Válův velký den. Obranář dal hattrick: Kluci mi asi zkusí zvednout sazby

Možná by si měl napsat do diáře, že 3. listopadu má šťastný den. Za rok by si mohl Ondřej Vála třeba zkusit vsadit Sportku, nebo jít hledat na pole poklad. Hlavní role pardubického beka je, aby hlídal hvězdy soupeře, ať se moc neroztahují kolem branky. V Olomouci ale zazářil jinak, při výhře 5:1 nasypal hattrick. „Naposledy to podle mě bylo v šestnácti v Pardubicích za juniorku, kdy nás trénovali pan Zadina s panem Králem,“ vzpomínal.

Není čas přehodnotit pracovní zařazení, když umíte i takhle pálit?

„Ne, to si nemyslím, moje role je jasná a nic se na ní nebude měnit.“

Díval jste se vůbec někdy na sazebník, kolik se platí do kasy za hattrick?

„Mám přehled, ale tak nějak se bojím, že to bude mnohem vyšší, než bych čekal. Sám jsem zvědavý, jak mě starší kluci ohodnotí.“ (usměje se)

Sazebník zvednou, protože se budou bát, že hattrick už nikdy nepřijde?

(usměje se) „Právě, že tak to asi bude. Moc gólů nedávám, takže čekám, že zkusí zvednout sazby. Ale budu se snažit ubránit.“

Nedáváte, ale už přeci jen v ofenzivě jste cítit víc. Vyrostlo sebevědomí za pár let v extralize, že si můžete dovolit i víc, než jen čistit prostor kolem vlastní brány?

„Už tady nějakou dobu hraju, mám lepší pozici a čas na ledě mi postupně začal růst. Tohle mi stoprocentně pomohlo, každému hráči by to sebevědomí zvedlo.“

Vypálil jste celkem sedm střel, což je hodně vysoké číslo, ani žádný útočník neměl víc. To vypadá, jako kdybyste si řekl, že máte den a prostě do branky něco nasypete.

„Když dostanu puk na modrou, tak většinou střílím. Olomouc se teda snažila dost blokovat, ale nakonec jsem měl hodně místa kolem sebe. Pár zápasů s více střelami už jsem měl. My se celkově snažíme pálit hodně ze všech pozic, být nebezpeční. Chceme hrát jednoduše, je fajn, když to takhle vyjde.“

Od začátku přípravy se útočníci dobře stahují před branku. Je přesně tohle pak pro obránce plus, že stačí netrefit prvního protihráče a pak stoupá šance, že se puk nějak dobře odrazí?

„To sedí, v dnešní době se skoro nedá dát gól od modré, když gólman vidí. Tam vám střelu sebere, bez toho, aby někdo minimálně kolem něj projel a výhled mu ztížil, nemáte šanci. Při druhém gólu ránu tečoval někdo ze soupeřů. Chtěl mě zablokovat, ale tečoval kotouč nakonec dolů, brankář počítal, že poletí nahoru.“

Minule jste hráli velký hit se Spartou, teď jste jeli do Olomouce, kde se od Pardubic čekala výhra. Liší se nějak vaše příprava na takové zápasy?

„Neliší, my jdeme do každého zápasu stejně. Se Spartou to bylo výborné utkání na vysoké úrovni a v Olomouci to platilo taky, zápas měl skvělé parametry. Celou dobu se hrálo vyrovnaně, ale ve třetí třetině se všechno zlomilo, nám to tam napadalo. On výsledek 5:1 možná trochu zkresluje, podle mě to byl opravdu těsný zápas, kdy dobře oba týmy pracovaly.“

S jedním gólem vzadu bude spokojený tentokrát i trenérský štáb, co?

„Snažíme se dobře bránit a góly nedostávat, takže teď to bylo dobré. Podali jsme výborný týmový výkon a tohle je pro nás super výsledek.“

Ještě mě napadá, co vlastně uděláte s hokejkou? Zabalíte do bublinkové fólie a vybalíte před nějakým klíčovým zápasem?

(usměje se) Ne ne, nic takového, normální režim. Prostě si ji zase vezmu v neděli.“

Aspoň do muzea byste ji mohl nabídnout.

„Že bych si ho doma založil?“ (směje se)

Ne, do pardubického... Teď proběhla stoletá výstava, tak třeba za sto let pro další generaci.

„Kdepak, žádný velký plány s ní nemám. Honza Kolář mi zajel pro puk, který si určitě schovám.“

