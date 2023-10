Kovář zabalil práci. Kořenář: Kdyby to pokračovalo, skončí to 10:10

V polovině páté minuty šel do akce. Na ukazateli skóre svítilo 3:2 pro domácí. Ano, v polovině páté minuty 3:2… Brankář Josef Kořenář byl hozený do vody s úkolem zastavit večerní šílenost, kterou odnesl kumpán Jakub Kovář. Ten bizarní dění v úterním extraligovém hitu mezi Pardubicemi a Spartou sám zabalil odjezdem na střídačku. Kořenářovi se záskok povedl. Samozřejmě hodně i díky tomu, že rudé dresy ve svém pásmu ukončily Den otevřených dveří. „S prvními pěti góly nemohli oba brankáři nic dělat,“ tvrdil Kořenář, jehož celek padl na východě Čech v parádní bitvě 3:4.

V jakém rozpoložení se vám šlo v 5. minutě ze střídačky na led?

„Seběhlo se to tak rychle, že člověk nemá čas přemýšlet a jen jde do brány. Z toho důvodu je to dobrý. Jde prostě chytat. Na druhou stranu, do tak vyvíjejícího zápasu je těžké vletět. Ale nebylo nic rozhodnuté, dlouho jsme to drželi, podařilo se nám vyrovnat, bohužel jsme rychle dostali na 4:3. Tahali jsme tu za kratší konec.“

Litoval jste svého parťáka, který neměl jediný zákrok a po třech gólech opustil zápas?

„Takové věci se bohužel stávají. S prvními pěti góly nemohli oba brankáři nic dělat. Čtyři byly jasné, pátý přišel z dorážky po blbém odrazu. Kovy si s tím těžko mohl počínat líp. Hokej to přináší, občas se to takhle vyvrbí.“

Stalo se vám někdy, že byste zmizel z utkání bez jediného zákroku?

„Nepamatuju si. Kovy je ovšem hodně zkušený gólman, má toho spoustu za sebou a ví přesně, co má teď dělat. Nebude si z toho dělat zbytečně těžkou hlavu.“

Neříkal jste si v duchu něco ve smyslu, co vás asi potká? Anebo jste věřil, že po tom blázinci se dění na ledě víc uklidní?

„Nejdřív jsem si říkal, že mě snad takové neštěstí nepotká. Ale na obou střídačkách si trenéři s hráči něco řekli, protože kdyby to mělo pokračovat, skončí to 10:10. Muselo se to trošku uklidnit. Nakonec výsledek z prvních čtyř minut vydržel hodně dlouho.“

Klasicky hloupá otázka: Mohl jste proti Kautově vítězné ráně udělat něco jinak, líp?

„Určitě. Mezi brankáři se říká, že každý gól se dá chytit. Když se pak s odstupem na to podíváte, poznáte, co jste mohl udělat jinak, aby gól nepadl. Byl jsem trochu zajetý, a jak jsem ho viděl, že jede ze strany, nechtěl jsem povyjet víc, abych ho stihl. I tak jsem mu otevřel výhodný úhel na střelu a vymetl to na přední tyč.“

Mezi 51. a 52. minutou jste vychytal 71 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti. Věřil jste, že tenhle moment vás nakopne k vyrovnání na 4:4?

„Jo. Přečkání takové situace vám zvedne sebevědomí. Bohužel nám to už nevyšlo, co se dá dělat. Je to jeden zápas a musíme se připravit na další.“

Utkání mělo skvělou atmosféru, přišlo i vám, že tohle fakt není obyčejný extraligový duel?

„Rozhodně. Kulisa byla super. Menší zimáček, plný… Lidi byli slyšet, v tom se hraje vždycky dobře. Potkaly se dva dobré týmy, na ledě to bylo znát. Všechny lidi v aréně i doma u televizí musel tenhle hokej bavit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:01. Říčka, 03:07. Říčka, 04:29. Cienciala, 44:05. Kaut Hosté: 02:11. Buchtele, 03:27. Chlapík, 42:51. Sobotka Sestavy Domácí: Will (Klouček) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála – Hyka, Sedlák (C), Říčka – Radil, Zohorna (A), R. Kousal (A) – Kaut, A. Musil, Cienciala – Vondráček, Rohlík, Mandát – Paulovič. Hosté: J. Kovář (5. Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Němeček, Irving, Kempný, Mikliš, Mozík – Chlapík, Sobotka (C), Forman (A) – D. Vitouch, Horák, P. Kousal (A) – Konečný, Lajunen, Sihvonen – Buchtele, O. Najman, Hauser. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Bohuněk Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

