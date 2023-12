Brankář Hudáček chtěl do KHL. Ve hře je ale spíš návrat do extraligy

Ve čtvrtek Mountfield HK oficiálně ukončil smlouvu s Patrikem Bartošákem. Vsadil na Jana Lukáše, který se zatím jeví velmi slušně, ze čtyř zápasů zasekl tři výhry. Nejcennější je poslední skalp Sparty 2:1. Jenže jen s ním sezonu táhnout nejde a Hradec plánuje přivést dalšího gólmana. Podle zdrojů iSport.cz by měl být jednou z prvních voleb Július Hudáček. Slovenský brankář pomohl Spartě do finále extraligy 2022, pak odešel do KHL, teď je bez angažmá.

Hudáček má za sebou rok v Astaně a už před sezonou se k němu slétaly návrhy z Česka. „Kdyby šlo o top tým a zajímavou nabídku, asi bychom se domluvili. Ale nic mě nezaujalo, tak jsme si řekli, že počkáme a uvidíme,“ říkal dva měsíce zpátky v rozhovoru pro sportweb.pravda.sk.

Bývalý brankář Pardubic a Sparty je ale stále na volné noze. Doma na Slovensku chytat nechtěl, pouze se ve Spišské Nové Vsi chystá, až přiletí zajímavá nabídka. Zdá se, že by si mohl plácnout s Hradcem, protože Patrik Bartošák patřil k nejlépe ohodnoceným brankářům v soutěži. Mountfield brankáře do tandemu k Lukášovi potřebuje a má i prostředky, aby si ho pořídil.

„Máme vyhlédnutého brankáře, kterého chceme získat za každou cenu. Pak máme další dva, radši bych počkal dva tři dny, aby to tak dopadlo,“ řekl pro O2 TV před čtvrtečním zápasem se Spartou trenér brankářů Robert Horyna.

Volbou číslo jedna by pro klub měl být Matěj Machovský z Vítkovic. Není žádné tajemství, že Mountfield si jeho návrat přál už pár dní zpátky. Jméno si tady udělal v play off, kdy se zařadil mezi klíčové postavy, které táhly Hradec do finále extraligy. Akce se řešila několik týdnů dozadu, kdy celek z Ostravy měl s výměnou za Patrika Bartošáka souhlasit, ale nakonec si vše údajně rozmyslela hradecká strana.

Jednání s Vítkovicemi potvrdil ve svém fóru s fanoušky i generální manažer Aleš Kmoníček: „Trejd jsme řešili, trejd brankářů by nám smysl dával.“ Rokování o výměně se rozjelo znovu před týdnem, ale protože byl Bartošák vyřazen z kádru, Vítkovice se do něj příliš nehrnuly a vše uvázlo na mrtvém bodě.

Háček může nyní spočívat v tom, že z posledních sedmi zápasů, do kterých Machovský nastoupil, inkasoval čtyřikrát maximálně dva góly. Na začátku sezony s ním v klubu nebyli spokojeni, což se ale teď mění. Začal podávat vyrovnané výkony.

Dál by měl mezi vyhlédnuté gólmany, které klub dál sonduje, patřit Július Hudáček. Slovenské zdroje dokonce tvrdí, že akce je poměrně žhavá: „Ano, vypadá to, že blízko je dohoda do konce sezony.“

Hudáček přitom preferoval zásadně návrat do KHL. „Samozřejmě, posuzuji vše z pohledu hráče, který tam chodí výhradně za sportem. Uvědomuji si, že běžných lidí se to dotýkat může. Já jsem ale rozhodně nakloněný návratu do KHL, jestli přijde dobrá nabídka,“ sdělil dál v rozhovoru. „Pevně věřím, že se situace kolem války změní. Není to ale vůbec o nás, nebo o tom, co chceme my. Rozhodují jiní. Já žil v Rusku před válkou a byli jsme tam s rodinou spokojení, situace se v zemi nezměnila ani teď,“ přidal svůj komentář k třaskavému tématu.

Nabídky z Ruska ale zatím nedorazily a ta hradecká by pro pětatřicetiletého brankáře mohla být atraktivní. „Máme pro Kolín v 1. lize a pro Hradec pouze dva brankáře, Kubu Soukupa a Jana Lukáše,“ vysvětloval pak ještě Horyna. Každý extraligový zápas chytá Lukáš a ve velkém zápřahu je i Soukup, protože ten chytá 1. ligu a další den jede s Hradcem krýt záda Lukášovi. Mountfield potřebuje dalšího brankáře a k tomu rychle. Případné zranění by se rovnalo apokalypse.