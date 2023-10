Jak Mojžíš popravil Krále. Moses po hattricku: Pomůže mému sebevědomí

Americký kanón už to tam láduje! Aklimatizace Steva Mosese v extralize se nejspíš chýlí ke konci, útočník Komety zapsal ve 12. kole svůj první „český“ hattrick. Dvakrát udeřil v přesilovce ránou z první nad levým kruhem a na konci šlo do akce jeho věhlasné zápěstí. Brno předvedlo proti Liberci obrat z 0:2 na 5:2. „Jak se tým zlepšoval, cítil jsem se líp a líp i já,“ sdělil Moses. „Ještě to není ideální, ale věřím, že jdeme správným směrem,“ doufal.

Pořád jste si říkali, kdy to přijde. Čekalo se, až to Steve Moses pořádně rozbalí. Bylo vidět, že to v sobě má. Jen potřeboval víc času, aby si zvykl na novou soutěž, jiné spoluhráče. „Měl to trošku v hlavě,“ připustil asistent Jiří Otoupalík.

Po dvanácti zápasech je posila z finské Hämeenlinna na devíti bodech (6+3), jeho dosavadní top střelecký večer odnesl Liberec. „Zrovna mu to tam napadalo,“ pokrčil rameny střelec poražených Jaroslav Vlach. Jeho dva zásahy předčil brněnský snajpr. „Konečně,“ ulevil si Otoupalík. „Jeho parketa je zakončení. Určitě mu hattrick pomůže. Doufám, že v tom bude pokračovat,“ přál si.

Po každém gólu běžela na kostce nad ledem Mosesova předtočená gólová oslava. Čtyřiatřicetiletý rodák z Leominsteru při ní použil hokejku jako kytaru. Od druhé třetiny si pohrál také s Bílými Tygry jako s koťátky. V přesilovce po Ščotkových přihrávkách práskl do puku one timerem, ve druhém případě mu pomohla teč protihráče. „Vždycky jsem dával hodně gólů v přesilovce, tyhle střely byly pro mě docela typické,“ podotkl a pochválil za pomoc parťáky. A také trenéry. „Říkali, ať jsme trpěliví a děláme ty správné věci.“

Za stavu 3:2 ujel zkušený Američan po křídle a švihnul puk brilantně do horního rohu Královy klece. Mojžíš (anglicky Moses) popravil Krále Daniela. „Nepochybně to pomůže mému sebevědomí,“ přiznal probuzený kanonýr. „Od začátku sezony je to s námi nahoru dolů. Začátek nebyl snadný. Pokaždé když změníte soutěž a prostředí, je to zpočátku trošku nepohodlné. Potřebujete nějaký čas, abyste si zvykl na něco nového. Ale když se zlepšujeme jako tým, je to jednodušší i pro jednotlivce,“ dodal.

Domácí razantně zatřásli s nepohodou, do níž se dostali po Vlachových průstřelech v úvodní dvacetiminutovce. Rozjezdili nohy, držel je brankář Dominik Furch. Vítězný gól trefil švihem od modré Radek Kučeřík, byl jeho první v ročníku. Za hvězdu byl však Moses. „Není to poprvé. Proti nám se hráči vždycky chytí,“ povzdechl si liberecký asistent Jiří Kudrna.

Kometě však při výhře vypadl další borec. Nedohrál obránce Marek Ďaloga, jenž se přidal na marodce k Pospíšilovi, Kollárovi, Kratochvílovi a Lintuniemimu. „V péči ho mají lékaři,“ uvedl asistent Otoupalík. Ve finále dohrávali vítězové na čtyři beky, neboť odstoupil také Kučeřík. „Flek nastoupil bez tréninku a odehrál to perfektně,“ chválil křídelníka, jenž se vrátil po nemoci.

Comeback dalších útočníků? Minimálně do Vánoc bude mimo hru Andrej Kollár, dalších zhruba deset dnů Kristián Pospíšil a už jen na dny se počítá absence Petra Kratochvíla.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:18. Moses, 37:12. Moses, 45:03. Kučeřík, 57:07. Moses, 58:34. Zbořil Hosté: 06:18. Vlach, 07:40. Vlach Sestavy Domácí: Furch (Kavan) – Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Okál, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Jenyš, Vincour, Boltvan – Horváth. Hosté: D. Král (Hrenák) – Melancon, Ivan, Knot, Galvas, Budík, J. Dvořák, Derner – Faško-Rudáš, Filippi (C), Vlach (A) – Flynn, A. Najman, Rychlovský – Hawryluk, Bulíř (A), Pérez – Klíma, Šír, Pekař. Rozhodčí Hribik, Pilný – Hnát, Lhotský Stadion Winning Group Arena Návštěva 6433 diváků

