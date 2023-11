Vála příjemně šokoval Pardubice. Tři góly přinesly i divokou sázku: donaha!

Asi se nenašel nikdo, kdo by před zápasem naložil u sázkovky peníze, že dá Ondřej Vála dva a více gólů. Defenzivní bek hattrick mezi dospělými ještě nikdy neslavil. Takže v Olomouci jeho kousek vyloženě šokoval.

Po bitvě se nesměle usmíval, vedl děkovačku před pardubickým kotlem, kam ho spoluhráči vystrkovali, když se chtěl začlenit do řady: ani nápad, mazej, užij si to!

„Nejsem úplně zvyklý dávat tolik gólů, ale kluci pro mě udělali hodně práce před brankou. První dva góly byly se štěstím, na třetí už jsem si věřil,“ komentoval svůj snový večer obránce.

Hodně hrálo s ním, jak tým pracoval kolem branky. Vála není bek, který na modré vymýšlí a riskuje. Jakmile se otevře prostor, hrne všechno směr gólman soupeře. Pardubičtí útočníci se výborně motali kolem brány, oba jeho první góly padly po ukázkovém zmatku.

„Dnes to byl jeho večer, s tím knírem působil jako někdo jiný,“ komentoval tři góly nečekaného hrdiny trenér Václav Varaďa. Vála se zapojil do movemberu, takže třeba i image svůdníka z NDR mu možná přinesla kliku.

„Myslím, že jeho role v našem týmu je malinko jiná. Je ale skvělé, že dnes mu to tak šlo,“ pokyvoval spokojeně Varaďa. A ještě přidal: „Dokázal si poradit s těžkými kotouči na modré, našel si cestu, aby je nahodil na bránu. Mohl dát ještě čtvrtý gól, měl samostatný nájezd, ale řešil ho jako obránce. Opravu podal ale velmi dobrý výkon.“

Přitom to mohl být velký olomoucký večer. Mora poprvé vytáhla nádhernou třetí sadu dresů, která je celá černá s červenými prvky. Jako kdyby kohout vyjel přímo z pekla! Taky rychle vedla, ale jakmile Vála vyrovnal a Sedlák před půlkou zařídil vedení 2:1, magie nového úboru vyčichla.

„Podali jsme výborný týmový výkon,“ chválil pak celé Pardubice Vála. A jeho hattrick přinesl ještě další pikantní událost. Jeden z pardubických fanoušků mu věřil na hattrick tak málo, že uzavřel sázku, která se taky hned dostala na sociální sítě. Zněla takhle: jestli dá pardubický bek po druhém gólu i třetí, tak se 22. prosince svlékne a v O2 aréně při zápase se Spartou poběží nahý. Čtyři minuty před koncem zápasu v Olomouci mu Vála poslal mrazivý vzkaz: půjdeš na to.

„Kdo se vsadil? Fanoušek?“ povytáhl obočí trenér Václav Varaďa. Tvář se mu začala roztahovat do pobaveného úsměvu: „Kdyby to byla fanynka, možná by se kluci těšili. Takhle to bude asi ale něco jiného.“

Tak před Ježíškem. Třeba si pardubický bek zase něco připraví.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:42. Rašner Hosté: 10:18. Vála, 28:30. Sedlák, 42:24. Vála, 56:04. Vála, 57:32. Kaut Sestavy Domácí: Sedláček (Konrád) – Rašner, Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Mareš – Orsava, Nahodil (A), Káňa – Bambula, Knotek (A), Kunc – Navrátil, Anděl, Plášek ml. – P. Musil, Macuh, Kusko. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič. Rozhodčí Kika, Cabák – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc