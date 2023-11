Smoleňáka v Hradci dojali: Bylo to víc než první zápas v NHL a mistrovství

Hradec se vytáhl. Před zápasem s Kladnem nachystal ceremoniál pro Radka Smoleňáka. Šest sezon válel útočník za Mountfield, dělal kapitána, sázel góly. Teď přijel jako lídr Kladna a na kostce běželo video, každý hráč mu podal ruku, to samé nejvyšší vedení klubu a fanoušci pro něj nachystali choreo. „Doufal jsem, že mě přivítají hezky, ale tohle bylo úplně nad rámec všeho, co jsem čekal,“ neskrýval emoce. Jeho tým padl 1:2, takže pocity se v něm dost tloukly.

Dojalo vás, co vám Hradec před zápasem nachystal?

„Jenom se ukázalo, jak skvělou organizací Mountfield je a jaké má fanoušky. Pro mě je to nejsilnější zážitek kariéry. Myslel jsem, že se udržím, ale rozložili mě ještě před zápasem, no.“ (usměje se)

Trvalo se dát dohromady v zápase?

„To se mi povedlo pak rychle. Moc dobře jsem chápal, proč jsem tady. Chtěli jsme bodovat, což bohužel nevyšlo. Ale když budeme pracovat pořád stejně, věřím, že se to k nám obrátí.“

Prozradíte, jak jste prožíval dny před návratem do Hradce?

„Hodně lidí mi teď poslední dobou volalo, děti mi připomínaly, co mě čeká. Nejvíc si vážím toho, jak mě lidi tady ocenili za práci, kterou jsem udělal. To je víc než góly, medaile, peníze a já nevím co všechno. Všem děkuju, vedení Hradce i lidem, kteří pro mě vyrobili krásný transparent. Nejradši bych si ho vzal domů a vylepil si ho. Ale zase tak velký barák nemám.“ (usměje se)

Co vám děti vlastně říkaly?

„Nejradši by jely se mnou, byly tady se mnou na střídačce. Ale bohužel špatný čas, tak zůstaly doma a koukaly se.“

A vyskočil v hlavě při děkovačce nějaký extra silný moment?

„Tohle byl on. Emočně se tomu nevyrovná ani první zápas v NHL, ani mistrovství světa. Pro mě osobně je tohle nejvíc.“

Vedli jste 1:0, rychle přidali i druhý gól. Ale rozhodčí ho neuznali. Co vám pak řekli jako důvod?

„Někdy gól nohou platí, jindy ne, šel jsem se zeptat, jak to vypadalo. Teď usoudili, že šlo o zjevné kopnutí.“

Nakonec pro vývoj zápasu asi klíčové, že jste dvougólový náskok neutrhli, co?

„Určitě by to bylo komfortnější, bohužel. Začátek jsme měli dobrý, byly tam šance i před tím prvním gólem. Jen máme teď problém proměňovat šance, mrzí, jak to dopadlo. Dobře víme, že jestli chceme být úspěšní, musíme být nejpracovitější a nejagresivnější tým v lize. Nechci nás snižovat, ale nemůžeme si to rozdávat s někým hokejově na férovku. Ale jestli budeme sakra nepříjemný? Stočí se to k nám.“

Jen přes dobrý dojem zase padáte dolů k Boleslavi, už na vás ztrácí jen bod. Hodně mrzuté přes všechny ty pozitivní věci?

„Hokej se hraje na body a na góly. Není o čem, ale mám nastavení, že když vidím, jak makáme na tréninku, štěstěna je férová. Vrátí nám to, takže není důvod mít teď hlavy dole a nějak se tomu poddat. Je tady sobota, takže musíme pracovat a poučit se z malých chyb, které jsme udělali. Hradci jsme dva góly darovali, když chyb nebude tolik, posbíráme daleko víc bodů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:41. Perret, 32:54. Eberle Hosté: 05:14. Pytlík Sestavy Domácí: Lukáš (J. Soukup) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Pilař, Chalupa. Hosté: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Bláha, M. Procházka, Klepiš – Tralmaks, Sideroff, Pytlík – Kusý, Jarůšek, Melka – Frolík, Strnad (A), Babka – Smoleňák (C). Rozhodčí Roman Mrkva, Luděk Pilný – Michal Axman, Ondřej Bohuněk. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4351 diváků

