Sparta po dvou porážkách zabrala. Mozík: Poslední duely nebyly ideální

Sparťané utnuli sérii dvou proher v řadě. Vítězný a svůj premiérový gól v rudém dresu dal v přesilovce Vojtěch Mozík. Zatímco Hradec nedokázal využít ani jednu početní výhodu, Spartě se to povedlo hned dvakrát. I díky tomu vyhrála před svými fanoušky 3:1. „Poslední zápasy nebyly z naší strany ideální. Jsme rádi, že jsme to zlomili a vyhráli,“ hodnotil spokojený bek.

Byla to především nedisciplinovanost, kvůli které Mountfield ztratil dlouho vyrovnaný zápas. Na trestnou lavici šel v polovině třetí třetiny Ralfs Freibergs. Pro vývoj utkání klíčový moment. Sparta totiž dokázala nabídnutou šanci využít, díky ráně Vojtěcha Mozíka se dostala do vedení 2:1. „Puky se hodně odrážely, měli jsme tlak do brány a já jsem to pak dostal na volej. Snažil jsem se netrefit prvního hráče a naštěstí to tam padlo,“ popisoval svou první branku po návratu do Česka.

Do vedení šli ovšem hosté. Druhý nejproduktivnější obránce extraligy Jérémie Blain se dokázal prosadit i na Spartě. Kanaďan v polovině zápasu převzal kotouč ve středním pásmu, prohodil si Lajunena na modré čáře jako rozený útočník a střelou do horního rohu nedal Jakubu Kováři šanci. Byl to už jeho čtvrtý gól a dvanáctý bod v sezoně. „Vyloučení, která jsme měli ve třetí třetině, jsou neakceptovatelná. Nemůžeme očekávat, že vyhrajeme proti Spartě, když jí nabídneme tolik přesilovek,“ neskrýval zklamání Blain.

Své možnosti přitom Východočeši měli. Dvakrát se dostali k přesilovce pět na tři, obě ale promarnili. Sparta potvrdila, že hra v oslabení je to, co ji v úvodu sezony nejvíc zdobí. Její aktivní přístup dělal problém i Hradci, který se pyšní druhou nejlepší přesilovkou v extralize. „Bohužel jsme je neproměnili. Na začátku sezony jsme v nich byli úspěšní. Musíme najít cestu, abychom v nich opět dokázali skórovat,“ dodala kanadská opora Mountfieldu.

Jeho parťák Oliver Okuliar k osmi gólům další nepřidal, naopak v závěru zápasu předvedl neférový krosček na Pavla Kousala. Bránit svého spoluhráče okamžitě vystartoval Michal Řepík. Při odchodu a i pobytu na trestné lavici si pak se slovenským útočníkem vyměňovali ostřejší názory.

Tempo hry v zápase diktovali především domácí, často drželi puk na hokejkách. Na úvodní gól Blaina se podařilo odpovědět Ondřeji Najmanovi. Specialista na oslabení využil zaváhání obránce Filipa Pavlíka a vyjetím před branku nadvakrát překonal Patrika Bartošáka. „Snažili jsme se zlepšit hlavně hru pět na pět. Chtěli jsme chodit víc do brány,“ přiblížil změny ve hře Pražanů Mozík.

Sparta se v zápase mohla spolehnout na jistého Jakuba Kováře. Skvělý zákrok vytáhl v první třetině, kdy vychytal samostatný nájezd hradeckého rychlíka Marka Zachara. „Neznám ho, nevěděl jsem, co může přijít. Ale říkal jsem si, že asi nebude střílet. Jsem rád, že jsem mu neujel a neskočil na naznačení,“ popsal gólman Sparty klíčový zákrok.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:39. O. Najman, 53:20. Mozík, 56:48. Řepík Hosté: 31:56. Blain Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Mozík, Krejčík, Krutil, Kempný (A), Moravčík, Němeček, T. Tomek – Forman (A), O. Najman, Buchtele – Kestner, Lajunen, Konečný – Řepík (C), Horák, P. Kousal – Hauser, D. Vitouch, Senčák. Hosté: Bartošák (Kiviaho) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Gaspar – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Jasper, Tamáši, Šťastný – Perret, Lalancette, Jergl (A) – A. Novotný, Pilař, Eberle (C). Rozhodčí Jeřábek,Kika – Svoboda,Špůr Stadion O2 arena Návštěva 9035 diváků

