Hráči týdne v extralize: stylová oslava výročí, Varům nepomohl ani Gríger

Energie má za sebou špatný týden. Nejprve v pátek prohrála v Liberci 4:5 v prodloužení, přičemž v nedělním domácím duelu proti Hradci Králové nezískaly Karlovy Vary ani bod po prohře 3:4. Kdo ovšem může být alespoň po individuální stránce spokojený se svými výkony, je to útočník Dávid Gríger. Proti Bílým Tygrům vstřelil jednu branku a přidal dvě asistence. Proti Mountfieldu zapsal další dvě přihrávky. Při jeho účasti na ledě (ve všech herních situacích) Energie vstřelila pět branek a tři inkasovala. Svým spoluhráčům přihrál na devět střel.

Český obránce jak proti Kladnu, tak i proti pražské Spartě na ledě strávil více než 22 minut. A jeho přítomnost byla znát. V obou duelech Brno se Sčotkou totiž dominovalo. Proti Rytířům hodnota v poměru očekávaných gólů pro a proti vyskočila na 66,5 %. Proti Spartě to bylo ještě dominantnější – 69,1 %. Za oba zápasy nebyl Ščotka u jediného inkasovaného gólu. Naopak byl na ledě hned u pěti vstřelených, přičemž na dvou z nich se podílel primární asistencí. V obou duelech byl nejvytíženějším hokejistou Komety.

Jeden z nejlepších týdnů své kariéry má za sebou útočník Tomáš Vincour. V pátečním utkání proti Kladnu sice neodehrál ani deset minut, přesto Rytířům nasázel hattrick. Když byl Vincour na ledě, Kometa svého soupeře jasně přehrála. Důkazem je hodnota 89,6 % v poměru očekávaných gólů pro a proti. Projevilo se to i v reálných gólech: pět vstřelených a nula inkasovaných gólů zaznamenalo Brno s českým útočníkem na ledě. Proti Spartě už tak dominantní výkon nepodal, ovšem zapsal primární asistenci a opět nebyl u jediného inkasovaného gólu.

Vysvětlivky analytiky

Co znamenají ‚Výstupy z defenzivní zóny‘?

Mezi úspěšné výstupy z obranné třetiny kluziště se počítá individuální výjezd hráče s pukem na hokejce do středního pásma, případně přihrávka z defenzivní zóny spoluhráči do střední. Aby takový pokus byl započítán jako úspěšný, tým musí mít puk na hokejce dvě sekundy poté, co překročí modrou čáru.