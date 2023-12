Třinecká záhada. Kacetl je fenomén, bojuje, vítězí, ale… Co test v repre?

Jak kdyby měl Ondřej Kacetl bráchu, identické dvojče. Jeden nějak zvládne základní část a vlastně je úplně fuk, jak. Třikrát za sebou nastoupil do extraligového play off někdo úplně jiný, nejlepší brankář ligy. Tři akce, tři poháry. Jenže je tak dobrý, že nikdy nemohl přijet na reprezentační kemp před MS a v sezoně nebývá moc důvod mu do Třince posílat pozvánky. Deník Sport rozebral jeho pozici s novým realizačním štábem národního týmu. Kacetl umí zamotat hlavu. Aby ne.