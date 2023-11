EXTRALIGOVÁ NEJ: TOP 5 obránců. V čele Rytíř! Mezi elitou i dva cizinci

4. Ronald Knot (Liberec)

V létě 2021 odešel do zahraničí, minulý rok si vyzkoušel i zámořskou AHL. Před sezonou se vrátil zpět do Liberce a od samého startu sezony podává výborné výkony. Od Knota neočekávejte, že by v extralize sbíral 25 a více bodů. Můžete se na něj ovšem spolehnout především v defenzivě. Po osmnácti kolech je při hře v plném počtu dle našeho modelu nejlépe bránícím obráncem extraligy. Bílí Tygři s Knotem na ledě (ve hře pět proti pěti) vstřelili už osm branek, zatímco inkasovali pouze dvě. V kolonce poměru očekávaných gólů pro a proti se Knot může chlubit hodnotou 56,9 %, a to i přesto, že má jednu z nejtěžších rolí mezi obránci v soutěži.