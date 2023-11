Pavel Wohl: mág, který předběhl dobu. Sparťané vzpomínají, on se „zamkl“

Pavel Wohl na oslavách 120 let Sparty nebude, ale ke klubu patří napořád • Profimedia.cz

Už čtvrtstoletí Pavel Wohl nepůsobí v hokeji, stáhl se do ústraní po rozkolu ve Spartě • Profimedia.cz

Hokejová Sparta slaví 120 let a chystá velké oslavy. V holešovické hale uspořádá výjimečný zápas legend a další program. Pavel Wohl nejspíš nepřijde. Ale na Spartě jako by byl pořád. Před čtvrt stoletím se s ní nadobro rozešel. Zmizel z hokejového světa a zamkl za sebou. Dodnes na něj však vzpomínají s úctou. Charismatický trenér se stal ikonou, spousta hráčů mu vděčí za svou kariéru, vzestup a slávu.

Pavel Wohl za Spartu jedenáct sezon chytal a s přestávkami ji vedl necelých devět sezon coby trenér. Dvakrát tým dotlačil do finále play off. V roce 1988 padl s Košicemi, na jaře 1993 s ním vybojoval poslední federální titul. Jeho rukopis nesly i další vítězné týmy, i když už zrovna nestál na střídačce. V mnohém předběhl dobu. S hráči jednal jinak, než bylo zvykem. Byl náročný, ale zároveň lidský. Jako trenérský mág je dokázal nabudit a vymáčknout z nich to nejlepší.

Podělaní od Průhonic

„Wohl byl nadčasový trenér. Už tenkrát trénoval, jako se to dělá v dnešní době. Kratší dobu, ale s velkou intenzitou. Vyžadoval nasazení a stoprocentní přístup, ale třeba na ranní rozbruslení jsme chodili na led s dětmi, kdo je už měl. Ať si každý udělá, co potřebuje, a večer odvede stoprocentní práci,“ vypráví další sparťanská ikona Richard Žemlička.

„Hráči ho měli rádi. Měl uhrančivé, tmavě hnědé oči, byl vnímavý. Zajímal se o všechno. Zda nemají problémy, co doma. Uměl komunikovat, byl velký motivátor. Nezapomenu na jeho krátké proslovy před zápasem. V tom byl bezkonkurenční. Až vám běhal mráz po zádech. Začínal tiše a ve finále zaburácel. Třeba, že soupeři jsou už od Průhonic posraní, co je na Spartě čeká,“ usmívá se.

V tom měl Wohl i pravdu. Sparta za něj razila důrazný, tvrdý hokej. Do boje ji hnala plná hala. „Týmy přijely často zakřiknuté a my je věšeli po mantinelech.