Říčka dával góly, cpal se do šancí, ale pak trnul: Klukům jsem se omlouval

Martin Pláněk z Boleslavi stráží Roberta Říčku z Pardubic, do souboje se přimotal i sudí • ČTK

Rozehrávající Roman Will v brance Dynama • ČTK

Valil za hattrickem, Robert Říčka se dostával do šancí. Mladé Boleslavi dal dva góly a hrnul se za třetím. Čepice by kolem něj pršely poprvé od roku 2016, kdy nasázel tři góly v jednom zápase naposledy. To nastupoval ještě za Zlín a překonával vítkovického Patrika Bartošáka. „Ještě jsem nějaké dvě tři šance měl, jen jsem je zazdil. Hlavní je, že se nám ale podařilo vyhrát,“ hlásil pardubický útočník po výhře 3:1 v extralize. Hattricku se nakonec nedočkal.

Po druhém zásahu jste se ani moc neradoval. To proto, že jste původně vystřelil dva metry vedle?

„No... Dá se říct. (usměje se) Natahoval jsem se pro nahrávku, přejel ji a nestihl pak úplně vystřelit tak, jak jsem měl v plánu. Takže nakonec šťastný gól.“

Šťastný pátek třináctého, to zní dobře.

„Asi to bude můj oblíbený den!“

Kousalova nahrávka přes šířku hřiště ale byla delikátní. Viděl jste ji stejně?

„Jasně, předloni jsem s Kousym hrál půlku sezony, vím, co obnáší s ním hrát. Zásoboval mě skvělými přihrávkami a jsem rád, že jsme dostali na přesilovce šanci spolu. Věděl jsem, že když si najdu prostor, on mi nahraje.“

Byl to den, kdy jste měl hattrick hodně blízko?

„Byl, v přesilovkách jsem se dál dostával do šancí, jednou mě mezi kruhy našel Zohy (Zohorna) a pak znovu Kousy před brankou. Tohle byl zápas, kde jsem mohl dát klidně pět gólů, ale zase ne úplně všechno se dá proměnit. Klíčové je, že těch gólů bylo tolik, aby pomohly ke třem bodům.“

Jen nebleskne hlavou, že byste si hattrick taky už někdy zasloužil? Sedm let od posledního je už dlouhá doba.

„Dva góly občas dám, ale hattrick se mi vyhýbá. Ale zase to není něco, za čím se honím. V téhle sezoně jsem moc branek nedal, tak to beru, že aspoň něco.“

V závěru jste byl vyloučený na čtyři minuty. Byly to hodně krušné chvíle, když sedáte na trestnou, vedete 3:1 a víte, jak Boleslav umí přesilovky?

„Klukům jsem se v kabině taky hned omlouval, že se mi na trestné zrovna komfortně nesedělo. Oni oslabení sehráli skvěle. Věděli jsme, že tohle je zbraň Bolky, o to byly poslední minuty pro mě nepříjemnější.“

A jak se celkově dařilo vypořádat s tím, že máte většinu zápasu tlak, jen se nejde Boleslavi gólově utrhnout?

„Byl to těžký zápas, měli jsme víc ze hry, jen se nám nepodařilo odskočit, aby bylo utkání klidnější. Věděli jsme, že má Boleslav nejlepší přesilovky v lize, tak jsme se snažili co nejméně faulovat. Bylo nám jasné, že si počkají na brejk nebo přesilovky. Nakonec jsme byli trpěliví a do šancí je nepouštěli. Právě ta trpělivost byla důležitá.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:40. Říčka, 37:41. Říčka, 40:21. Sedlák Hosté: 35:54. Lantoši Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Pochobradský, Urban – Mandát (A), Poulíček, Vondráček. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Štibingr, Jánošík (A), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Aaltonen, Järvinen, Šmerha – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, Fořt, Stránský (C) – Závora, O. Roman, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Frodl, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9102 diváků

