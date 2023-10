Kometa padla. Parádní otočky Plzně a Litvínova, uspěla Sparta i Pardubice

Vítkovice vyhrály podruhé v řadě

Vítkovice zvítězily na ledě Brna 5:3 a připsaly si tak poprvé v sezoně dvě výhry za sebou. K úspěchu semifinalisty minulého ročníku přispěli dvěma brankami Dominik Lakatoš a třemi asistencemi kanadský obránce Stuart Percy. Kometa padla po dvou výhrách, ale teprve podruhé z posledních sedmi zápasů.

Oba týmy začaly velmi ofenzivně a před brankáři nebyla nouze o dramatické okamžiky. Vítkovický obránce Raskob zachraňoval po Kohoutově střele za překonaného Klimeše na brankové čáře, na druhé straně hřiště zase zasahoval Furch po nepříjemné bekhendové střele Percyho.

Právě kanadský obránce měl prsty v prvním gólu - jeho střelu od modré čáry Furch jen vyrazil a Kotala jej zblízka procpal za brankovou čáru. Totéž se ale při nájezdu nepodařilo Claireauxovi o čtyři minuty později, francouzský útočník ve vyložené pozici trefil jen rameno brněnského gólmana.

První třetinu pak ovládli domácí hokejisté, avšak ke gólovému potvrzení převahy jim chyběl větší důraz směrem k bráně a také přesnější koncovka.

Po první přestávce mělo Brno nadále herně navrch, ale brzdily ho nepřesnosti ve finální fázi. Vyšla mu až druhá přesilovka v zápase, v jejímž závěru nabil Ščotka Cingeľovi, jehož dělovka skončila za Klimešem.

Důležitým momentem utkání se stala 35. minuta. Nejprve Vincour vystihl rozehrávku Vítkovic a jeho ideální přihrávku proměnil ve vedoucí gól Brna Zaťovič. O 33 sekund později však vyrovnal bombou od modré čáry Roberts Bukarts. Kometa si vzala trenérskou výzvu kvůli možnému bránění gólmanovi od Muellera, ale neuspěla.

Divoká třetina tím zdaleka neskončila. Další nedůslednost vítkovické obrany potrestal po přihrávce Cingeľa Moses, jenže za dalších 30 sekund těsně před sirénou vyrovnal Lakatoš svým důrazem a dorážkou v brankovišti.

Oběma týmům bylo jasné, že klíčem k případné výhře by byla vedoucí branka. O něco blíže k ní měli hosté, když Lakatoš trefil ve 45. minutě tyčku. Vítkovičtí navíc nevyužili 40 sekund trvající dvojnásobnou přesilovku.

Kometu to nakoplo, lépe bruslila, jenže defenzíva hostí stála v závěru na pevných základech. Domácí doplatili na špatnou disciplínu: po dalším vyloučení už hosté početní výhodu využili, když se prosadil Krieger. Výhru pak do prázdné branky pojistil kapitán Lakatoš.

Hlasy trenérů

Jiří Otoupalík (Brno): „Věděli jsme, že to bude těžký zápas, poněvadž Vítkovice se zvedají a jsou kvalitním týmem. Rozhodující byla druhá třetina, kdy jsme otáčeli utkání, vedli jsme 2:1 a 3:2, ale dvakrát jsme dostali gól velmi brzy, což by se stávat nemělo. Byly to zbytečné chyby, stejně jako byla zbytečná oslabení ve třetí třetině. Nakonec Vítkovice jednu přesilovku využily a my jim můžeme akorát gratulovat k výhře.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Čekali jsme velice těžké utkání na ledě týmu, kterému se daří a který hraje doma. Vše to do sebe zapadalo. My jsme se s tím velmi dobře vyrovnali, hráli jsme zodpovědně a vyústěním toho byl vedoucí gól. Druhá třetina byla hektická a rozkouskovaná, Kometa nás zatlačila a dala branky, báli jsme se, že třetí gól bude hřebíkem, ale našli jsme sílu a vyrovnali. To byl základ k tomu, abychom pomýšleli na body. Ve třetí třetině jsme se vrátili k zodpovědné hře, nevyužili jsme sice přesilovku pět na tři, ale na finální moment jsme si počkali. Bereme tři body, byly těžce vybojované a moc si jich ceníme. Pomůžou nám zejména psychicky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:52. Cingel, 34:03. Zaťovič, 39:15. Moses Hosté: 07:56. Kotala, 34:36. Bukarts, 39:44. Lakatoš, 53:32. Krieger, 58:55. Lakatoš Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Ďaloga, Kaňák – Moses, Cingel, Okál – Zbořil, Marcinko (A), Kohout – Horváth, Holík, Zaťovič (C) – Boltvan, Vincour, Jenyš. Hosté: Klimeš (Machovský) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Prčík, Gewiese, Stehlík – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Lakatoš (C), Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Dej (A), Fridrich. Rozhodčí Ondráček, Vrba – Rampír, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6847 diváků

Will vynuloval Karlovy Vary

Pardubice zvítězily na ledě Karlových Varů 3:0. Východočeši bodovali naplno počtvrté v řadě a zůstávají jediným týmem soutěže, který od začátku sezony nevyšel ani jednou naprázdno. Vítězný gól dal v 18. minutě útočník Lukáš Radil a prosadil se již podeváté v sezoně. První nulu v tomto ročníku udržel brankář Roman Will, potřeboval k ní 20 úspěšných zásahů.

Západočeši vyzvali lídra soutěže s lehce pozměněnými formacemi, když Rachůnek se přesunul do první formace a Hladonik do třetí. V úvodním dějství drželi domácí s favoritem krok v pohybu i v počtu nebezpečných situací před brankou.

Mezi ty větší patřila šance Přikryla, který osamocený z křídla přestřelil branku. Na druhé straně to byl Kousal, ale jeho střela z bezprostřední blízkosti skončila v lapačce Frodla, jenž ještě v minulé sezoně hájil branku Pardubic. Blízko k úvodní trefě byl v osmé minutě Říčka, ale jeho střela jen zazvonila o tyč karlovarské branky. Pardubičtí se dočkali v 18. minutě poté, co se nad levé rameno strážce domácího brankoviště trefil Radil.

I ve druhé dvacetiminutovce se hrál atraktivní hokej z obou stran. Ve 34. minutě ho opepřila bitka domácího kapitána Černocha s Vondráčkem, jenž byl ještě v minulém ročníku u Západočechů s kapitánským „céčkem“ jeho předchůdcem. Ačkoliv Karlovarští drželi ve všech činnostech s Pardubicemi krok i v této části hry, opět krátce před přestávkou inkasovali. Frodlem vyraženou střelu Říčky uklidil za brankovou čáru Sedlák.

Poté, co ve 42. minutě skončila Musilem nahozená střela od mantinelu potřetí za Frodlovými zády, převzali Pardubičtí ve zbytku zápasu naplno otěže. Domácím sice nešlo upřít velkou snahu, ale když už se před hostující branku přes dobře pracujícího obranu Dynama dostali, ztroskotali na bezchybném Willovi.

Hlasy trenérů

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Nejdříve chci soupeři pogratulovat k vítězství, ale přesto, že jsme prohráli, chtěl bych pochválit i náš tým za srdnatý výkon, protože jsme hráli proti soupeři, který má spoustu hráčů na širší soupisce dnes přítomného (reprezentačního kouče) Radima Rulíka. Utkání bylo takové, jaké jsme očekávali. Soupeř si trpělivou defenzivou středního pásma hlídal naší přechodovou fázi, prokázal obrovskou kvalitu a v rozhodujících okamžicích využil svoje šance, což nakonec rozhodlo. Přesto ještě jednou opakuji, že náš tým dnes podal z našeho pohledu velmi dobrý výkon.“

Aleš Krátoška (Pardubice): „My jsme samozřejmě čekali, že na nás čeká těžký soupeř, který od začátku sezony hraje velmi dobře, takže jsme se na něj připravili. Nakonec to dopadlo, jak jsme si přáli - vezeme tři body. Ve vývoji zápasu bylo samozřejmě důležité, že jsme zvládli oslabení a udrželi čistý štít vzadu, za což jsme rádi.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 17:12. Radil, 38:40. Sedlák, 41:47. D. Musil Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, Mikyska – Rachůnek (A), Černoch (C), O. Beránek (A) – Zetterberg, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Hladonik – Koffer, R. Přikryl, O. Procházka. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Pochobradský – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4319 diváků

Sparta po dvou prohrách zabrala

Pražské Sparta zdolala Hradec Králové 3:1 a zabrala po dvou duelech bez bodu. O teprve druhé výhře Pražanů z posledních pěti duelů rozhodl v čase 53:20 v přesilové hře obránce Vojtěch Mozík a výsledek ještě pojistil při výhodě pěti proti třem kapitán Michal Řepík. Mountfield prohrál pošesté z posledních devíti duelů.

Sparta nastoupila bez potrestaných beků Ondřeje Mikliše a Aarona Irvinga, stále navíc postrádala i útočné opory Filipa Chlapíka s Vladimírem Sobotkou. Poprvé v sezoně se tak do sestavy Pražanů zařadil bek Michael Krutil, který hostoval v Českých Budějovicích a vypomáhal i prvoligovým Litoměřicím. Kouč Pavel Gross pozměnil i složení útoků a premiéry se dočkal devatenáctiletý forvard Daniel Senčák.

Do první šance se dostali ve čtvrté minutě domácí, když po Horákově akci zakončoval Kousal, ale Bartošáka nepřekonal. Vzápětí při Gasparově vyloučení nepřekonal hradeckého gólmana ani Řepík. Během Blainova trestu nejdříve neuspěl ve 14. minutě ani Najman a v pokračujícím oslabení mohl jít do vedení Mountfield. Zachar se dostal do úniku, ale forhendovým blafákem Kováře nepřelstil.

Na začátku druhé části neuspěl před sparťanským gólmanem Lalancette. V 25. minutě čelil tlaku Bartošák. Zasáhl u levé tyče při pokusu Řepíka zasunout puk zpoza branky, z pozice mezi kruhy jej nepřekonal ani Kousal a další Řepíkův pokus zblokoval Filip Pavlík. Po vyloučeních Mozíka a Buchteleho se Sparta ubránila i 58 sekund v oslabení tří proti pěti.

Těsně po skončení dlouhého oslabení se musel Kovář chvíli oklepat po ráně Tamášiho z úhlu, při které jej trefil puk do masky. V 32. minutě už hosté otevřeli skóre. Obránce Blain po individuální akci projel celé hřiště a z pravého kruhu se trefil přesně do bližšího horního rohu branky.

V čase 34:39 ale bylo vyrovnáno. Chybná rozehrávka Filipa Pavlíka z pravého rohu se odrazila od konstrukce branky k Najmanovi, který nadvakrát překonal Bartošáka. Po trestu za příliš mnoho hráčů a Najmanově faulu se Sparta opět ubránila v dlouhém oslabení včetně 10 sekund, kdy hrála jen ve třech proti pěti.

Na startu třetí třetiny po přihrávce Buchteleho neprostřelil Bartošáka Forman. Při Freibergsově pobytu na trestné lavici se to nepovedlo ani Najmanovi. Potom se musela Sparta podruhé v utkání bránit v oslabení kvůli špatnému střídání, ale odolala. Bartošák kryl Lajunenovu střelu a nepřekvapil jej ani Kempný s pokusem zasunout puk zpoza branky u levé tyčky.

Při Freibergsově trestu se už domácí dočkali v 54. minutě obratu skóre a tlak zužitkoval ránou z pozice mezi kruhy Mozík, který se radoval ze své první trefy v dresu Sparty po letním příchodu z Rögle. Po trestech opět Freibergse a Filipa Pavlíka domácí v přesilovce pojistili náskok, když po Horákově přihrávce zametl Řepík puk do odkryté branky v době, kdy Bartošák chytal bez hokejky.

Kouč hostů Tomáš Martinec si vzal ještě neúspěšnou trenérskou výzvu na postavení střelce v brankovišti a Mountfield pokračoval v dvojnásobném oslabení. Na skóre už se nic nezměnilo. Sparta si tak připsala čtvrtou výhru ve vzájemných duelech za sebou.

Hlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Jsme rádi, že jsme po dvou porážkách zase naskočili na vítěznou vlnu. Myslím si, že to bylo dlouhou dobu vyrovnané. Chci vyzdvihnout, že už v Litvínově jsme se trošku zlepšili a hlavně jsme se zlepšili oproti minulé neděli (od porážky s Libercem 1:4). To nebylo to, co chceme vidět. Je to dobré i pro naše fanoušky, bylo jich opět hodně. Je to důležité vítězství. Viděli jsme tam o hodně víc úsilí, udrželi jsme se víc na puku v ofenzivní zóně, strašně dobře jsme zase hráli oslabení a rozdíl jsme pak udělali v pět na čtyři a pět na tři. V první třetině nás tam Kovy (brankář Jakub Kovář) dobře podržel při samostatném nájezdu. Takové utkání plné dobrých soubojů můžeš i prohrát, ale to, co bylo minulou neděli, to nejde. Chceme se od toho odpíchnout a takhle hrát dál.“

Tomáš Hamara (Hradec Králové): „My jsme trošku zklamaní, protože jsme nezvládli závěr. Dlouho to vypadalo, že zápas byl vyrovnaný. Aspoň výsledkově určitě. Samozřejmě když uděláme tak hloupé fauly v poslední třetině, tak tým jako Sparta takovou šanci potrestá. Na začátku jsme byli trošku ustrašení a nebylo to od nás ideální. Ve druhé třetině se to asi rozhodlo. Měli jsme dvě přesilovky, jedna dokonce byla pět na tři a my jsme je nevyužili. To pak samozřejmě bývá potrestané. Nám tam chyběla střelba, furt jsme to nějak obehrávali. Chyběla nám nějaká rychlejší přihrávka a jít do zakončení.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:39. O. Najman, 53:20. Mozík, 56:48. Řepík Hosté: 31:56. Blain Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Mozík, Krejčík, Krutil, Kempný (A), Moravčík, Němeček, T. Tomek – Forman (A), O. Najman, Buchtele – Kestner, Lajunen, Konečný – Řepík (C), Horák, P. Kousal – Hauser, D. Vitouch, Senčák. Hosté: Bartošák (Kiviaho) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Gaspar – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Jasper, Tamáši, Šťastný – Perret, Lalancette, Jergl (A) – A. Novotný, Pilař, Eberle (C). Rozhodčí Jeřábek,Kika – Svoboda,Špůr Stadion O2 arena Návštěva 9035 diváků

Plzeň otočila z 0:3 na 4:3

Plzeň dokázala na ledě Mladé Boleslavi smazat tříbrankovou ztrátu a vyhrála 4:3. V 58. minutě duel rozhodl obránce Petr Zámorský, jenž si připsal i dvě asistence. Středočeši prohráli pošesté za sebou a vystřídali svého dnešního přemožitele na posledním místě tabulky. Plzeň je dvanáctá.

Domácím vstup do utkání ulehčilo vyloučení Zámorského a využitá přesilová hra. Ve třetí minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Suchý, který si tak proti svému bývalému klubu připsal první gól v sezoně.

Plzeňští následně srovnali s Bruslaři krok, oba týmy se snažily hrát aktivně, brankové příležitosti si ale nevytvářely. V 15. minutě si od modré čáry dobře najel Pláněk, Pavláta v brance Západočechů ale nepřekonal. Růžička poté bez problémů přestál první mladoboleslavské oslabení.

I díky tomu mohl ve 24. minutě po pohotovém zakončení zvýšit na 2:0 Štibingr, který si také připsal první branku v sezoně i v mladoboleslavském dresu. Nedisciplinovanost soupeře poté domácím pomohla k dalšímu gólu. Vyloučení Zámorského ještě Plzeň přestála, trest Piskáčka ale ne. Po vzorové kombinace zakončoval do odkryté branky Järvinen.

Západočeši nerezignovali a v početní výhodě se jim podařilo snížit. Po několika dobrých zákrocích Růžičky se prosadil Söderlund, jenž do Plzně přišel v týdnu právě z Mladé Boleslavi. Domácí poté mohli ještě ve druhé části svůj náskok navýšit. Järvinen se ale neprosadil. Proti velké šanci Lantošiho skvěle zasáhl Pavlát.

Ve 44. minutě se po samostatné akci dostal až před plzeňského gólmana Skalický, ani v jedenáctém utkání po návratu z Finska se však premiérové branky nedočkal. Hostům se následně podařilo duel ještě více zdramatizovat, když Zámorského střelu od modré čáry tečoval Rekonen a snížil na 2:3.

Domácí si poté mohli pomoct v přesilové hře, faul Houdka ale nepotrestali a krátce po skončení výhody potřetí inkasovali. Po rychlém protiútoku se v 52. minutě dostal k odraženému puku Holešinský a smazal tříbrankovou ztrátu svého týmu.

Západočeši poté přestáli další oslabení a v 58. minutě šokoval mladoboleslavskou arénu Zámorský, jehož nahození skončilo za Růžičkou.

Hlasy trenérů

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Myslím si, že jsme soupeři v průběhu celého zápasu nenabízeli moc šancí. Dali jsme tři góly, vedli 3:0 a i když jsme v oslabení inkasovali na 3:1, tak jsme měli zápas pod kontrolou. Ve třetí třetině - z pro mě nepochopitelných důvodů, nevím, jestli jsme se začali bát o výsledek - jsme začali zmatkovat. I když jsme hráčům zdůrazňovali, ať hrajeme pořád stejně. Soupeři jsme góly vyloženě nabídli a už je to několikátý zápas, který jsme měli dobře rozehraný a tímto způsobem jsme ho ztratili. Nevím, zda je tam takový respekt nebo strach z toho, že bychom mohli vyhrát. Soupeř dal tři branky z nahození na branku, takové šťastné góly a tím si pomohl k vítězství.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Do zápasu jsme špatně vstoupili a po celou dobu jsme měli problém s disciplínou. Vyloučení hned v první minutě, Boleslav to potrestala a bylo to 1:0. Po první třetině jsme si něco řekli, ale hned přišla zbytečná chyba, nepohlídání hráčů. Pak zase potrestaný zbytečný faul. Naštěstí se nám v přesilovce podařilo snížit na 1:3. Pak jsme trochu změnili hru, chtěli více napadat a povedlo se nám dát gól na 2:3. Konec byl hektický a jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Pomohl nám výborný Dominik Pavlát v bráně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:15. Suchý, 23:34. Štibingr, 26:48. Järvinen Hosté: 33:42. Söderlund, 47:16. Rekonen, 51:11. Holešinský, 57:01. Zámorský Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Štibingr, Jánošík (A), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Aaltonen, Järvinen, Gardoň – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, O. Roman, Šmerha – Dvořáček, Závora, Stránský (C). Hosté: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A), Jiříček – Holešinský, Mertl, Söderlund – Indrák, Lev (A), Matýs – Schleiss (C), Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Šiler. Rozhodčí Hribik, Pilný – Zíka, Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2771 diváků

Třinec uspěl v nájezdech

České Budějovice prohrály s Třincem 1:2 po samostatných nájezdech. Jihočeši si tak připsali čtvrtou porážku v řadě, z toho třikrát neuspěli v prodloužení či nájezdech. Oceláři potřetí za sebou zvítězili a posunuli se v tabulce na čtvrté místo. Nájezdy rozhodl útočník Martin Růžička, jenž se trefil už v základní době a v rozstřelu uspěl dvakrát ze tří pokusů.

Hosté hned po úvodním buly uzavřeli svého soupeře v obranném pásmu, ale gólmana Hrachovinu neohrozili. Po rychlém úniku z levé strany vystřelil nebezpečně až ve třetí minutě Čacho. Domácí tým s debutantem Kondelíkem se střelecky osmělil o dvě minuty později díky pokusu Simona.

Do velké šance se dostal z brejku třinecký Walega, ale Hrachovina byl na místě. Oceláři potom nabídli Jihočechům přesilovku za špatné střídání, ale hráči Motoru si v početní výhodě připravili jen dvě střely z větší vzdálenosti. Před první sirénou vznikl ještě závar před třineckým brankovištěm po Gulašově nápřahu z levého kruhu a hosté rozehráli přesilovku, kterou rozdělila přestávka.

Třinečtí nepotrestali vyloučení Valského, podobně se vedlo i českobudějovickému týmu při trestu Čacha, kdy brankáře Mazance výrazněji ohrozil pouze Ordoš. Domácí zvyšovali útočnou aktivitu. Po přihrávce Simona zblízka nezakončil Valský, bez efektu zůstala i třetí přesilová hra. V dalším průběhu razantně pálil z pravého kruhu Přikryl, ze stejného místa to zkusil i Vráblík.

Po Vráblíkově nahození o zadní mantinel se opřel do odraženého puku Vopelka, ale Mazanec zůstal nepřekonaný. Krátce před druhou sirénou odvedl výbornou práci třinecký Voženílek, jenž se protáhl ze středního pásma, z levé strany ideálně našel Růžičku, který se ocitl za chybujícími obránci a sám před Hrachovinou otevřel skóre.

Ve 45. minutě Kondelík s Beránkem vybojovali puk u zadního mantinelu a druhý jmenovaný z pravé strany překonal Mazance, ale rozhodčí po zhlédnutí videa neuznali gól kvůli postavení Gulaše v brankovišti. V polovině třetí části ukázal veterán Pech, proč je tak cenným hráčem pro Motor. Prokličkoval po ose kluziště a nádherně našel před brankou najíždějícího Valského, který zblízka vyrovnal.

Zakrátko měl šanci také Ordoš po přihrávce Přikryla. V závěru Slezané ubránili vyloučení Draveckého, rozhodnout přesto mohl Pech po přihrávce od Gulaše. Na protější straně Hrachovina zlikvidoval jasnou příležitost Pánika.

Pět sekund před sirénou zamířil na trestnou lavici Ordoš a hosté vstupovali do prodloužení ve čtyřech proti třem. Při obléhání budějovické branky však úspěšní nebyli. Ranou z dálky se potom zkusil prosadit Růžička, zblízka dotírali Pánik s Voženílkem. Zakončit se pokoušel i domácí Harris. Nájezdy rozhodl až v osmé sérii Růžička, který se trefil hned dvakrát a v páté sérii zachránil hosty, když odpověděl na Simonův zásah ze třetí série.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:56. Valský Hosté: 38:09. M. Růžička Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Doudera (A), Pýcha, Hovorka, Štencel, Vráblík, Štich – Ordoš, Harris, F. Přikryl – M. Beránek, Kondelík, Gulaš (C) – D. Simon, Pech (A), Valský – Chlubna, Hanzl, Vopelka. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Polášek, Nedomlel, Adámek, Kundrátek – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Walega. Rozhodčí Šír, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 072 diváků

Litvínov - Kladno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:14. D. Kaše, 35:52. Koblasa, 53:46. Sukeľ, 57:11. Zile, 63:22. O. Kaše Hosté: 16:50. Tralmaks, 17:50. Smoleňák, 25:31. Sideroff, 52:33. Sideroff Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Babka – Tralmaks, Klepiš, Jarůšek – Kusý, Pytlík, Sideroff – Smoleňák (C), Bláha, Strnad (A) – Beran, M. Procházka, Melka. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Frodl, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5217 diváků