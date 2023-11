Kde je Bartošák? Hradci chyběl a víkend rozhodne, jestli se někdy vrátí

Patrik Bartošák se do extraligy vrátil ve velké formě. Jako brankář Mountfieldu HK se stal hvězdou ligy, klub dokonce pustil i Henriho Kiviaha do Finska. Jenže při výhře nad Kladnem (2:1) jednička chyběla na soupisce, přitom v zápasové nominaci původně byla. „Zatím jde o interní záležitost, takže se nezlobte, vyjadřovat se k tomu teď nebudu,“ odvětil asistent trenéra Peter Frühauf. O budoucnosti brankáře by se mělo rozhodnout o víkendu.