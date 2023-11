Gríger válí a útočí na špici bodování: Jsem vděčný, musíme pokračovat dál

Po dlouhé době se vám podařilo vyhrát doma. Úleva?

„Je to skvělé. Konečně jsme to ukopali za tři body. Potřebovali jsme je jak sůl a jsme za to velmi rádi.“

Úvod vám nevyšel. Čím to?

„Nehráli jsme vůbec dobře. Měli jsme hodně ztracených puků v našem pásmu a bylo to celkem nervózní. Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny už to byl z naší strany lepší výkon.“

Jaké do ní byly pokyny?

„Moc si s tím pukem nehrát a zjednodušit to z našeho obranného pásma. Být silní a sebevědomí na kotouči a zbytečně ho neodhazovat. Také být víc důrazný před jejich brankou.“

Ve druhé části se hra trochu rozjela, chtěli jste ji do třetího dějství uklidnit?

„Byla to divočina, ale naštěstí s lepší koncovkou pro nás. Bylo velmi důležité, že jsme po druhé třetině vedli 3:2. Do poslední dvacetiminutovky jsme šli s tím, že už nemůžeme zápas pustit a musíme si to pohlídat.“

V posledních třech zápasech jste posbíral sedm bodů. Jste spokojen se svými výkony?

„Cítím se na ledě docela fajn a hraju se super spoluhráči. S Rachnou (Tomáš Rachůnek) už to hrajeme nějaký ten pátek. Je to výborný hokejista, je s ním super spolupráce. Teď k nám přišel Prochy (Ondřej Procházka), taky šikovný chlapec. Není to jen moje zásluha, ale celé lajny, která funguje. Já mám štěstí, že slíznu smetanu. Samozřejmě jsem za to vděčný, ale musíme takhle pokračovat dál.“

Zmínil jste Ondřeje Procházku, který se v sezoně pořád zlepšuje. Nebojíte se, že vás zastíní?

„Je mi to úplně jedno. (směje se) Ať mě klidně zastíní, když budeme vyhrávat. My potřebujeme na konci hlavně tři body do tabulky, a to je to nejdůležitější.“

Dneska vám vycházely protiútoky. Při jednom jste asistoval a při druhém dával gól. Je těžké se v těchto rychlých situacích rozhodnout?

„Poprvé jsem se tam dostal, když bek trochu zaváhal, a byla z toho situace dva na jednoho. Rozhodl jsem se nahrát, protože druhý obránce stál trochu dál. Při druhém gólu mě výborně našel Prochy a já jsem se to už jen snažil dostat na bránu. Naštěstí to tam spadlo.“

Říkali vám dnes trenéři, že obránci Motoru jsou hodně vysocí a tím pádem ne úplně rychlí a dají se přebruslit?

„Chtěli jsme se za ně jednoduše dostávat. Oni celkem zavírali mantinely a chodili do soubojů. Dvakrát jsme z toho ujeli. Poprvé předvedl skvělou práci u hrazení Prochy a podruhé i Rachna. Super práce celé lajny.“

Dominik Frodl dnes zase předvedl vynikající výkon. Dá se mu vůbec na tréninku vstřelit gól?

„Samozřejmě, jde to. (směje se) Potřebujeme vzadu výborného gólmana, což Frodo je. Drží nás každý zápas a my se mu to snažíme vracet. Dneska opět předvedl skvělý výkon.“