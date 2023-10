Kempný po prohře: Nebyla tam šťáva, hráli jsme slušně jen dvacet minut

Zápas proti Liberci vám nevyšel. Co chybělo k tomu, aby to bylo lepší?

„Síla, energie. Nebyli jsme živí. Bylo to mdlý a prohrávali jsme osobní souboje. Neudrželi jsme se na puku v útočné třetině. Nevím, co se stalo, ale nebyli jsme to my.“

Nezačali jste špatně, ale paradoxně Liberec vstřelil první branku. Změnilo to obraz utkání?

„Bohužel jsme dneska hráli slušně jen dvacet minut. S tím se zápas vyhrát nedá. Nebyla tam šťáva. Když se neudržíme na puku v útočné třetině, nevytvoříme si šance, prohráváme osobní souboje a pořád honíme puk, tak to bere síly.“

Bylo klíčové, že jste nedokázali využít čtyřminutovou přesilovku ve třetí třetině?

„Je to možný. Samozřejmě víme, že rozdílové situace rozhodují zápasy. Měli jsme hodně času v přesilovkách, ale bohužel jsme si toho moc nevytvořili. Tím se asi ten zápas zlomil.“

Jednu početní výhodu jste ale dokázali využít. Byla rychlá výměna puku to, co je potřeba?

Pracujeme na tom. Řešíme to skoro každý den. Puk musí lítat. Musí to být trochu aktivnější, abychom rozbili obranný čtverec a našli v něm skulinky a díry. To se nám dneska nedařilo.

Těší vás aspoň vstřelený gól?

„Radši bych vyhrál zápas, než dal jedinou branku. Jsem za něj rád, ale důležitější je pro mě týmový výkon, který dneska nebyl ideální.“

Může být prohra i zkušeností do dalších zápasů?

„Každá porážka je taky dobrá. My si z ní musíme vzít maximum a posunout se zase o kousek dál. Sezona je dlouhá. Pracujeme tvrdě každý den. I takováhle překážka nám potom pomůže do dalších bojů.“

Příští zápas vás čeká Litvínov. Co říkáte na jeho povedený vstup do sezony?

„Hrají výborně. Víme to. Myslím si, že teď mají velkou pohodu a ukazují to v každém zápase. Musíme se na ně dobře připravit. V Litvínově se nehraje úplně dobře a budeme bojovat, abychom si odvezli tři body.“

Co říkáte na bratry Kašovy a jejich výkony?

„Znám oba dva. Jsou to super kluci a výborní hráči, ale teď budou jako soupeři. Zatím odvádějí pro Litvínov skvělou práci. Určitě se na ně připravíme a věřím, že budeme úspěšní.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:59. Kempný Hosté: 03:20. Ivan, 29:44. Melancon, 44:10. A. Najman, 57:47. Filippi Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mozík, Kempný (A), Irving, Němeček, Moravčík, Mikliš – Forman (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Konečný, O. Najman, Vitouch. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Pérez, A. Najman, Flynn – Vlach, Šír, Klíma. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9355 diváků