Ocelář Růžička pokořil další metu: Takové číslo bych v životě nečekal

„To je ohromné číslo! Klobouk dolů před Viktorem,“ vysekl kolegovi poklonu i Martin Růžička. „Je to spousta sezon a spousta bodů. Ohromné, tohle se těžko někdy překoná.“

Sám si šestistovky bodů ze základní části váží. „Hodně. Fakt ani nevím, co bych k tomu řekl,“ hledal po zápase slova. „Nikdy v životě bych takové číslo nečekal. Samozřejmě jsem za to rád. Musím poděkovat všem spoluhráčům, se kterými jsem hrával, vedení, trenérům, rodině... Všem, co mi k tomu pomohli. Doufám, že tak budu pokračovat.“

Jubilejní bod Růžička zaznamenal druhou asistencí v přesilovce. Posunul puk na obránce Jakuba Jeřábka a ten parádně našel střílenou přihrávkou hůl Daniela Voženílka. Byl to gól na 1:0. O čtyři minuty později Růžička hned přidal bod číslo 601. Dělovkou od modré do víka. Také v přesilovce. Chvíli před tím si puk šikovně sklepl ze vzduchu a udržel ho ve třetině. Parádní ekvilibristika.

„Snažil jsem se, člověk ale neví, zda se to povede,“ pousmál se. „Puk nebyl tak rychlý, tak jsem se soustředil na to, abych ho sklepl. A povedlo se.“ Dělovka od modré byla nekompromisní. Byť z nezvyklé pozice. Třinecká přesilovková pětice se pootočila a Růžička nepálil tradičně z levého křídla, ale ze středu od modré.

„Jo, trochu jsme formát upravili, zkoušíme různé varianty, máme jich víc,“ glosoval útočník. „Týmy na nás reagují, ví, jaké máme šablony, takže zkoušíme. I pro mě je to trochu jiná pozice, hlavní je, abych netrefil prvního hráče. To se mi povedlo.“

Za jak dlouho dožene Viktora Hübla? Nad tím Růžička jen zakroutil hlavou. „K tomu se nebudu vyjadřovat,“ usmál se. „To jsou těžké otázky.“

Sám po duelu ocenil spoluhráče. Třeba za obětavé bloky v oslabeních. Richard Nedomlel tělem pokryl dvě ostré rány, Daniel Voženílek jednu. „Nedo měl skvělé bloky, Vožuch taky, spousta kluků hrála na hranici sebeobětování,“ přitakal Růžička. „I tohle nám pomohlo, speciální týmy se dneska povedly. Ať už přesilovky, tak jsme výborně odehráli i oslabení.“

Zkušeného kanonýra pro změnu po duelu ocenil plzeňský lídr Jakub Lev. „601 bodů v základní části? Neskutečné!“ gratuloval Lev. „Body mu skáčou pořád a je jedno, jestli mu je dvacet, třicet nebo skoro ke čtyřiceti. Martin je fantastický hráč, potvrzuje to sezonu co sezonu. Ne nadarmo je v týmu, který vyhrál čtyři tituly v řadě. Má vítěznou mentalitu, což potvrzuje teď, i v dubnu.“

Plaket, trofejí a jubilejních dresů s historickými čísly už má Růžička doma požehnaně. Pokud dostane další? „Místa je dost, vždycky se něco najde,“ dodal s úsměvem třinecký rekordman.

NEJVÍC BODŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI EXTRALIGY

1. Viktor Hübl 840 bodů (375+465, 1153 zápasů)

2. Petr Leška 786 bodů (244+542, 991 zápasů)

3. Richard Král 713 bodů (281+432, 696 zápasů)

...

12. Martin Růžička 601 (277+324, 687 zápasů)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:20. Voženílek, 28:40. M. Růžička, 35:07. Pánik, 56:51. Hrehorčák Hosté: 41:11. Lev Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Vrána (C) – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Zámorský, Kvasnička, Jiříček, Piskáček (A), Dujsík, Malák, Houdek – Söderlund, Mertl, Holešinský – Matýs, Lev (A), Schleiss (C) – Rekonen, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Straka. Rozhodčí Kika, Vrba – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 882 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE