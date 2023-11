Pozadí trenérského obchodu: u Rulíka emoce, u Krále ne. Dohoda bez potíží

Jak to bylo s odchodem Richarda Krále do Mladé Boleslavi? • koláž iSport.cz

Poslat trenéra z prvních Pardubic do poslední Mladé Boleslavi? Stačí říct. „Někdy je potřeba myslet na to, co pro vás kdo udělal. Třeba se vám to vrátí,“ říká majitel Dynama Petr Dědek. Pro iSport.cz vysvětlil, proč kývl na odchod Richarda Krále od prvoligového béčka. Pikantní na celé věci je, že Pardubice souhlasily, i když řešení pro svůj tým teprve začínají hledat.