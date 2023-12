Bojkot! Vítkovičtí fanoušci už měli ztrát a proher dost, místo kotle plachta

Ztrát a proher už měli vítkovičtí fandové dost. Za celý listopad si Ostravané nepřipsali jediné vítězství, prohráli sedmkrát v řadě a znovu padli na dno extraligy. Za tři body naposledy vyhráli v Mladé Boleslavi 29. října (3:2). Doma bylo čekání ještě delší – poslední vítězství se datuje k 13. říjnu s Libercem (5:2).

V týdnu sice Vítkovice přivezly cenný bod z Pardubic, v předehrávce 31. kola tam prohrály po velkém boji 1:2 po nájezdech. Nicméně protest a bojkot kotelníků byl připravený.

„Vítkovice jsou pro nás srdeční záležitosti, hokejem žijeme a neúnavně podporujeme na domácích i venkovních zápasech. Nemůžeme už však dále mlčet a přehlížet situaci, do které se náš klub dostal,“ napsali už minulé pondělí na stránkách Fanclubu. „Nevidíme na vás, Vítkovičtí, že byste hráli se zápalem, bojovností, či touhou přinést ostravským fanouškům alespoň trochu radosti. Jako byste o své fanoušky ani nestáli.“

Ze dvou venkovních zápasů v Liberci (1:2) a Pardubicích (1:2sn) chtěli fandové minimálně tři body. „Nejde pouze o body jako takové, chceme vás vidět hrát celých 60 minut v plném nasazení. V opačném případě za vámi v nedělním zápase proti Litvínovu nebudeme stát, tak jako teď vy nestojíte za námi. Nechceme však pouze krátkodobé zlepšení, situaci budeme stále sledovat a jsme bohužel připraveni reagovat obdobně na pokračující období zmaru.“

Nedělní bitva s Litvínovem tak probíhala ve vyloženě komorní atmosféře. „Vždycky je to rozhodnutí fanoušků, takže je musíme respektovat, tak to prostě je,“ reagoval vítkovický útočník Marcel Barinka na prázdný kotel a mizernou návštěvu. „Snažili jsme se hlavně soustředit na zápas a podat co nejlepší výkon.“

To se povedlo. Ostravané využili čtyři přesilové hry, dvaadvacetiletý Barinka v nich udeřil dvakrát. „Mít tři body je velká úleva a super pocit,“ oddechl si. „Pro nás je to hrozně důležité v tabulce, snažíme se vyhrabat zpátky nahoru. Musíme pokračovat stejně, protože si myslím, že z naší strany to byl velmi dobrý zápas. I když začátek byl kostrbatý, ale pak jsme se do toho dostali. Takhle musíme jet dále.“

Vítkovičtí si při pokračující marodce (Chlán, Kotala, Claireaux) pomohli dvěma zkušenými borci z Chance ligy. Z Přerova přišel Tomáš Doležal (33) a z Třebíče urostlý Martin Dočekal (32), který už vítkovický dres v minulosti oblékal. V sezoně 2020/21 Dočekal odehrál 29 zápasů (3+5), další 3 v play off (1+0). Na jeden duel přišel i v posledním play off.

Nejproduktivnější muž první ligy si přenesl ofenzivní pohodu a sebevědomí i do extraligy. Dočekal nasbíral 3 body (1+2). A to mu videorozhodčí dodatečně sebral ještě jednu gólovou asistenci. Prázdný prostor za vítkovickou bránou ho na první pohled zaskočil, nicméně nerozhodil.

„Neovlivnilo nás to. Pak se fandové i rozeřvali, takže dobrý, pomohli nám,“ pochvaloval si Dočekal. „Jsem rád, že jsem klukům pomohl a že zase mohli po delší době vyhrát za tři body. Snad jsem vnesl do kabiny trochu klidu a pohody. Na některých klucích, se kterými jsem dřív ještě hrával, bylo znát, jak jsou rádi, že jsem přijel. Já doufám, že je to nakopne a bude se jim takhle dařit dál.“

Dočekal naskočil do třetí formace vedle Petera Krigera a Robertse Bukartse. Tomáš Doležal hrál na křídle čtvrté lajny s Matějem Přibylem a Jonášem Peterkem. „Na poradě to bylo něco úplně jiného, než co jsme tady dřív hrávali, ale hokej už je daný, vymyšlený,“ usmíval se Dočekal. „Já jsem si měl plnit nějaké úkoly, systém je trochu změněný. Jak řekl trenér, kluci systém začali plnit, dělají, co mají, a sklízíme ovoce.“

V prvoligové Třebíči je Dočekal klíčovou postavou, z 27 zápasů nasbíral 34 bodů (16+18). Je na špici bodování klubu i celé soutěže. V sobotu odehrál proti Vsetínu (5:4) takřka 23 minut, přihrál na dva góly. V neděli se blýsknul v extralize proti Litvínovu. „Náročné to bylo určitě, trochu jsem se bál, ale už mám nějaký věk a vím, jak s tím naložit. Myslím, že jsem se s tím popral dobře.“

Pomůže Vítkovicím i příště? Ostravany po úterní Lize mistrů v Rapperswilu čekají tři domácí duely s Hradcem Králové, Karlovými Vary a Mladou Boleslaví. Pak jedou do Kladna. Může to být klíčový úsek sezony pro posun z extraligového dna. Do kotle by se znovu měli vrátit i fandové. A Dočekal? „Spolupráci s Vítkovicemi mám do konce roku a jsem připravený pomoct kdykoliv,“ dodal zkušený forvard.