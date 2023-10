Sparta skolila mistra. Dominovali jsme, těšilo vítězného střelce Kestnera

Sparta se pyšní nejpevnější obranou v extralize. Do nedělního duelu inkasovala pouze 30 branek a svou kvalitu potvrzovala i s Oceláři. Mířila k vítězství, nešťastný odraz od nohy beka Vojtěcha Mozíka ale poslal duel do prodloužení. V něm už Pražanům vystřelil výhru (3:2p) svým druhým gólem v utkání Josh Kestner. „Jsem šťastný, že jsme získali o bod navíc. Zvládli jsme prodloužení a taky jsme dominovali ve hře během zápasu,“ vyzdvihl týmový výkon americký útočník.

Oceláři se přes propracovanou obranu domácích těžko dostávali. Tomu odpovídal i počet šancí, kterých si obhájce titulu moc nevypracoval. Jeho klíčoví ofenzivní hráči neměli příliš prostoru. Sparťané je dobře dostupovali a čistili předbrankový prostor. I kvůli tomu hráli hosté v útočné fázi převážně po mantinelech.

Přesto si tým kouče Pavla Grosse v zápase zaváhání v obranné hře neodpustil. A přišlo hned na začátku, kdy inkasoval už po 52 sekundách. Kombinaci se zakončením do prázdné branky skvěle sehráli střílející Andrej Nestrašil a nahrávající Tomáš Kundrátek .

„Podařilo se jim odstartovat v tempu, na to jsme nebyli připravení. Je to jedna z věcí, se kterou máme v sezoně problém. Jim se to podařilo využít, ale odrazili jsme se zpátky,“ přiznal nepovedený úvod duelu útočník Sparty Josh Kestner.

Inkasovaný gól z úvodu zápasu ale jeho celek nerozhodil. „Musíme být odolní, když přijde duben a play off, bude to stejné, zápasy ve velké intenzitě. Když budeme ztrácet gól nebo dva, nesmíme se vzdávat,“ vysvětloval dvougólový střelec.

Pražanům pomohla k vyrovnání nedisciplinovanost Ocelářů, kdy se nejdříve nechal vyloučit Marián Adámek a po něm i bývalý sparťan Adam Polášek . Domácí dokázali výhodu dvou mužů využít. K dorážce se dostal Kestner a zařídil vyrovnání. „Dostali jsme se do tempa, povedlo se nám je sevřít, takže přesilovky nám určitě pomohly,“ přiblížil obránce Michal Moravčík .

Už se zdálo, že do kabin se půjde za vyrovnaného stavu, ale David Vitouch krásnou nahrávkou našel úplně volného Moravčíka, který se střelou z mezikruží nemýlil. „Obhlížel jsem, jak se vyvíjí situace. Na mě trochu pozapomněli, nenápadně jsem se toulal a byl z toho gól,“ popsal sparťanský bek.

Když už se zdálo, že v Praze zůstanou všechny tři body, tak přišel šťastný třinecký gól. Od nohy obránce Vojtěcha Mozíka se odrazil puk za bezmocného brankáře Jakuba Kováře a zápas šel do prodloužení.

V něm o bodu navíc pro Spartu rozhodl svým druhým gólem v zápase Kestner: „Doufal jsem, že to proměním, ale jistý jsem si nebyl. Jani (Lajunen) mi dal skvělou nahrávku a naštěstí jsem to trefil.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:12. Kestner, 18:58. Moravčík, 61:32. Kestner Hosté: 00:52. Nestrašil, 56:14. Daňo Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mikliš, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mozík, Irving – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, P. Kousal – Buchtele, O. Najman, Forman – Konečný, Lajunen, Kestner. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Jeřábek,Kika – Lhotský,Svoboda Stadion O2 arena Návštěva 11023 diváků

