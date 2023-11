Gól! Ano, platí. Tak ne… Boleslav přišla v Brně o bod. Pletka se sešel s Králem

Dočasný kouč Václav Pletka se navztekal. I se svými svěřenci. Mladá Boleslav těsně před nástupem Richarda Krále ukázala v Brně životaschopnost. Nebyl to mrtvý tým. Dokonce vstřelil vyrovnávací gól, rozhodčí ho od videa posvětili. Jenže pak si vzala domácí střídačka coach´challenge a těsný náskok 2:1 zůstal Kometě až do konce. „Nechápu to, ta pravidla neznám,“ reagoval Pletka.

Tohle se vidí výjimečně. Útočník Róbert Lantoši ve 44. minutě poslal v přesilovce puk do odkryté brány, hosté se radovali z vyrovnání na 2:2. Brankový rozhodčí však měl pochybnosti a zavolal ke kontrole záznamu dva hlavní arbitry. Ti po dlouhém zkoumání ukázali do středového kruhu. „Nevím, na co se dívali. Nám trenér brankářů Honza Švaříček nám celou dobu hlásil, že tam byla vysoká hůl,“ informoval brněnský asistent Jiří Otoupalík.

Trenérský štáb Komety se tudíž oproti verdiktu se „odvolal“. Vyžádal si další přezkoumání nepřehledné situace u Furchovy klece. Sudí znovu sundali helmy, projeli celou akci znova a změnili původní verdikt. Skutečně objevili Rhodinův prohřešek, předcházející Lantošiho střele. K nadšení celého stadionu a úlevě brněnského souboru, který se na ledě trápil. Urval výhru, i když mu hra nešla jako jindy. O to víc si jí borci cenili. „Zaplaťpánbůh jsme to odmakali a skvěle nás opět podržel Dominik Furch,“ ukázal Otoupalík na hrdinu vyrovnané bitvy.

Vítězům chyběl zraněný Martin Kohout a ze špatného startu je zvedl Cingelův přesilovkou zásah. Ten rozdílový obstarala dvojice Holík-Flek. „Upřímně jsem čekal, že jim to tak nepůjde. Myslel jsem, že budou pod větší dekou,“ přiznal nahrávač Jakub Flek, jenž našel před brankou svého centra. „Přišlo mi, že hráli skvěle, dobře na nás nastoupili,“ poslal chválu do šatny poražených.

Bruslaři z Boleslavi odjeli s bolehlavem. A někteří s ním zůstali doma. V kabině BK aktuálně řádí covid. Nákaza sejmula elitní cizince Aaltonena, Järvinena, Söderlunda. Chyběli také Roman, Suchý, Čech. „Vypíjíme si to až do dna,“ ulevil si Pletka.

Cítil se na lepší výsledek. Když Jan Stránský zametal kotouč za Dominika Furcha, jeho parťáci na střídačce euforicky vymrštili ruce nad hlavu. Za vteřinu jim samy spadly dolů. To nebyl gól? Nechápali. Výborný Furch puk šťastně vyškrábl, spíš do jeho konce jeho výstroje z boku narazil. Gólman to ani ovlivnit nemohl, vše se událo za jeho zády. „Už jsme řvali gól,“ zmínil Pletka. „Vidíte, že i tohle se dá nedat. Asi jsme předtím něčím urazili štěstí,“ pokrčil rameny bývalý útočník, jenž vedl mužstvo po odvolání Jiřího Kalouse. „Kluci to odfárali, plnili to, co měli,“ ocenil.

Šéfem střídačky bude ještě v neděli v Karlových Varech. Pak nastoupí Král. S ním už se Pletka ve čtvrtek sešel, dvě hodiny si povídali. O hráčích, výkonech. „Něco se asi muselo stát a odnesl to Jirka Kalous,“ připomněl odchod Králova předchůdce. Na Kometě do toho poslední celek tabulky šlápl, držel s favoritem krok. „Nepodali jsme špatný výkon, měli jsme šance vyrovnat nebo i dát gól navíc. Kluci tam nechali všechno, patří jim velký dík. Když budeme takto pokračovat, štěstí se už musí přiklonit k nám,“ věřil provizorní kouč, jenž se od úterý vrátí do role asistenta. „Nehráli jsme tak, jak bychom měli. Doufám, že nás ten impulz nakopne a odlepíme se ode dna. Je to jen na klucích a jejich tvrdé práci,“ shrnul.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:05. Cingel, 35:58. Holík Hosté: 15:10. Osburn Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Zbořil, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Hosté: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (C), R. Jeřábek, Bernad, Pláněk, Štibingr – Dvořáček, Závora, Stránský – Skalický, Malát, Lantoši – Rohdin, Fořt, Šmerha – J. Půček, Kulda, Malínek. Rozhodčí Vrba, Květoň – Zíka, Rampír Stadion Winning Group Arena Návštěva 6254 diváků