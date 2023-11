Kovář po výhře rozebral ligu: Hrajeme strašně málo zápasů. Co navrhuje?

Vedení 2:0 na olomouckém ledě držela Sparta díky jeho pohotovým zákrokům. Jakub Kovář dlouho se stoprocentní úspěšností řešil veškeré nepříjemnosti. Do té doby, než v oslabení v 56. minutě domácí Navrátil snížil. Do prodloužení se nešlo, neboť Filip Chlapík trefil opuštěnou klec a dovršil dvougólový večer v předehrávce 19. extraligového kola. Sparťanská jednička přišla o druhou nulu v sezoně, mimochodem tu první a jedinou zapsala v září proti Hanákům. V rozhovoru pro iSport.cz pak rozebírala i to, že se na jeho vkus hraje v extralize málo zápasů. „Hrajeme strašně málo, prakticky jen dvakrát týdně a furt trénujeme jako blázni,“ přemýšlel nahlas po výhře 3:1 v Olomouci.

Mrzí vás ztráta čistého konta z oslabení, které se dá označit za zbytečné?

„Nemrzí, protože s tím nešlo nic dělat. Kdybych dostal gól ze situace, v níž jsem mohl udělat něco jinak, to člověka mrzí. Zvlášť pět minut před koncem. Na druhou stranu, zápas byl o gól až do samotného konce, v tu chvíli ztracenou nulu neřešíte. Kdyby to bylo 3:0 a dostal jsem v závěru na 3:1, byla by to škoda. Ale po tak těžkém zápase jste hlavně rád, že se vyhrálo.“

Kdy začíná gólman myslet na vychytané čisté konto?

„Dokud není vyhraný zápas, tak na nulu nemyslím. Samozřejmě, v hlavě vzadu ji někde máte, ale spíš vás zajímá, že máte jednogólové vedení, pak dvougólové, pořád se díváte na hodiny a přejete si, ať hlavně uhlídáme náskok do konce. Jasně, kdyby v takový moment padl třetí gól, řeknete si, že tohle už musíte udržet. Ale při vedení 2:0 a při jejich začínající přesilovce myslíte jen na výhru.“

Napadlo vás po Navrátilově gólu v 56. minutě, že to v Olomouci bude ještě hodně těžké?

„On byl celý zápas těžký. Podle statistik to moc nevypadá, ale domácí měli docela dost šancí. Klasicky jsme se do nich těžko dostávali, hráli fakt dobře. Vepředu mají šikovné kluky, dokážou vyprodukovat složité situace kolem branky. Hrál jsem tady třetí extraligový zápas a všechny pro mě byly těžké.“

Chytat ve sparťanské bráně je docela nevděčné, protože jednodušší střely na vás neprojdou a které ano, ty už mají gólové parametry. Jak to berete?

„Je to tak. Dost se s tím pereme poslední dobou, hlavně já. Těch střel na nás nelítá hodně. A ran, které vás udrží v tempu a potvrdí sebevědomí, poslední dobou nejsou v podstatě žádné. Na nás brankáře jdou víceméně jen těžké šance. A když potom přijde den, kdy vám to moc nejde, v bráně vypadáte blbě a člověk má pocit, že z každé střely inkasujete.“

Pak je složité mít skvělé statistiky, že?

„To jednoduše není možné.“

V Olomouci jste čelil 20 střelám a po jediném gólu šel s úspěšností o hned pět procent dolů…

„Jo, jo. Se stylem hokeje, jaký hrajeme, není možné zaobírat se statistikami.“

Jste s tím smířený?

„Jsem. Kdyby mi bylo čtyřiadvacet a potřeboval jsem se dostat někam do zahraničí a vydělat velké peníze, splnit si velké sny, tak by vás to samozřejmě štvalo. Čísla jsou totiž nejdůležitější faktor k tomu dostat se ven. Tady je to teď o tom vyhrávat zápasy.“

Na konci října v Pardubicích jste si nesáhl na puk a po třech gólech v páté minutě odešel z brány. Jak jste s tím potom pracoval, aby se psychika vrátila do normálu?

„Bylo to nepříjemný, musíte se z toho dostat ven. V tomhle směru musím říct, že pro mě není příjemná extraliga. Tím, jak strašně málo zápasů se tu hraje. V Rusku jsem hrál čtyři zápasy týdně, tři minimálně. Po zápase, jaký jsem měl v Pardubicích, tak tam jste šel hned znovu chytat. A za další dva dny znovu. Pořád dokola. Tady při střídání s kolegou jdu do akce občas jen jednou za deset dní. Pro mě je strašně těžký se do toho dostávat.“

Co navrhujete?

„Nebylo by špatné, kdyby se přidalo okolo patnácti zápasů. Můj bývalý klub v Rusku má teď odehráno 33 zápasů, my sedmnáct nebo osmnáct, tedy o polovinu méně. Ve Švýcarsku mají 23 nebo 24 utkání. Hrajeme strašně málo, prakticky jen dvakrát týdně a furt trénujeme jako blázni. Větší porce zápasů by pomohla úplně všem. Jak nám zkušenějším, abychom se udrželi ve formě, tak mladým hráčům, aby výkonnostně rostli. Více zápasů se hraje jenom jednou do roka a zrovna bohužel během vánočních svátků. A pak v lednu, který je pak až nesmyslně natřískaný. Jak říkám, lize by prospělo, kdyby se hrálo okolo 65 zápasů.“

A ničím jiným než ostrým zápasem nenasimulujete potřebné zatížení.

„To nejde. Leda si jít občas zatrénovat s jiným týmem, abyste se osvěžil a netrénoval s pořád stejnými hráči… (usmívá se) Já se teď snažil opravdu hodně poctivě trénovat, abych se do toho dostal co nejdřív, ale zápas ničím nenahradíte.“

Zbývá jediné, jak vyplnit program: jezdit na reprezentační akce…

„To je pravda. Ale k tomu potřebujete dobré statistiky a ty já nemám.“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55:26. Navrátil Hosté: 22:30. Chlapík, 53:13. Kestner, 59:09. Chlapík Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Rašner, Švrček, Mareš – Káňa, Nahodil (A), Navrátil – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Macuh, Orsava – Kunc, Anděl, Klimek. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Forman, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, Konečný. Rozhodčí Hribik, Šír – Axman, Bohuněk Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE