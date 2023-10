Plekanec? Vůdce, kliďas i univerzál. Holaň by to neměl uspěchat jako Vrba

Hokejově byl univerzál. Uměl prostě všechno – bránit, vyhrát buly, hrát přesilovky. Komplexní borec. I proto se prosadil v NHL, stejně tak v národním týmu.

Teď si uvědomuji, že jsem vlastně byl v ochozech, když dal Tomáš Plekanec své poslední dva góly kariéry. Ve třetím kole hrály Vítkovice s Kladnem a překvapení z toho bylo veliké. Vítkovice v rozjezdu patřily k top favoritům, Kladno mělo být jasným adeptem na baráž. A vyhrálo v Ostravě po nájezdech 3:2. Tomáš se trefil z přesilovky a pak dal i vítězný nájezd. Vůbec by mě tehdy nenapadlo, že to budou jeho poslední góly úžasné kariéry.

Jak se zdá, Kladno to teď zvládá i bez něj. V říjnu Rytíři udělali 15 bodů v řadě za sebou, bodovali v sedmi zápasech. To se jim nepovedlo kolik roků zpátky. Tohle nečekal nikdo, taková šňůra! Pro ligu jen dobře, boj o poslední místo bude zase o kousek zajímavější, kvalitnější. Není dopředu nic jasného, bude drama. Poslední roky se dole čekalo Kladno a zatím to vypadá tak, že mají větší ambice. I bez Plekance.

Hodně jim pomohl