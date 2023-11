Muellerův konec: „přiznání“ v šatně. S klauzulí si může vybírat, kývl by...

Vítkovický střelec Peter Mueller je připravený do akce v semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Opora Peter Mueller za Vítkovice v krizi hrát nechce. Ostravané sice ušetří na vysokém útočníkově platu, ale s výměnou je to o poznání složitější. Američan má ve smlouvě totiž no trade klauzuli, a to klubu poměrně svazuje ruce. Mueller by prý kývl Spartě, či Kometě. Vloží se do hry hradecký Mountfield?

Vítkovicím se v extralize nedaří. Těsně před polovinou základní části jsou na děleném posledním místě s Mladou Boleslaví, z tříbodové výhry se radovaly pouze čtyřikrát, daly nejméně gólů. Pád a mizérii nezastavila ani výměna trenérů, kdy Miloše Holaně a Radka Philippa na střídačce nahradili Pavel Trnka, Jiří Veber a sportovní ředitel Roman Šimíček.

Teď přišla další rána. Americký útočník Peter Mueller (35), který má být jednou z klíčových hvězd a opor, v klubu končí. Poslední zápasy nehrál kvůli pochroumanému tříslu, nicméně nějaký čas na povrch prosakovaly i zprávy o jeho frustraci a nesouladu s některými spoluhráči.

Poslední kapka? Kdy se do vítkovické kabiny nedávno dostavil majitel Aleš Pavlík, měl spolu s dalšími zástupci realizačního týmu k hráčům řeč. Otevřeně se ptal, zda mají opravdu všichni chuť a zájem se rvát za Vítkovice. „Je tady někdo, kdo nechce?“ A zvedl se vousatý útočník s očima schovanýma pod neodmyslitelnou pletenou čepicí. Že by chtěl změnit prostředí. Že by chtěl pryč.

„Peter Mueller se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením u nás ve Vítkovicích a není spokojený ani s životem v Ostravě v posledním období a zmínil, že chce z týmu odejít,“ potvrdil v oficiálním prohlášení pro klubový web sportovní ředitel Roman Šimíček. „V návaznosti na to jsme se domluvili na ukončení vzájemné spolupráce.“

Individuální schůzky a pohovory absolvovali všichni hráči, včetně Petera Muellera, ještě teď v pondělí. Poté také padl konečný verdikt – hráč s číslem 88 v týmu končí. „Myslím, že je jednoznačné, že i s ohledem na současnou nepříznivou situaci musíme mít v týmu jen hráče, kteří za Vítkovice hrát chtějí a jsou schopní a hlavně ochotní za ně bojovat,“ říká Šimíček. „Pokud někdo toho není schopen, pokud nechce hrát za Vítkovice, za tým, nemá v kabině co dělat.“

Konkrétní podrobnosti a důvody nechce Mueller ani zástupci klubu rozebírat. „Věřím, že všichni chápou, že co se řekne za zavřenými dveřmi, to za nimi také zůstane,“ vysvětloval Šimíček. „Snažíme se najít cestu z krize. Můžu ubezpečit všechny naše fanoušky i partnery, že nikomu v klubu není lhostejné, v jaké situaci se nyní náš A-tým nachází. Že si všichni jsme vědomi toho, že je potřeba se z krize co nejrychleji dostat, udělat pro to vše. Jiná cesta není.“

Peter Mueller přitom přišel do Ostravy před začátkem minulé sezony jako obrovská hvězda. Ofenzivní tahoun a střelec od pánaboha. Klub na jeho plat sehnat speciálního sponzora, podmínky měl ve Vítkovicích nadstandardní. I přes časté zdravotní trable si v minulém ročníku držel bilanci takřka bodu na zápas.

V základní části minulé sezony odehrál 36 duelů a připsal si 35 bodů (18+17). V klubové produktivitě byl třetí za Robertsem Bukartsem (52/ 21+26) a Dominikem Lakatošem (51/ 18+29). V play off pak pomohl Vítkovicím přes Kometu do semifinále. Z šesti čtvrtfinálových duelů proti svému bývalému klubu měl 6 bodů (3+3), všechny tři góly vítězné. V semifinále proti Mountfieldu HK už to i kvůli zdravotním indispozicím taková sláva nebyla (7 zápasů/ 0+2).

V aktuálním ročníku Mueller odehrál 17 zápasů, nasbíral v nich 13 bodů (6+7). Osm z toho v přesilovkách. Z kádru byl uvolněný v pondělí. „Nám všem v kabině Peter oznámil, že ve Vítkovicích už pokračovat nechce a že chce být vytrejdovaný někam jinam,“ řekl za kabinu kapitán Dominik Lakatoš. „Šokovalo nás to, ale pokud to takto cítí, je to jeho volba. My jsme teď v takové situaci, že musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí bojovat za Vítkovice a chtějí společně táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo.“

S ukončením kontraktu Ostravané výrazně ušetří, Muellerův plat byl nadstandardní. Nicméně případná výměna a „zobchodování“ je složitější. Američan má ve smlouvě no trade klauzuli, čili by musel s novým angažmá souhlasit.

Prý by si dokázal představit další extraligovou kariéru ve Spartě, nebo v Kometě. Do hry by se mohl vložit Mountfield HK, nicméně Muellerovo obecné naladění na českou extraligu není extra nejžhavější. Takže zahraničí? Dvě sezony už odehrál ve Švýcarsku (Kloten, 2013-15), jednu ve Švédsku (Malmö, 2015/16), jednu v Rakousku (Salzburg, 2017/18). Bude teď na řadě Německo?