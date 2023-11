Kurovský zlomil Vítkovice a omlouval se. Ostravský kotel zdravil Holaně

Oceláři bodovali podeváté v řadě. Jsou v pohodě. Na rozdíl od Vítkovic. Šikovná teč Daniela Kurovského z 51. minuty je zlomila. Pětadvacetiletý útočník, který právě ve vítkovickém týmu rozjížděl extraligovou kariéru, se pod kotlem domácích ani neradoval.

„Neradoval jsem se kvůli tomu, že jsem tady začínal v áčku, mám respekt ke klubu,“ přitakal Daniel Kurovský, který po závěrečné kanonádě ani neudržel přesný výsledek. „Kolik to skončilo? Jsem rád, že mi to tam padlo. Naše lajna totiž nehrála moc dobré utkání, tak jsem rád, že jsme mohli pomoct na konci.“

Kurovskému po brance na 3:4 ruce ke stropu lehce škubly, ale rychle je takřka s omluvným gestem stáhnul zpět. „Hned jsem si to uvědomil,“ pousmál se. „Na konci nám trošku pomohlo, že to Vítkovice víc otevřely, to hrálo v náš prospěch. Máme šikovné útočníky a každou šanci, kterou nám soupeři dají, jsou schopni zakončit.“

Navzdory konečnému výsledku nebyli Ostravané od bodů vyloženě daleko. Jenže chyb a ztrát v útočném pásmu měli (nejenom) na konci hromadu. A Třinec je zkušeně potrestal. „Ztrát a chyb bylo neskutečně!“ mrzelo nového asistenta Jiřího Vebera. „Vznikala z toho přečíslení, s tak silným soupeřem by se nám tohle nemělo stávat. Práci v obranném pásmu jsme se hodně věnovali, to je vidět, ale těchto ztrát se musíme vyvarovat.“

Podobně to viděl i urostlý obránce vítkovický obránce Vojtech Zeleňák. U prvního třineckého gólu zaváhal, ale hned poté si připsal první extraligovou asistenci. „Padesát minut to byl kvalitní zápas z obou stran, vyrovnaný, ale po čtvrtém gólu jsme se sesypali a padlo to na nás,“ pokrčil rameny. „Přečíslení na konci bylo dost, ale i my vzadu jsme toho mohli víc ubránit. Třeba první gól jde za mnou, měl jsem puk odehrát a zaváhal jsem, bohužel.“

Vítkovicím v derby nepomohla ani výpomoc Ondreje Šedivého a Aarona Berishi z rozjeté Poruby. Šedivý, který hrával i v Třinci, oblékl dres s rytířem Vítkem takřka po devíti letech. Hned při prvním střídání měl šanci. „Chtěl jsem se ukázat, klukům pomoct,“ neskrýval druhý nejproduktivnější muž Chance ligy (12+9). „Nejsou v úplně ideální situaci, ale kabina je silná, snad se to zvedne. Zase tak moc se toho proti minulé sezoně, kterou měli výbornou, nezměnilo. Stačí jedna, dvě ušmudlané výhry.“

Na derby společně se svými dcerami dorazil i bývalý vítkovický trenér Miloš Holaň. Kotel ho o první reklamní přestávce zdravil připraveným choreem. „Miloši, děkujeme!“ stálo na velkém transparentu s jeho portrétem a obrázkem radostné euforie. K podobné má zatím předposlední tým soutěže daleko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:50. Dej, 40:21. Mueller, 48:00. Mueller Hosté: 02:51. Pánik, 29:52. Daňo, 47:12. Nestrašil, 50:49. Kurovský, 53:45. Voženílek, 54:28. Hudáček Sestavy Domácí: Machovský (55. Klimeš) – Mikuš, Raskob, Percy, Zeleňák, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Chlán, Mueller (A) – Kalus, Krieger, Lakatoš (C) – Fridrich, Berisha, Šedivý – Krejsa, Dej (A), Lednický. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí R. Šír, P. Obadal – M. Hlavatý, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků