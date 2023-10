Jágr se chystá do akce: Volal GM, 10 kilo dolů do 14 dnů. Naskočí za Slavii?

Chystá se Jaromír Jágr k návratu do akce? Na svém Instagramu řekl, že musí shodit 10 kilo do 14 dnů. Nenápadně se nabídl i Slavii na rozehrání • koláž iSport.cz

Hokejová extraliga se již přesunula do druhého měsíce, na ledě však stále chybí jedna z největších ikon českého hokeje. Byť nikdo zrovna nečekal, že Jaromír Jágr naskočí v kladenském dresu už v září, jednapadesátiletý boss Rytířů potvrdil, že přidá svoji 35. profesionální sezonu. A zdá se, že návrat legendárního útočníka se pomalu blíží. Na sociálních sítích dokonce naznačil, že musí. Promluvil o momentální váze a potřebě shodit. Nenápadně se i nabídl pražské Slavii, ve které by se matador zřejmě nebránil rozehrát.

Vzhledem k zlepšujícím se výkonům Kladna a příchodu Radka Smoleňáka úplně nemá nezbytnou potřebu se urychleně vracet do akce. Jak Jaromír Jágr prozradil v nedávném rozhovoru pro iSport.cz, sice chodí s týmem na led, ale čtyřem pětkám Rytířů do tréninku tolik nezasahuje. „Já tam jsem vždycky extra hráč navíc,“ řekl klubový majitel po vítězství 4:3 v Mladé Boleslavi.

Po posledním příspěvku na sociálních sítích ale vše nasvědčuje tomu, že se Jágr chystá k návratu. Důvod? Podle videa z Instagramu, ve kterém mluví druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, jde o nátlak „vedení“.

„Generální manažer, který mi hned volal a říkal, abych začal hubnout, že budu muset nastoupit. Mám 121 kilo, takže potřebuji do 14 dnů shodit 10,“ prozradil šéf Rytířů, kteří oficiálně nemají generálního manažera. A šel se podívat do hypermarketu po nějakých salátech jako jediném jídle, které může v následujících dnech jíst. Kvůli nabraným kilogramům už se údajně nevejde do svých obleků.

„Já tě vezmu na tréninky, jestli potřebuješ zhubnout,“ napsala k videu Iva Kubelková, česká modelka a někdejší Jágrova přítelkyně, která se chystá na taneční show StarDance.

V rámci obchodní akce dostal Jágr po zaplacení puk, kterým mohl podpořit mladé hokejisty. „A víte, komu to hodím? Schválně,“ ptal se kladenský velikán prodavačky. „Kladnu. Komu jinému,“ odpověděl. Stejné reakce se dočkal i od nakupující rodinky čekající ve frontě za ním. K Jágrovu zklamání ale mezi vybranými týmy, kterým mohl přispět na mládež, nebyli Rytíři.

Puk nakonec hodil Slavii. „Než začnu hrát za Kladno, tak to vypadá, že budu hrát za Slavii. Možná si půjdu strčit nějaký zápas, pokud mě budou chtít. V mém věku už nikdy nevíš,“ řekl Jágr. Zmínky o sešívaných, kteří se momentálně krčí u dna prvoligového tabulky a jen dva body je dělí od posledního Frýdku-Místku, se okamžitě chytli fanoušci v komentářích. Pražany nabádají, aby se nečekaného lasa chytili.

