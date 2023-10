Třídní sraz? V duelu Třince s Plzní zabodovali hned tři bývalí spolužáci

O premiérové čisté konto sezony třineckého brankáře Marka Mazance (32) připravil bývalý spolužák ze základní školy – plzeňský útočník Jakub Lev. V duelu 14. kola Tipsport extraligy mezi Třincem a Plzní (4:1) to vůbec vypadalo jako na třídním srazu. Do stejné třídy se Lvem a Mazancem chodil i obránce Jakub Jeřábek, který se blýskl dvěma gólovými asistencemi.

„Maziho známe dobře, od osmé třídy jsme spolu chodili na základku,“ připomněl plzeňský útočník Lev. „Výborný gólman, jeho kvality známe, zase je potvrdil. Dali jsme mu jen jeden gól. Šancí bylo hodně, podržel Třinec. Proto vyhráli.“

Jakub Lev, Jakub Jeřábek i Marek Mazanec se znají od dětství. Lev sice hokejově začínal v Rokycanech a Mazanec v Písku, ale všichni se potkali v osmičce plzeňské hokejové třídy. V roce 2013 pak spolu slavili i mistrovský titul s Plzní.

„Já byl v Plzni od šesté třídy, postupně jsem tam zažil přechod přes juniory až do áčka,“ popisoval Lev, který právě v mistrovské sezoně 2012/13 rozjel rekordní sérii zápasů bez jediné absence. Za jedenáct let odehrál neskutečných 659 duelů v kuse! Rekordní šňůru mu zastavilo až zranění z prvního semifinále hradeckého Mountfieldu ve Vítkovicích.

Na hokejové základce se Jeřábek, Lev i Mazanec mimo jiné potkali také s Pavlem Francouzem, Andrejem Šustrem nebo dalším píseckým rodákem Janem Ruttou. „Pavel s námi byl jen do šesté třídy, pak udělal rozdílové zkoušky o třídu výš,“ lovil z paměti Lev. „A Honza Rutta přišel v deváté třídě z Písku.“

Brankář Mazanec přišel do Plzně v patnácti letech. „Zkoušeli jsme to nejdřív v Budějovicích, ale Marka nechtěli,“ vzpomínal gólmanův táta Milan, který mladé písecké hokejisty trénoval. „Pak volali z Plzně, jestli někoho v týmu nemám. Na zkoušku jsem tam vezl Marka, Standu Dietze a nakonec i Honzu Ruttu. Toho jako posledního, protože ho nikdo nechtěl. Říkal jsem jim – hele, mám tady ještě jednoho šikovného obránce...“

Zajímavostí je, že z našlapané hokejové třídy si postupně na Stanley Cup sáhli Francouz s Coloradem (2022), Rutta s Tampou (2020, 2021) i Jeřábek s Washingtonem (2018). Byť jeho jméno na hokejovém grálu není, protože neodehrál potřebný počet zápasů. Šustr si v roce 2015 v dresu Tampy zahrál finále.

„Slušný ročník to byl,“ usmíval se Jeřábek v minulosti v rozhovoru pro Sport. „Ale že bychom už tehdy snili o Stanley Cupu? Upřímně řečeno, ani nevím, jestli jsme měli tak odvážné sny. Pravda je, že třeba Pavel Francouz byl vždycky hodně cílevědomý a hlavně inteligentní kluk. Co si tak vybavuji, v prospěchu jsme byli všichni asi tak nějak nastejno. Někdo byl lepší na matiku, někdo na češtinu. Ale Pavel vynikal. Hodně chytrý kluk.“

Plzeňští spolužáci se postupně rozutekli do světa. Mazanec odcházel po mistrovském titulu 2013 do Nashvillu, Jeřábek to vzal o tři roky později přes Podolsk také do NHL a Lev šel v roce 2017 do Vítkovic, do rodné Plzně se vrátil letos v létě.

Aktuální bilanci s bývalými spolužáky má nerozhodnou. V prvním kole Plzeň doma Oceláře porazila 3:1, v pátek v Třinci padla 1:4. Lev se trefil v obou zápasech (2+0), Jeřábek zabodoval v Třinci (0+2). Z pěti odehraných duelů proti mateřskému klubu nasbíral Jeřábek už 10 bodů (0+10). Mazanec chytal oba duely ročníku. V Plzni dostal tři góly z 35 střel, v Třinci ho z 26 ran překonal po teči na brankovišti pouze Lev. Popáté mu nula utekla o jediný gól. I tak mohl na konci slavit.

„Bohužel, rozhodující byla druhá třetina,“ krčil rameny Lev po prohře v Třinci. „Měli jsme tam desetiminutový výpadek, nasypali nám tři góly, tam se rozhodlo. Nemůžeme si proti takovým týmům dovolovat podobné výpadky. Některé zápasy před tím jsme i tohle dokázali dotáhnout, ale Třinec je natolik zkušený tým, že si to pohlídal a už jsme to nezvládli.“

Co přinese další třídní sraz?

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE