Do zakončení se vůbec netlačí a tomu odpovídá i počet 6,3 střel při rovnovážném počtu za 60 minut hry. „Jsem takový hráč od malička. Všichni do mě cpou, ať víc střílím. Většinou když to jde, volím ještě nahrávku,“ vysvětluje Najman. „Snažím se na tom pracovat, ale občas mi přijde, že když se moc zaměřím na střelbu, ztratím svou hru,“ dodává. Méně zakončení mají pouze obránce Jakub Krejčík (6,0) a Fin Jani Lajunen (4,5).

Když se pak podíváme na celkový icetime sparťanského útočníka v zápasech, zjistíme, že s průměrným časem lehce přes 15 a půl minuty je až třináctým nevytěžovanějším hráčem.

Jsem s tím smířený a budu dělat, co budou trenéři potřebovat. Věřím, že se třeba vyšplhám výš. Uvidíme, jak to půjde. Jsem zatím spokojený,“ dodal Najman.

