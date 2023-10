Emoce i hádka se sudím! Daňo: To komentovat nebudu. Třinci zajistil bod

Z přesilovky rovnýma nohama do oslabení. Oceláři v neděli při porážce 2:3 v prodloužení na ledě pražské Sparty předvedli kuriózní kousek. Vlastní nedisciplinovanost jim odčerpala důležité síly. Při ponechané výhodě pustili na led sedm hráčů, zároveň se do křížku s rozhodčím pustil Marko Daňo. „Samozřejmě je to naše chyba,“ neskrýval slovenský útočník zklamání. Dvojitý trest vymazal početní převahu, Třinec musel bránit. Daňo se vykoupil v 56. minutě, když svou střelu z úhlu se štěstím propasíroval do sítě a zajistil Slezanům alespoň bod.

Nepovedlo se vám udržet emoce na uzdě?

„Samozřejmě je to naše chyba. Oslabili jsme mužstvo. Rozhodčí se rozhodli takto, a to komentovat nebudu. Neudrželi jsme to. Mohli jsme mít přesilovku, ale když nám odešel brankář na střídačku, takticky jsme to nezvládli. Musíme si to do dalšího zápasu odpustit, jít do něj s čistou hlavou.“

K vidění byla i řada potyček. Trvá rivalita z minulé čtvrtfinálové série?

„Každý takový zápas je vyhrocený. Snažíme se šarvátkám vyhýbat, ale samozřejmě se jich nebojíme, a když je na to vhodná chvíle… Bylo to vyhecované, ale do budoucna potřebujeme méně strkanic, abychom více hráli hokej.“

Začátek se vám nesmírně vydařil, slavili jste už po 52 sekundách. Čím to?

„Soustředili jsme se na úvod, ten jsme v minulých zápasech neměli dobrý. Vyšlo nám to, ale potom jsme trošku zaspali a soupeř přebral iniciativu. Samozřejmě nás těší, že jsme dobře odstartovali zápas. Snad to zopakujeme s Libercem a vedení už nepustíme.“

Ano, herní útlum byl po několika minutách zápasu se Spartou patrný. Co ho způsobilo?

„Byla tam oslabení, klobouk dolů před všemi, kteří blokovali střely. Káca (Kacetl) byl v bráně výborný, takže díky tomu jsme skóre zvládli udržet na dostřel. Bod jsme urvali, zvládli jsme to ubránit. Dali nám sice gól v přesilovce pět na tři, ale to se těžko brání. Ještě jednou klobouk dolů před všemi, kteří obětovali své tělo, aspoň bod jsme uhráli.“

I zásluhou vašeho gólu na 2:2. Jak vznikl?

„Začalo to už v našem pásmu. Já jsem dostal puk, zaseknul jsem, Nesty (Nestrašil) dobře šlapal na druhou modrou, kde jsme mu to nahrál. On zatáhl kotouč do třetiny, přihrál Hudymu (Hudáčkovi) za bránu a já jsem si nabruslil do kruhu, odkud jsem to zkusil poslat na gólmana. Nesty šel s bekem do brány, od toho se to odrazilo. Jsem rád, že nám to tam padlo.“

Jak vnímáte v kontextu utkání, kdy soupeř hodně tlačil, jednobodový zisk?

„Za bod jsme vděční. Ve třetí třetině jsme si řekli, že musíme zvýšit aktivitu, tlačit se více do brány. To se nám nakonec podařilo, i takové góly jako můj padají. Byli jsme odměněni za tvrdou práci ve třetí třetině, kdy jsme si vytvořili tlak a měli několik šancí.“

V prodloužení jste dominovali na puku, ale při první ztrátě soupeř nemilosrdně trestal. Mrzí to?

„Samozřejmě jsme chtěli urvat i ten druhý extra bod, ale bohužel nastalo nedorozumění ve středním pásmu, oni to dobře sehráli a trefili. Ale myslím si, že to je cenný bod.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:12. Kestner, 18:58. Moravčík, 61:32. Kestner Hosté: 00:52. Nestrašil, 56:14. Daňo Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mikliš, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mozík, Irving – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, P. Kousal – Buchtele, O. Najman, Forman – Konečný, Lajunen, Kestner. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Jeřábek,Kika – Lhotský,Svoboda Stadion O2 arena Návštěva 11023 diváků

