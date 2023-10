Boleslav se blíží suterénu. Dopálený Lantoši: Na dně nebudeme, my ne!

„Kvůli čemu bychom měli být na dně? Je to sport,“ vypálil ale útočník Róbert Lantoši na dotaz, jestli vidí po pěti porážkách v řadě nějaký světlý bod, ze kterého se Boleslav může odrazit.

Ve sportu ale vždycky někdo zůstává dole, je poslední. Hrozí, že se někdo potopí a už nevynoří. „Ale my tam dole nebudeme. Opravdu ne,“ pronesl pevně. „Začneme vyhrávat,“ přidal a bojovně u toho hleděl do očí, aby přesvědčil, že poslední dvě slova myslí smrtelně vážně.

Jeho tým je v sezoně silný hlavně v přesilovkách, tam si držel před zápasem úspěšnost přes 30 %, což je hranice extratřídy. A když hlavní zbraň dokázalo Dynamo umlčet? Nic moc dalšího Boleslav neměla. Paradoxně Pardubice, které se v početních výhodách spíš trápily, dvě využily.

Hlavní potíží zeleného fára z města automobilů je, že pokud nejdou přesilovky, nemá směrem dopředu nic. V deseti zápasech dala Boleslav jen jedenáct gólů mimo své brilantní početní výhody. V Pardubicích jako kdyby se přes půlhodiny chtěla někoho zeptat, jestli opravdu může vyrazit vpřed.

Ale samozřejmě! Když to provedl Róbert Lantoši, prohnal se kolem pomalu se otáčejícího Davida Musila a srovnal na 1:1. Tohle byla stará Mladá Boleslav, kterou znáte. Často vás uměla utrápit přes svoje torpéda, rychlé hráče.

„Někdy to tak je, že nemáte šancí tolik. Hráli jsme zodpovědně dozadu, při hře pět na pět jsme Pardubicím nedali nic. Od nás to byla dobrá hra ve středním pásmu. Máme se kam odrazit,“ je přesvědčen Lantoši před nedělním zápasem s Plzní. Jeden z nich na dně zůstane, druhému se začne dýchat lépe.

„Naše výkony herně špatné nejsou, jen jsme soupeři vždycky nabídli po zbytečných chybách šanci skórovat a on je bohužel trestal. Takhle jsme ztráceli bod po bodu,“ komentoval pět porážek v řadě trenér Jiří Kalous. „Avizovali jsme, že herně si to musí sednout, věřím, že se k tomu dopracujeme,“ neopouští ho pozitivní myšlení.

Stav 1:1 zlomil svým druhým gólem Robert Říčka a po dvaceti sekundách od startu poslední třetiny trefil puk Lukáše Sedláka. S tím už Boleslav nehnula, neměla jak.

Na první gól dál čeká Pavol Skalický, který je na nule deset zápasů. „Pavol měl dlouhou pauzu, dostává se do zápasového rytmu, pro tým je to velmi platný hráč a ještě to ukáže. Je to jen otázka času, věříme, že mu to začne padat,“ věří mu kouč Kalous. „Ve své roli je platný, plní si ji,“ přidal trenér. Takže otevře konzervu s góly v neděli? Hodilo by se.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:40. Říčka, 37:41. Říčka, 40:21. Sedlák Hosté: 35:54. Lantoši Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Pochobradský, Urban – Mandát (A), Poulíček, Vondráček. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Štibingr, Jánošík (A), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Aaltonen, Järvinen, Šmerha – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, Fořt, Stránský (C) – Závora, O. Roman, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Frodl, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9102 diváků