Doudera krmí pokladnu Motoru i extraligy. Faul to byl, udělali ze mě…

Takový gól by si nahrál do telefonu každý hokejista, i ten extrémně šikovný a útočně laděný. Milan Doudera platí víc za poctiváka a spolehlivého zadáka, co brání, než aby riskoval výlety k soupeřově kleci. Ale tenhle výpad se náramně vyplatil. Z druhé vlny podpořil brejk Lukáše Pecha a rychlým forhendovým blafákem získal skalp Dominika Frodla. Což se ne každému povede. „Jsem rád, že jsem se trefil, trošku to ze mě spadlo. Bohužel to k ničemu nevedlo, respektive jen k bodu. Zápas jsme prohospodařili a ztratili dva body,“ mrzelo Douderu.

V pátek večer mu z konta odešla další položka. Za premiérový extraligový gól na nové adrese. „Pokladník Pecháček se určitě ozve, něco mu tam zaplatím,“ čekal, že se mu Lukáš Pech přihlásí s tabulkovou odevzdávkou.

Odesláno má už na extraligový účet, ačkoli s verdiktem disciplinárky se odmítl ztotožnit. O co šlo? Před týdnem po souboji s Tomášem Filippim přišel o kotouč, padl na led a z protiakce v nastavení Bílí Tygři rozhodli o výhře 4:3. Sudí vyhodnotili Filippiho „obtěžování“ jako dovolené, nevylučovali. Za jejich postup sklidili chválu i od šéfa sudích Pešiny. „Mrzí mě, jak to bylo prezentované, že nešlo o faul. Za sebe říkám, že to faul byl,“ vrátil se k tomu Doudera.

Už v klidu, bez emocí. „Bylo mi řečeno, že jsem tomu přidal. Když vás však někdo tahá zezadu za dres a otravuje hokejkou, podle mě to faul je. Nesouhlasil jsem s tím, ale přijal to. Zaplatil jsem srážku a život jde dál. Mě spíš mrzelo to podání. Trošku ze mě udělali… No, to je jedno,“ mávl rukou Milan Doudera s dodatkem, že se soustředí na další zápasy.

Hned ten nedělní pro něj bude pikantní. Nastoupí proti Třinci, kde strávil minulých devět sezon. „Říkal jsem v kabině, že určitě něco vypíšu a že pokladnu pořádně nakrmím,“ ujistil.

Třicetiletý bek je čtyřnásobným extraligovým šampionem, na jihu Čech si dali záležet, aby ho z tábora Ocelářů zlanařili. Po zlé minulé sezoně v Motoru potřebovali zajistit zadní část hokejové struktury, což Doudera zdařile svede. A sem tam se blýskne luxusní akcí.

Jako do rozhozené obrany Energie, díky níž se dočkal extraligové radosti po dlouhých 40 zápasech. „Úleva? Jasně! Když tam máte nulu v kolonce, myslíte na to a trochu vás to i svazuje. Snad jsem to odšpuntoval a bude mi to tam padat častěji. Pecháček tyhle situace vidí, najel jsem si z druhé vlny, nikdo mě neviděl a zvládl jsem i zakončení. Věděl jsem, že Frodlík se bude chtít rychle přesunout, tak jsem to zkusil do protipohybu a vyšlo mi to,“ potěšilo jej.

Jenže pak už to šlo s Motorem postupně z kopce. Ještě ve 45. minutě mohl zvýšit na 3:0 Jan Ordoš z trestného střílení, ale nedal a hosté se úspěšně nadechli k dobývání. „O druhé přestávce jsme si říkali, že vedení 2:0 je zrádné, že si to musíme pohlídat. Strašně mě se.., jak jsme to prohospodařili, musíme si k tomu v sobotu něco říct a připravit se na nedělní zápas,“ dodal naštvaný Doudera.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:44. D. Simon, 32:15. Doudera Hosté: 45:09. Gríger, 55:30. Stříteský, . Rachůnek Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš (C), F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech (A), D. Simon – Vopelka, Hanzl, Chlubna. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Pulpán (A), Havlín – O. Beránek, Černoch (C), Hladonik – Kangasniemi, Gríger, Rachůnek (A) – Zetterberg, Jiskra, Redlich – O. Procházka, R. Přikryl, Koffer. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Rampír, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5917 diváků

