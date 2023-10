Divoký západ během šlágru. Varaďa muchlal obličej, Kovář překvapil kouče

Hokejisté Pardubic padají do střel před brankářem Romanem Willem • Michal Beranek / Sport

Pardubický gólman Roman Will skáče po střele sparťana Janiho Lajunena • Michal Beranek / Sport

Všechno se rozjelo tak, že to chtělo pytlík v kapse a dýchat do něj. Góly, tyče, Jakub Kovář odjel z branky. Pět gólů za necelých pět minut? Maximální zábava a luxusní noty pro bitvu Pardubic se Spartou. „Jak na Divokém západě,“ ulevil si trenér rudé sestavy Pavel Gross. Nakonec vyhrálo Dynamo 4:3, vítězství utrhl Martin Kaut: „Mám pocit, že jsme si tři body zasloužili o trochu víc.“

Nejdřív zápas mířil někam k výsledku 15:15, ale postupně se všechno zklidnilo. Pardubicím zařídila výhru střela Martina Kauta. „Řekli jsme si, že když tam půjdem, tak dáme gól a pomůžeme týmu,“ komentoval start třetí části střelec. Před chvíli se Sparta dotáhla, srovnala, dupala, aby smazala manko. Kaut jí ve 45. minutě krátkou radost sebral.

„S Musou (Musilem) a Činelem (Ciencialou) nám zápas sedl, šancí jsme měli hodně a mohli dát gólů i víc,“ přidal bývalý útočník Colorada a San Jose. Hrdina večera? Jasně. Ale tenhle seznam by byl dost dlouhý. Zazářil třeba dvougólový Robert Říčka nebo na druhé straně bek Aaron Irving, který přitahoval puky jak magnet.

První čtyři a půl minuty vypadaly, jako kdyby se splašilo stádo býků. Za zadkem vystřelíte a ještě před ním uháníte na motorce s červeným hadrem. „Mně to připadalo jak na Divokém západě,“ glosoval zahájení velké bitvy sparťanský kouč Pavel Gross. Na začátku padlo pět gólů, Pardubice vedly 3:2. Brankář Jakub Kovář přijel na střídačku, tohle fakt neměl zapotřebí.

Na puk si sáhl sice třikrát, ale vždycky, když ho tahal ze sítě. Po poslední hrubce Davida Němečka, který kotouč zatáhl zpátky do třetiny a pak ještě namazal přímo před brankoviště Davidu Ciencialovi? Stačilo. Do akce mazal Josef Kořenář. Na dotaz, zda se Kovář rozhodl střídat sám, Gross odvětil jasně: „Ano.“ Byl kouč Sparty překvapený? „Ano.“

Patrně by ho trenér viděl v akci dál. „To tak někdy bývá,“ pokrčil jen rameny.

Zimák si mohl ukroutit hlavu, doleva, doprava, gól sem, gól tam. Trenéři by mohli klidně dělat stojky na lavičce, ale divočina se nedala vůbec kočírovat, musela sama nějak opadnout.

Ale celkem bavil pohled na obě střídačky a kontrast, s jakým jejich vládci přijímali realitu. Pavel Gross zůstával v klidu, rozvážně kráčel za hráči. Eins, zwei... zehn. Otevřít oči a jedeme dál.

Stejně mluvil i po zápase: „Utkání trvá šedesát minut, momentum se vždycky nějak otáčí. Góly padly na začátku, nemůžete si vybírat. Člověk musí být jen připravený na situaci reagovat. Aspoň měli diváci na co koukat.“ Pak se usmál a přidal: „Jestli si teda dávali ještě venku buřta, propásli to.“ Václav Varaďa divočil víc, tohle bláznění nemusí, má radši věci pod kontrolou. Kdyby měl v kapse prášky na tlak, asi by plato padlo.

Dynamo napálilo ještě dvě tyče, mělo navrch, vyrábělo si víc šancí. Velkou práci odváděl Adam Musil, který si v přípravě zlomil nohu, teď nastoupil poprvé. Hodně hru Pardubic vyostřil. Nalil do ní směs, která bouchá. „Adama známe, strhne vás svojí bojovností a chutí. Rozhodli jsme se, že je připravený, tak šel do akce. Vydal ze sebe, co měl,“ chválil ho pardubický asistent Marek Zadina.

Němečka před třetím gólem dohnal k chybě právě Musil. Jeho přínos vystihl závěr první části, když se hnal do útočné třetiny. Na modré se otočil, mrknul, kolik zbývá času. Deset sekund. Nic moc? Naopak, dost, aby doručil dva vzkazy. Bum, bum, jedno tělo, pak druhé, dvě rudé kuželky trefeny.

Když Vladimír Sobotka ve 43. minutě srovnal na 3:3, Varaďa si málem zmačkal obličej. Kapitán Sparty totiž trestal hodně divočinu v defenzivě Dynama. Roman Will vytáhl zákrok zápasu po přesunu zprava doleva, Sobotkovi nejdřív gól sebral. Asi za deset sekund dostal útočník Sparty na stejné místo nabídku znovu, to už vypálil precizně. Jenže na Kautův gól Sparta bez Kestnera s Řepíkem neodpověděla. „To se stane, někdy vám vypadne i pět hráčů, nebyli tady, tak tady nebyli,“ nehledal Gross problém, že chyběla esa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:01. Říčka, 03:07. Říčka, 04:29. Cienciala, 44:05. Kaut Hosté: 02:11. Buchtele, 03:27. Chlapík, 42:51. Sobotka Sestavy Domácí: Will (Klouček) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála – Hyka, Sedlák (C), Říčka – Radil, Zohorna (A), R. Kousal (A) – Kaut, A. Musil, Cienciala – Vondráček, Rohlík, Mandát – Paulovič. Hosté: J. Kovář (5. Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Němeček, Irving, Kempný, Mikliš, Mozík – Chlapík, Sobotka (C), Forman (A) – D. Vitouch, Horák, P. Kousal (A) – Konečný, Lajunen, Sihvonen – Buchtele, O. Najman, Hauser. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Bohuněk Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE