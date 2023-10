Kovář „šoural chlapskejma“ o led a perlil: Na zadku se snažím nechytat

Viděl jste ze své pozice potyčku trojice Okuliar, Kousal a Řepík?

„Jo, viděl.“

A co k ní můžete povědět?

„Nic. Fakt ne. Ať si každý udělá svůj názor.“

Přejděme tedy k zápasovému hodnocení.

„Viděli jsme úplně vyrovnaný hokej, který se mohl zlomit na obě strany. Hradec měl svoje přesilovky ve druhé třetině, ty jsme dobře ubránili, my zase na konci zápasu. Ve třetí třetině jsme potrestali jejich vyloučení a tím jsme rozhodli.“

Body jste potřebovali. Bylo to znát na vašem projevu?

„Prohráli jsme dva zápasy za sebou a celkově tři ze čtyř, takže bylo strašně důležité jakkoliv vyhrát. Bylo třeba to odpracovat. Pomůže nám, pokud si z toho vezmeme to nejlepší, co můžeme, a budeme s takovou pracovní morálkou vstupovat do každého zápasu. Pak máme šanci vyhrávat.“

V první třetině jste se moc nezapotil, spoluhráči byli hodně vepředu...

„To je ale klasická Sparta, ne?“

Jenže nejtěžší zákrok paradoxně přišel při vaší přesilovce. Jak jste Zachara při úniku načítal?

„To je taky klasická Sparta. (směje se) Zachara neznám, nevěděl jsem, co může přijít. Ale říkal jsem si, že asi nebude střílet. V jednu chvíli jsem si myslel, že možná ano, ale pak jsem mu viděl na očích, že něco bude zkoušet. Jsem rád, že jsem mu neujel a neskočil na naznačení. Zapíchnul jsem se do ledu levou nohou a stihnul jsem druhou vystrčit v rozštěpu.“

Vychytal jste ho v podstatě na zadku, že?

„Na zadku se snažím nechytat. Spíš jsem šoural o led chlapskejma…“ (rozesměje se)

Netradičních momentů bylo víc. Co vaše ztracené hokejka v oslabení tři na pět?

„Zažil jsem to poprvé v životě, abych přišel o hokejku a oslabení ve třech odchytal. Nová zkušenost. A jak k tomu došlo? Kleknul si na ni hráč soupeře a zlomil ji.“

Šlo o nejtěžší moment utkání?

„Takových momentů je v zápase vždycky víc. Nepříjemný nájezd (Zachara) v první třetině, dvakrát se odrážel puk v brankovišti od našich hráčů ve třetí třetině. Na to máme docela smůlu, v Litvínově jsme dostali dva góly od vlastních hokejek, tentokrát taky. Poslední dobou to smrdí.“

A pak vás ještě soupeř napálí do masky. Jak jste ránu z úhlu snášel?

„Bylo to nepříjemné, cítím to ještě teď. Dostat takovou bombu z pěti metrů do ucha fakt není příjemné.“