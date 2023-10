Sparta padla! Mikliš sestřelil Kašeho. Dynamo dál vede, bitka Lakatoše

Litvínov válcuje! Vervu rozohnil sparťan Mikliš

Hokejisté Litvínova porazili v 10. kole extraligy Spartu 4:2 a devátou výhrou za sebou vyrovnali klubový rekord ze sezon 1977/78 a mistrovského ročníku 2014/15. Pražané dvakrát odpověděli na vedení Vervy, ale v čase 51:40 rozhodl útočník Nicolas Hlava a v závěru v power play pečetil výsledek Petr Koblasa. Sparta ve čtvrtém duelu venku v ročníku poprvé prohrála.

Litvínov se musel obejít bez obránce Baránka a ze sestavy Pražanů vypadl útočník Sobotka. Jako první prověřil hostujícího gólmana Kováře Ondřej Kaše, ale vyložené šance dlouhou dobu chyběly. Sparta se ubránila při Řepíkově vyloučení a ve 12. minutě měla první velkou možnost utkání. Po přihrávce Davida Vitoucha se dostal před Tomka Konečný, ale litvínovský gólman zasáhl betonem.

V závěru první části se nejdříve Šaldova rána od modré čáry odrazila od zadnímu mantinelu do brankoviště, David Kaše se jej snažil sklepnout ze vzduchu za Kováře a neuspěl ani s dorážkou. Z úvodní branky se radovali 32 sekund už radovali Severočeši. Kapitán Sukeľ našel z levé strany před brankou Kudrnu, který zvedl puk nad Kovářovu vyrážečku.

Sparta se v první polovině druhého dějství bránila převážně v oslabení po faulech Mozíka, který nejprve pykal za podražení a potom čtyř minuty za hru vysokou holí. Při svém druhém pobytu na trestné lavici se ale radoval se spoluhráči z vyrovnání.

Po chybě Ondřeje Kašeho Lajunen v přečíslená vystřelil z pravého kruhu, puk propadl za Tomka a David Vitouch jej dorazil do prázdné branky. Přestože zakončoval už v době hvizdu, sudí Sýkora se Šindelem si u videa ověřili, že to situaci neovlivnilo a gól platil.

Odpovědět mohl Sukeľ, který vzápětí faulem zkrátil početní výhodu domácích. Ve 33. minutě dostal sparťanský obránce Mikliš trest na pět minut a do konce utkání za zákrok na hlavu Ondřeje Kaše, který sice hned zamířil také do šatny, ale vrátil se brzy do hry.

Za Spartu v oslabení zahrozili Mozík i Lajunen, ale v čase 36:27 využila přesilovku Verva. Po přihrávce Ondřeje Kašeho se trefil od modré čáry Jaks. Litvínov na konci druhé části odolal při Demelově trestu.

Hned na začátku třetí třetiny mohl zvýšit Sukeľ a další možnost měl ve 44. minutě Koblasa, ale Kovář vytěsnil puk lapačkou. Na druhé straně neuspěl po Kestnerově přihrávce sám před Tomkem Najman. V polovině třetí části už ale právě on smazal ztrátu. Po Krejčíkově střele se prosadil bekhendovou dorážkou.

Litvínov za 132 sekund opět vedl. Po akci Ondřeje Kašeho se puk od Czuczman odrazil před brankoviště k Hlavovi, který jej poslal za Kováře. Další možnost domácích měl Kirk. V závěru se hosté museli bránit při Formanovo vyloučení a v power play dovršil výsledek 16 sekund před koncem do prázdné branky Koblasa.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Z mého pohledu to bylo vyrovnané utkání, v kterém jsme určitě nebyli lepší než soupeř. Nedařily se nám přesilové hry a Sparta hrála velice dobře v oslabení. Viděl jsem dva velké momenty utkání. Byla to vstřelená branka v přesilové hře na 2:1 a posléze vítězný gól na 3:2. Velký respekt k soupeři, hrál velice dobře. Na sérii jsme se nedívali. Nesmírně si vážím litvínovské historie, ale šli jsme do utkání s tím, že to, co bylo, je za námi. Že úspěch vede přes několik bodů. Byl to pro nás nový den, nové utkání. Že tomu tak je, co se týká historie a statistiků, tak to je asi fajn. Ale stejně k tomu budeme přistupovat i v následujícím utkání.“

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluju Litvínovu k vítězství. Viděli jsme dobrý zápas ve velmi dobré atmosféře. Myslím, že Litvínov vyšel líp z kabin, byl bruslivější a překonával lehčeji střední pásmo. To se nám pak v posledních čtyřiceti minut v pět na pět podařilo zlepšit. Stav 0:1 byl ještě dobrý, jeli jsme tedy dvakrát dva na jednoho, ale nezužitkovali jsme to. Soupeř měl víc šancí. Ve druhé třetině se to trošku přiostřilo, byly tam nějaké emoce. Na jednu stranu náš trošku zastavilo, že jsme měli tolik oslabení. Na druhou stranu nás to ale taky nakoplo, protože jsme dali gól a vrátili se zpátky do zápasu. Ale 30 vteřin před koncem oslabení jsme zase inkasovali. Bylo vynikající, že jsme se zase vrátili do zápasu. Udělali jsme ale pár individuálních chyb. Je škoda, že jsme dostali dva góly odtamtud, kde jsme je dostat nechtěli. To je hokej. Myslím, že Litvínov byl lepší a zaslouženě vyhrál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:28. Kudrna, 36:27. Jaks, 51:40. Hlava, 59:44. Koblasa Hosté: 29:19. D. Vitouch, 49:28. P. Kousal Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Irving, Kempný, Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal (A) – Řepík (C), O. Najman, Forman (A) – Hauser, Lajunen, Buchtele – D. Vitouch, M. Vitouch, Konečný. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

Vary zvládly nájezdovou otočku v Budějovicích

Hokejisté Karlových Varů otočili v 10. kole extraligy utkání na ledě Českých Budějovic a vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Motor vedl 2:0, ale nakonec si připsal pátou porážku v řadě v soubojích s Energií. Zápas rozhodl Tomáš Rachůnek. Jihočeši tak prohráli potřetí za sebou, Západočeši minisérii dvou nezdarů ukončili.

Domácím se povedl úvod. Po akci založené Valským převzal puk v mezikruží Simon, střelou švihem překonal brankáře Frodla a připsal si první soutěžní gól v dresu Motoru.

Příležitost navýšit skóre měl Harris a také Hovorkův nápřah od modré čáry vypadal nebezpečně. Blízko vyrovnání se ocitl karlovarský kapitán Černoch, ale Hrachovinu nepřekonal. Na druhé straně neuspěl Simon.

Při vyloučení Vopelky se ocitl sám před budějovickým brankářem Ondřej Beránek, ale skóre se nezměnilo. Nepříjemnou ránu z pravého kruhu vyslal v přesilovce také Kangasniemi, ani on však neskóroval.

Ve druhé třetině narůstala převaha Motoru. Z pravého kruhu střílel Martin Beránek, kapitán Gulaš před brankářem Frodlem trochu nešťastně volil přihrávku namísto zakončení. Z osy kluziště mířil na karlovarskou branku Pech, zprava pálil Gulaš. To vše za úvodní čtyři minuty.

Na opačné straně se zkoušeli prosadit Jiskra a po něm Černoch. Domácí veterán Pech ve 33. minutě poslal křižnou přihrávku vzorně na hokejku Doudery, který v pádu zvýšil náskok Jihočechů kličkou do bekhendu. I zkušený obránce skóroval v českobudějovickém dresu poprvé. Domácí měli poté hned několik příležitostí navýšit vedení, potřetí však Frodla nepřekonali.

Ve třetí části pokračoval nápor domácích, Frodl ale i nadále svůj tým držel. Dokázal zlikvidovat i trestné střílení Ordoše nařízené za Plutnarův faul při karlovarské přesilovce. Po jejím skončení hosté snížili, když Gríger zakončoval do odkryté branky.

Brzy mohl zblízka vyrovnat obránce Huttula, ale Hrachovina odvrátil nebezpečí levým betonem. Nezastavil však v 56. minutě akci dalšího obránce Stříteského, kterého Jihočeši neobsadili na pravé straně. V závěru se oba soupeři snažili strhnout výsledek na svoji stranu. Neuspěl karlovarský Hladonik, ani budějovický Harris.

V prodloužení mohl rozhodnout kapitán hostí Černoch, který se řítil sám na Hrachovinu, ale nedal. Poté měl velkou šanci také domácí Pech. Západočeši poté nevyužili přesilovou hru, druhý bod ale nakonec získali. V nájezdech se prosadili Rachůnek a Ondřej Beránek, čtveřice domácích střelců Frodla překonat nedokázala.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Výsledek je pro nás velká ztráta. Měli jsme dobrý vstup a vybudovali si náskok. Zhruba od poloviny utkání tam byla skvělá pasáž a do prvního inkasovaného gólu jsme si vypracovali dostatek příležitostí, abychom odskočili na 3:0. Bohužel, vedení 2:0 je ve sportu nejhorší a my dostali gól, který otřásl s týmem a vývoj zápasu se otočil.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Po vyrovnaném začátku se utkání se pro nás vyvíjelo nepříznivě. Prohrávali jsme o dva góly, hlavně druhý gól s námi docela zamával. Navíc měli domácí trestné střílení. Povedlo se nám vrátit do zápasu přesilovkou, která nás nabila energií a podařilo se nám srovnat skóre. Prodloužení a nájezdy byly klasicky vabank, jsme rádi za dva body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:44. D. Simon, 32:15. Doudera Hosté: 45:09. Gríger, 55:30. Stříteský, . Rachůnek Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš (C), F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech (A), D. Simon – Vopelka, Hanzl, Chlubna. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Pulpán (A), Havlín – O. Beránek, Černoch (C), Hladonik – Kangasniemi, Gríger, Rachůnek (A) – Zetterberg, Jiskra, Redlich – O. Procházka, R. Přikryl, Koffer. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Rampír, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5917 diváků

Vítkovice zvládly obrat proti Tygrům

Hokejisté Vítkovice porazili v 10. kole extraligy Liberec 5:2 a připsali si první domácí vítězství v řádném čase v sezoně a stejně tak plnohodnotnou výhru po sedmi kolech. Gólem a dvěma přihrávkami k tomu pomohl kanadský obránce Stuart Percy. Ostravané se tak odlepili z posledního místa tabulky, Liberec po třech výhrách nebodoval.

Vítkovice nejsou v pohodě a stačilo 57 sekund zápasu, aby o tom přesvědčily i diváky. Raskob nepochopitelnou přihrávkou zpoza brány na osu hřiště „namazal“ puk přímo na hůl Hawryluka, který jej rychle posunul na neobsazeného Peréze a na toho už jen zívala prázdná branka.

Domácí se z rychle inkasované branky sbírali deset minut, ale pak se zvedli a ke konci třetiny soupeře zahnali do defenzívy. Lakatoš ještě sólo od červené čáry na Hrenáka neproměnil, v úplném závěru prvního dějství však Vítkovicím zahrály do noty dva šťastné odrazy puku. Jeden z Libereckých nejprve Percyho nahození usměrnil k Chlánovi, který pohotově bez přípravy zavěsil, a o 72 sekund později v přesilové hře Percy opět nahazoval kotouč na branku a tentokrát jej šikovně usměrnil za Hrenákova záda Krieger.

S dopingem dvou slepených gólů Vítkovice pokračovaly v aktivitě i ve druhé části, v polovině utkání jim však ujel Klíma a po faulu sudí nařídili trestné střílení, které ale libereckému útočníkovi Klimeš chytil. Dvě sekundy po nevyužité přesilovce navíc zlepšil náladu v hale Claireaux, který z kruhu svůj pokus schoval za bránícího soupeře a dočkal se svého prvního gólu v sezoně.

Severočeši pak názorně předvedli, proč jsou nejslabším týmem ve využívání přesilovek. Během jejich výhody pět na čtyři se Vítkovice dostaly do dvou sólových nájezdů, v nichž Hrenák vychytal Chlána i Lakatoše.

Liberecký odpor pak ale oživil Knot, který prudkou ranou od modré čáry trefil horní roh. I hosté vzápětí odehráli slušnou přesilovku, v níž však soupeře svírali neefektivně. Jak na to ukázal Liberci Mueller, jenž v početní výhodě pět na tři z mezikruží střelou po ledě počtvrté prostřelil Hrenáka. Při hostující power play stvrdil vítkovický úspěch trefou přes celé kluziště Percy.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vstup do zápasu nám nevyšel, asi není nic horšího než dostat v první minutě gól. Ale vážíme si toho, že hráči nesklonili hlavu, dali do toho úplně všechno. Výsledek se nám podařilo otočit už v první třetině. Ve druhé třetině bylo klíčovým momentem trestné střílení, kdy nás podržel Klimeš. Pomohli jsme si přesilovkami a odvedli skvělou práci v oslabeních. Speciální týmy odpracovaly zápas výborně. Celý kolektiv si zaslouží velkou pochvalu, protože takhle se chceme v dalších zápasech prezentovat.“

Jiří Kudrna (Liberec): „S výkonem i výsledkem jsme nespokojení. Začátek jsme ještě odehráli velmi dobře, ujali jsme se vedení a měli další příležitosti ke skórování. Ale situace jsme zbytečně přehrávali a hra se pak vyrovnala. Udělali jsme strašně moc útočných a zbytečných faulů. Soupeř dvě přesilovky využil, my naše přesilovky naopak ne. Dali jsme ještě kontaktní branku, ale opět inkasovali a pak to je těžké, když pořád něco doháníme. Musíme hrát disciplinovaněji.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:22. Chlán, 19:34. Krieger, 33:18. Claireaux, 50:36. Mueller, 59:12. Percy Hosté: 00:57. Pérez, 41:31. Knot Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Prčík, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej (A), Přibyl, Krejsa. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, Derner, Galvas – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, Bulíř (A), Hawryluk – Rychlovský, A. Najman, Klíma – Vlach (A), Šír, Pekař. Rozhodčí R. Šír, T. Cabák – M. Hlaváč, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 225 diváků

Nájezdový rozstřel ovládnul v Olomouci Hradec

Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 10. kole extraligy na ledě Olomouce 2:1 po samostatných nájezdech, uspěli ve třetím z posledních čtyř zápasů a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Hanáci naopak prohráli šestý z posledních sedmi zápasů a jsou desátí.

Atraktivní začátek utkání nabídl hned v první minutě trestné střílení. Bambula zamířil v úniku jen do tyče hostující branky, zároveň byl však faulován. K nájezdu se rozjel Orsava, jehož zakončení z bekhendového blafáku muselo být přezkoumáno u videa. Gólu se ale domácí nedočkali, puk brankovou čáru nepřekročil.

Poté převzal iniciativu Hradec a vytvořil si několik nadějných příležitostí, jenže Okuliar, Jasper ani Tamáši branku nevstřelili. Prosadil se až napodruhé Okuliar, který v samostatném úniku po kličce zasunul puk za Konráda. Aktivnější hosté mohli přidat ještě druhou branku, ale pokusy Perreta i Jergla olomoucký brankář vychytal.

Dvěma dobrými zákroky se na začátku druhé třetiny prezentoval Bartošák, který pokryl jak střelu Bambuly, tak ještě nebezpečnější dorážku Navrátila. Poté se hra vyrovnala a hrálo se delší dobu bez větších šancí. To platilo až do olomouckého závaru před brankou a dorážky Macuha, která po šťastném odrazu přeletěla brankáře Bartošáka a zapadla do sítě.

Také třetí třetina byla dlouho bez šancí, které přišly až při přesilové hře Olomouce. Nejdříve během ní ujel královéhradecký Okuliar a téměř zopakoval stejné řešení jako u své první branky, jenže Konrád tentokrát zasáhl betonem. Poté se před Bartošákem zjevil osamocený Nahodil, jehož zakončení ukryl hostující brankář v lapačce.

V základní hrací době se tak utkání nerozhodlo. V prodloužení byli aktivnější Východočeši, ale v největší šanci Jergl puk mezi Konrádovy betony nedostal. Na druhé straně střílel dvakrát Navrátil, nejdříve však trefil pouze boční síť a poté blokujícího hráče. Vítěze tak určily nájezdy, ve kterých byly úspěšnější hosté. Konráda překonali Pavelka, Blain a Okuliar, Bartošáka přelstil jej Orsava.

Ohlasy trenérů

Róbert Petrovický (Olomouc): „Trestné střílení v první minutě a čekání na verdikt nás na začátku zápasu paradoxně trochu přibrzdilo. Ale i tak jsme začátek zápasu měli dobrý. Chvíli nám však trvalo než jsme se přizpůsobili rychlosti hostujících hráčů, kteří jsou velmi dobří bruslaři. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a hra se vyrovnala. Zápas pak byl otevřený až do konce, bylo to o jedné chybě a brance. Oba brankáři podali výborný výkon. V prodloužení se pak hrál se skvělý hokej z jedné strany na druhou. Nájezdy už jsou loterie, ale je potřeba také dát góly. Jsme rádi, že se nám daří bodovat, momentálně už ve čtvrtém zápase po sobě. Na druhou stranu nás mrzí prohra v nájezdech, bodů mohlo být ještě víc.“

Tomáš Hamara (Hradec Králové): „Jsme dnes spokojeni se ziskem dvou bodů. V první třetině jsme dominovali a kromě gólu jsme během ní mohli proměnit další tři gólové šance. Trápí nás teď produktivita, už několik zápasů v řadě neproměňujeme šance. Po první třetině přišlo z naší strany uspokojení, ale také Olomouc se výrazně zlepšila. Měli jsme problém s tím, jak nás dohrávali. Třetí třetina byla vyrovnaná, pomohla nám ubráněná oslabení. Mohli jsme pak rozhodnout ze dvou šancí v prodloužení, ale jsme rádi, že jsme zvládli nájezdy a získali rozdílový bod.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:19. Macuh Hosté: 09:39. Okuliar, . Blain Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Řezníček, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Černý, Švrček, Rašner – Bambula, Knotek (A), Navrátil – P. Musil, Macuh, Chmielewski – Orsava, Nahodil (A), Kusko – Kucsera, Anděl, Kunc. Hosté: Bartošák (Kiviaho) – Blain (A), Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, Pavelka, Gaspar – Šťastný, Zachar, R. Pavlík – Jasper, Tamáši, Okuliar – Jergl (A), Lalancette, Perret – Eberle (C), Pilař, A. Novotný. Rozhodčí Kika, Vrba – Blažek, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4208 diváků

Dynamo dál ve vedení, pomohl dvougólový Říčka

Hokejisté Pardubic porazili v 10. kole extraligy Mladou Boleslav 3:1 a i nadále vedou tabulku soutěže. Dva góly Dynama vstřelil útočník Robert Říčka. Východočeši bodovali ve všech dosavadních utkáních. Bruslaři prohráli pátý zápas za sebou a klesli na 12. místo.

Do sestavy Pardubic se téměř po měsíci vrátil obránce Košťálek, první zápas v ročníku odehrál útočník Pochobradský z pardubického B-týmu. V úvodní třetině byli střelecky aktivnější domácí, ale brankář Růžička všech 14 střel zlikvidoval. Na straně Boleslavi v přesilovce nebezpečně zakončil Roman, jenže na Willa nevyzrál.

Úvodní gól zápasu nabídla až 25. minuta, kdy se těsně po vypršení přesilovky trefil Říčka, který kombinoval s Kousalem. Nebezpečný závar potom přichystali i hosté, ale Will neinkasoval. Středočeši uspěli ve 36. minutě, kdy po zaváhání Musila ujel Lantoši a bekhendovou kličkou vyrovnal.

Zanedlouho se vrátilo do vedení Dynamo, když Kousal našel ve střelecké pozici Říčku a ten využil pardubickou přesilovku. Na konci druhé třetiny pak Boleslavští ujeli v oslabení ve třech, ale přes ležícího hráče nedokázali zakončit. Na druhé straně ještě v další šanci tentokrát neuspěl Říčka.

Pardubičtí odskočili soupeři na začátku třetího dějství, kdy pokračovala rozdělená přesilovka. Trefil se Sedlák, kterému před branku přihrával Kaut. Domácí pak předváděli další útočné kombinace, Růžička zasahoval nejen při velké šanci Hyky.

Hosté v 57. minutě rozehráli čtyřminutovou přesilovku po vyloučení Říčky, v jedné fázi početní výhody odvolali brankáře, ale na z jejich pohledu nepříznivém stavu již nic nezměnili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:40. Říčka, 37:41. Říčka, 40:21. Sedlák Hosté: 35:54. Lantoši Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Pochobradský, Urban – Mandát (A), Poulíček, Vondráček. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Štibingr, Jánošík (A), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Aaltonen, Järvinen, Šmerha – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, Fořt, Stránský (C) – Závora, O. Roman, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Frodl, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9102 diváků