Kometa na cestě mezi obry. Kluci tomu začínají věřit, těší kouče. Co chybí?

Z posledních devíti zápasů urvala Kometa osmnáct bodů. Její hra vysílá signál, že jdou věci správným směrem. Pod správou Jaroslava Modrého, oficiálně jmenovaného hlavního trenéra. Lajny drží pohromadě, trojky se sehrávají. „Každý si děláme svoji práci a zlepšujeme náš produkt. Zápasy, které hrajeme, jsou atraktivní a přináší všechny aspekty, které mají v hokeji být. Ale zajíci se počítají až po honu a ten přijde trošku později,“ připomněl kouč.

Zoufalý rozjezd sezony se čtyřmi porážkami v kuse skončil na dně popelnice. Ambiciózní mužstvo (ano, jako každoročně) hledá - a zřejmě i nachází svou tvář. Patří k tomu stabilizace pětek, sázka na jasnou brankářskou jedničku. Zkušený Furch je třída, skoro nikdy nezklame. „Máme výborného gólmana, proti Spartě nás zase podržel,“ ocenil navrátilec Kos, jenž proti Spartě vstřelil svůj první extraligový gól. „Super timing,“ lebedil si.

Tento ročník je pro celou organizaci specifický. Klub slaví sedmdesát let od svého založení a majitel Libor Zábranský si mocně přeje úspěch. Proto kádr nabušil a pořád hlídá situaci na trhu. Ke slavnostní náladě přispívají různé předzápasové akce. Jednou se sympaticky vzpomene na komeťácké legendy, jindy na její kapitány. „Mám velký respekt k českému hokeji, který má krásnou historii. Je to moc pěkné. Snažím se pokračovat v cestě, kterou jiní trenéři nastolili,“ uvedl k tomu Modrý, který po nečekaném odstoupení kamaráda Patrika Martince tým uklidnil.

Při absenci zraněných forvardů Kohouta a Kollára není na „živé“ soupisce přetlak, dostane se vlastně na všechny. Dobře vypadá útok Kos-Marcinko-Vincour, který dává góly a ubírá soupeřům energii agresivním projevem. „Každý kluk něco přináší do vínku,“ poznamenal Modrý. „Menší kluci jsou zase lepší bruslaři. Tihle tam dávají fyzično a o to je těžší proti nám hrát,“ upozornil šéf střídačky. „Vštěpujeme to do hráčů každý den, snažíme se zlepšovat, hledat identitu,“ doplnil.

V extralize se rychle etabloval dvacetiletý křídelník Kos, jenž prožil hokejové dospívání ve Finsku. „Máme čtyři výborné formace, které na ledě makají. Je to jenom o tom, které to tam padne. V posledních dvou utkáních jsme to byli my,“ prohlásil po Spartě.

Dá se říct, že funguje každý útok. Jednou zabere Cingelova lajna, příště Marcinkova, Holíkova. Přidává se i čtverka, kde dřou Zbořil, Okál a Kratochvíl. Plný led je emotivního Kristiána Pospíšila, byť nesbírá body takovým tempem, jak se očekávalo a zbytečně fauluje. „Hokej není jen o gólech,“ zmínil Modrý. „Může přinést něco úplně jiného. Je plno dalších věcí, kterými může prospět týmu. On to musí pochopit, dělat ty malé věci. A dělá je! Je těžké proti němu hrát. Je fyzický, dobrý na hokejce. Góly jsou jenom otázka času, bude jimi odměněn,“ ujistil. U beků šla prudce nahoru výkonnost reprezentantů Jana Ščotky a Radka Kučeříka.

Aktuálně vlastně zarazí jediná věc. Trenéři dál drží na přesilovce Adama Zbořila, který se jako útočník pohybuje u modré čáry a na podzim mu to tam nejde. Dělá chyby, souhra s Petrem Holíkem zdaleka není tak efektivní jako v předchozí sezoně. Přesto do toho kouč neřízne. Mimo početní výhodu přitom zůstávají obránci Marek Ďaloga či Alex Lintuniemi.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE